8.11.2022 klo 14.40

Sisäpiiritieto: Gofore Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.–31.10.2022: Liikevaihto 14,6 miljoonaa euroa, eMundo-kauppa laajentaa kansainvälistä portfoliota

Goforen liikevaihto lokakuussa 2022 oli 14,6 miljoonaa euroa (10,2 miljoonaa euroa lokakuussa 2021). Konsernin viimeisen 12 kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto oli lokakuussa 141,9 miljoonaa euroa. Kuun lopussa konsernin palveluksessa oli yhteensä 1 159 henkilöä (827 henkilöä).

Toimitusjohtaja Mikael Nylund kommentoi:

”Goforen liiketoiminta kehittyi lokakuussa samansuuntaisesti kuin vahva syyskuu. Myyntityömme painottui strategian mukaisesti nykyisiin, isoihin asiakkaisiin, joiden kanssa suunnittelemme projektien jatkumista ja uusia digitalisaatiohankkeita ensi vuodelle.

Nykyisille asiakkaille tekemämme lisämyynnin ”salainen ase” palkittiin lokakuussa julkisesti Tiedolla johtaja -teon palkinnolla. Hallitsemme Asiakas 360 -konseptimme mukaan Goforen asiakkuuksia ja asiakaskokemusta dataan perustuen. Datan avulla teemme asiakasyhteistyön ja asiakkaalle tuotetun lisäarvon reaaliaikaisesti näkyväksi kaikille goforelaisille. Tämä jatkuvasti kehittyvä kokonaisuus on merkittävä osa Goforen kasvustrategian toteutusta!



Lokakuun suurin uutinen liittyy niin ikään strategiaamme, jonka mukaan tavoittelemme kasvua myös yritysostoin. Tiedotimme 27.10.2022 ostavamme digitalisaation asiantuntija- ja ohjelmistoyhtiö eMundo GmbH:n koko osakekannan 8,0 miljoonalla eurolla. 1.11. loppuun viety kauppa vahvistaa Goforen asemaa, tarjontaa, asiakasportfoliota ja kasvuedellytyksiä Saksassa ja saksankielisessä Euroopassa. eMundo erottautui potentiaalisista kohdeyhtiöistä edukseen erinomaisella asiakasportfoliollaan, jossa on suuria nimiä kuten BMW ja Saksan rautatieyhtiö Deutsche Bahn, jotka myös toimivat autoteollisuuden ja julkisen liikenteen meille melko uusilla toimialoilla. Odotan innolla tämän tuomia kasvumahdollisuuksia!

Henkilöstömäärämme jatkaa kasvuaan, ja rekrytointimenestyksemme oli lokakuussa odotusten mukaista. eMundo-yritysosto toi meille yli 90 uutta kollegaa DACH-alueella marraskuun alusta. Kesän jälkeen kiihtynyt koronaendemia on näkynyt sairauspoissaoloissa, muttei lokakuussa aiheuttanut piikkiä tilastoihin.

Kannustamme henkilöstöämme edelleen paikattomaan työhön, johon liittyy etätyön ohella yhä vahvemmin paikallisiin yhteisöihin panostaminen. Muun muassa tämän vuoksi perustimme lokakuussa pienen toimipisteen Malagaan, jonne ovat tervetulleita myös suomalaiset työntekijät. eMundo-yritysoston myötä meillä on mm. yhdeksän toimipistettä kahdeksalla paikkakunnalla Saksassa, Itävallassa ja Pohjois-Italiassa. Kuten edellisessä katsauksessa kerroimme, kehitämme verkostoamme jatkuvasti myös Suomessa.

Toimintaympäristömme on muuttumaton heinä-syyskuun liiketoimintakatsauksesta, ja arviomme toimintaympäristön lyhyen aikavälin riskeistä ja epävarmuustekijöistä​ ja niiden suorista vaikutuksista Goforen näkymiin ovat myös samat.”



