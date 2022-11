Sodexo, lauréat du 9e Palmarès de la féminisation des instances dirigeantes des entreprises du SBF120

English French

Paris, 8 novembre 2022

Lors de la cérémonie organisée le 7 novembre à l’Assemblée Nationale, Sodexo a reçu de Madame Isabelle Rome, Ministre chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, de la Diversité et de l'Égalité des chances, le prix de l’entreprise la plus avancée en matière de féminisation des instances dirigeantes parmi les 120 plus grandes entreprises françaises.

Une récompense qui témoigne de :

L’engagement historique de Sodexo en matière de défense de l’égalité entre les femmes et les hommes et de promotion des femmes aux postes de management et de direction,

La volonté de continuer à développer une culture inclusive sur le lieu de travail dans tous les pays où le Groupe est présent.

Ce palmarès, établi par le cabinet de conseil Convictions RH, permet de déterminer chaque année le classement des grandes entreprises françaises en mettant en lumière leur engagement en faveur de la féminisation de leurs instances dirigeantes, et plus largement de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Sophie Bellon, Présidente-Directrice Générale de Sodexo, a déclaré :

« Je suis particulièrement heureuse et fière de voir l’engagement de Sodexo en matière de diversité, d’équité et d’inclusion reconnu une nouvelle fois. Cet engagement est au cœur de notre modèle d’entreprise. L’égalité Femme-Homme est à la fois une obligation morale et un enjeu de performance : elle est source de créativité et d’innovation. Ce prix nous incite à nous challenger encore, à poursuivre nos efforts et notre politique volontariste pour continuer à progresser, à tous les niveaux de l’entreprise ».

Dans le palmarès 2021 de la féminisation des instances dirigeantes des entreprises du SBF120, Sodexo obtient la première place avec un score de 91,93/100 avec notamment, au 31/12/2021, 39 % de femmes au Comité Exécutif (vs 32 % au 31/12/20) et 43 % de femmes dans le top 100 (vs 41% au 31/12/2020).

Au 31 août 2022, les femmes au sein du Groupe Sodexo représentent :

60 % du conseil d'administration

41 % du comité de direction

41 % des hauts dirigeants

44 % de l'ensemble du management

56 % de l'ensemble des collaborateurs

A horizon 2025, le Groupe se donne également pour objectif que 100 % de ses équipes de direction respectent l’équilibre Femme-Homme dans tous les pays où le Groupe opère.

Annick de Vanssay, Directrice des Ressources Humaines Groupe Sodexo, a déclaré : « Je suis très honorée de recevoir ce prix au nom des 422 000 employés du Groupe dans les 53 pays où nous opérons. En gardant à l’esprit qu’en matière de mixité et de diversité, il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir, ce palmarès démontre que Sodexo est un employeur de référence dans le domaine de l’égalité entre les femmes et les hommes, et récompense nos différentes actions au quotidien pour développer et promouvoir les compétences des femmes à tous les échelons de l’organisation. Cela concerne les équipes dirigeantes mais surtout les femmes managers à tous les niveaux de l’entreprise qui seront nos dirigeantes de demain ».

Sodexo est depuis longtemps reconnu pour ses engagements reflétant ses actions en matière de diversité, d’équité et d’inclusion et en faveur du respect du genre :

En 2021, il a été classé 6 e par European Women on Boards Gender Diversity Index Report sur la liste des 668 entreprises européennes pour la mixité hommes-femmes au sein de sa gouvernance.

par sur la liste des 668 entreprises européennes pour la mixité hommes-femmes au sein de sa gouvernance. En 2022,

Sodexo a aussi obtenu une des notes les plus élevées du Workplace Pride Global Benchmark , et a remporté pour la 15 e année successive la meilleure note (note de 100) dans l’évaluation annuelle de l’égalité au travail LGBTQ+ de la Human Rights Campaign Foundation ( Corporate Equality Index ).

, et a remporté pour la 15 année successive la meilleure note (note de 100) dans l’évaluation annuelle de l’égalité au travail LGBTQ+ de la ( ). Dans le rapport mondial mesurant l’égalité sur le lieu de travail, Equileap, Sodexo se classe 27e sur 100 des entreprises mondiales.





