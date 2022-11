Ibexa Connect : la plateforme d'intégration et d'automatisation pour créer et visualiser les workflows B2B

Ibexa DXP v4.3 introduit un iPaaS qui permet une intégration plus facile avec des solutions tierces et réduit ainsi les temps d'intégration

Ibexa, l’éditeur de plateforme d'expérience digitale B2B (DXP), a annoncé aujourd'hui la sortie d'Ibexa DXP 4.3 qui introduit Ibexa Connect, une solution d'intégration de plateforme en tant que service (iPaaS). Ibexa Connect accélère les processus de transformation digital en mettant en place les bases de l'automatisation.

Sylvain Guittard, Directeur Produits chez Ibexa déclare : « Aucune plateforme DXP ne devrait exister en silo, et Ibexa DXP ne fait pas exception. Aujourd'hui, Ibexa DXP s'intègre déjà à de nombreux systèmes d'entreprise tels que les CDP, les CRM, les ERP, les PIM et les DAM sans développement lourd grâce à de multiples API (REST/GraphQL) et points d'extension. Cependant, il était important d'aller plus loin et d'offrir une normalisation de la façon dont les applications sont intégrées dans les entreprises tout en aidant les développeurs à automatiser un maximum de processus pour rationaliser et rendre moins chronophage les tâches d'intégration.

Ibexa Connect est l'incarnation de ce que devrait être un iPaaS. Une plate-forme d'intégration robuste qui vous permet de visualiser, concevoir et automatiser votre travail en quelques minutes. Son interface visuelle, sur laquelle les intégrations de différentes applications peuvent être cartographiées facilement, facilite son utilisation en faisant glisser et en déposant les applications que vous souhaitez connecter. Ibexa Connect permet à ses utilisateurs de se concentrer sur les fondamentaux de l'entreprise plutôt que sur ses aspects techniques, ce qui signifie que ces intégrations peuvent être aussi simples ou complexes que prévu.

Pourquoi adopter Ibexa Connect?

Réduction de la complexité des intégrations. Ibexa Connect connecte de manière transparente toutes les applications dont une entreprise a besoin dans un processus à faible intensité de code.

Automatisation des processus. Ibexa Connect automatise de nombreux processus métier et crée un workflow plus rapide et sans erreur.

Meilleure prise de décision. Ibexa Connect donne un aperçu clair des performances, de l'interaction des données et des tendances commerciales critiques.

Gain de temps. Les tâches manuelles qui prenaient auparavant des heures sont réalisées avec plus d'efficacité et de précision et le temps nécessaire pour établir les intégrations est considérablement réduit.

Meilleure expérience client. Ibexa Connect synchronise toutes les données client dans tous les départements, permettant aux entreprises de fournir des services plus cohérents et personnalisés à leurs clients, les faisant se sentir plus valorisés et contribuant à une meilleure fidélisation de la clientèle.

Plus qu'un ensemble d'outils et de solutions d'intégration en ligne, Ibexa Connect est livré avec une garantie et une responsabilité Ibexa pour sa maintenance, sa sécurité, sa fiabilité, son évolutivité, ses mises à niveau et ses mises à jour. Cela permet par conséquent aux entreprises de se concentrer sur leurs besoins commerciaux et sur la configuration, la cartographie et le développement des processus métier requis.

Ibexa Connect est disponible avec Ibexa DXP 4.3 (ce produit ne peut pas être adopté seul). À partir de 2023, les nouveaux clients Ibexa DXP bénéficieront de cinq scénarios d'automatisation dans le cadre de leur abonnement.