Avainluvut

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

Kuukausi

(2022) Liikevaihto,

milj. euroa 1 Pro forma LTM liike-vaihto 2 Henkilöstömäärä

kauden lopussa 3 Työpäivien

lukumäärä

Suomessa Kokonais-

kapasiteetti,

FTE4 Alihankinta, FTE5 Tammikuu 10,8 (7,5) 118,5 993 (727) 20 (19) 917 (697) 147 (109) Helmikuu 11,3 (8,1) 120,3 1 015 (736) 20 (20) 942 (698) 153 (111) Maaliskuu 13,3 (9,7) 122,9 1 043 (792) 23 (23) 968 (735) 155 (118) Huhtikuu 11,5 (8,5) 125,0 1 056 (791) 19 (20) 988 (743) 156 (112) Toukokuu 13,1 (8,8) 128,3 1 068 (799) 21 (20) 1 004 (755) 163 (109) Kesäkuu 12,5 (9,1) 130,8 1 074 (803) 21 (21) 1 015 (755) 162 (108) Heinäkuu 4,1 (2,7) 131,8 1 062 (797) 21 (22) 1 004 (746) 78 (38) Elokuu 12,9 (8,5) 135,2 1 086 (803) 23 (22) 1 016 (746) 156 (105) Syyskuu 14,8 (10,4) 138,5 1 126 (814) 22 (22) 1 016 (757) 183 (119) Lokakuu 14,6 (10,2) 141,9 1 159 (827) 21 (21) 1 092 (763) 186 (133)

Vertailuluvut suluissa viittaavat edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon, ellei toisin ilmoiteta. Devecto Oy:n luvut on yhdistetty Gofore-konsernin lukuihin 3.1.2022 lähtien.

1) Liikevaihto, miljoonaa euroa (liikevaihto vuonna 2021) kertoo kyseisen kuukauden tilintarkastamattoman liikevaihdon.

2) Yhtiön liiketoimintakatsauksissaan käyttämä viimeisen kahdentoista kuukauden (LTM) pro forma -liikevaihto kertoo katsaushetken konsernirakenteen mukaisen liikevaihdon. Pro-forma liikevaihtoluvussa on mukana yritysostojen ja mahdollisten divestointien vaikutus. Pro-forma liikevaihtoluku on tilintarkastamaton

3) Henkilöstömäärä katsauskauden päättyessä.

4) Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo konsernin henkilöstön kokonaiskapasiteetin määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Lukuun lasketaan mukaan koko henkilökunta roolista riippumatta. Vuosilomat, ylityövapaat, sairauslomat tai muut lyhyemmät poissaolot eivät vaikuta lukuun. Osa-aikaisuus ja muut pitkäaikaiset normaalityöajan poikkeamat vähentävät kokonaiskapasiteetin määrää verrattuna työsuhteessa olevan henkilöstön kokonaismäärään. Goforen hankkimien yhtiöiden henkilöstön kapasiteetti on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.

5) Alihankinta, Full Time Equivalent (FTE) -luku kertoo laskutettavassa työssä käytetyn alihankinnan määrän täysipäiväisten työntekijöiden lukumäärää vastaavaksi arvoksi muutettuna. Goforen hankkimien yhtiöiden käyttämä alihankinta on huomioitu yhtiöiden hankintahetkestä alkaen.

Goforen taloudellinen raportointi

Gofore julkaisee kuukausittaisessa liiketoimintakatsauksessaan kuukausitason liikevaihdon, konsernin pro forma -liikevaihdon viimeisen 12 kuukauden ajanjaksolta (LTM), henkilöstömäärän vertailutietoineen, johdon arvion liiketoiminnan kehittymisestä katsauskauden aikana sekä muita yhtiön kasvustrategian toteutumisen seuraamista helpottavia tunnuslukuja, kuten kokonaiskapasiteettia ja alihankinnan osuutta kuvaavat Full Time Equivalent (FTE) -luvut.

Neljänneksittäin julkaistavien liiketoimintakatsausten yhteydessä raportoidaan lisäksi EBITA, oikaistu EBITA ja EBITA-% päättyneeltä vuosineljännekseltä vertailutietoineen, tieto yhtiön orgaanisesta kasvusta tarkasteluajanjaksolla sekä mm. tuloslaskelma ja tase.

Kuukausikatsaukset julkaistaan mahdollisimman pian lukujen valmistuttua seuraavan kuukauden alussa. Poikkeuksen tekevät osana tilinpäätöstiedotetta julkistettavat tammikuun luvut, osana neljännesvuosikatsausta julkistettavat maaliskuun luvut sekä osana puolivuosikatsausta julkistettavat heinäkuun luvut.





