Wraptor accompagne Interconsult dans la mise en conformité Ségur de sa solution de DUI : Le Dossier Unique

Depuis 1983, Interconsult est éditeur de logiciels spécialement conçus pour le secteur social et médicosocial. Avec plus de 50 000 utilisateurs quotidiens sur toute la France, Interconsult est un acteur majeur du secteur.

Le Ségur de la Santé dans le champ du social et médico-social a comme objectif de permettre aux structures sociales et médicosociales de renforcer les usages du numérique pour accélérer le partage sécurisé d’informations et fluidifier le parcours des usagers. Afin de pouvoir répondre aux exigences de communication avec notamment Mon espace Santé, le Dossier Unique se devait d’intégrer la messagerie sécurisée de santé, l’INS et l’alimentation du DMP.



Interconsult a choisi Wraptor comme partenaire de la version Ségur du Dossier Unique. Les raisons : l’expérience de la société , la qualité des solutions proposées, ainsi que l’offre d’opérateur de messagerie de santé et de DMP. Les clients d’Interconsult avec la version Ségur auront à leur disposition trois modules de Wraptor: INSI-Box (pour l’INS), MSSPro (pour la messagerie sécurisée) et DMP Transfert (pour le lien avec le DMP).



François Denis chez Interconsult « Wraptor est un partenaire stratégique qui nous a permis d’accélérer notre mise en conformité avec le Ségur du numérique grâce à son expertise acquise dans le domaine sanitaire associée à une disponibilité constante de leurs équipes. Notre partenariat est donc un gage de qualité pour nos clients qui peuvent s’appuyer sur une solution conforme à la réglementation en vigueur afin de mener à bien leur transformation numérique. »