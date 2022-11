Le CN est fier d’adhérer au Pacte mondial des Nations Unies

English French

MONTRÉAL, 08 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a le plaisir d’annoncer qu’il a adhéré au Pacte mondial des Nations unies, une plateforme de leadership volontaire pour le développement, la mise en œuvre et la divulgation de pratiques commerciales responsables.

Lancé en 2000, le Pacte mondial des Nations unies est la plus grande initiative commerciale de développement durable dans le monde, regroupant plus de 15 000 entreprises et 3 800 signataires non commerciaux basés dans plus de 160 pays et plus de 69 réseaux locaux.

« Nous sommes fiers de rejoindre les entreprises du monde entier qui font preuve de leadership en mettant en œuvre des pratiques commerciales responsables. Le développement durable est au cœur de l’objectif du CN d’être le chemin de fer nord-américain le plus sécuritaire, le plus efficace en matière d’exploitation et d’émissions de carbone, et le plus axé sur les clients. »

Tracy Robinson, présidente-directrice générale du CN



Le Pacte mondial des Nations unies appelle les entreprises de partout à aligner leurs activités et leurs stratégies sur des principes universellement acceptés dans les domaines des droits de l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption, et à prendre des mesures pour soutenir les objectifs des Nations unies et les enjeux inscrits dans les objectifs de développement durable.

En tant que participant à l’initiative, le CN vous encourage à visiter son profil sur le site Web du Pacte mondial des Nations Unies et à en apprendre davantage sur les plus récents travaux du CN en matière de développement durable sur le site Web de la Compagnie à l’adresse suivante : https://www.cn.ca/fr/engagement-responsable/.

À propos du Pacte mondial des Nations Unies

Initiative spéciale du Secrétaire général des Nations unies, le Pacte mondial des Nations unies appelle les entreprises du monde entier à aligner leurs activités et leurs stratégies sur dix principes dans les domaines des droits de l’homme, du travail, de l’environnement et de la lutte contre la corruption. Notre ambition est d’accélérer et d’amplifier l’impact collectif mondial des entreprises en respectant les dix principes et en réalisant les objectifs de développement durable par le biais d’entreprises et d’écosystèmes responsables qui favorisent le changement.

À propos du CN

Le CN est un chef de file mondial du transport et un partenaire commercial majeur. Essentiel à l’économie, aux clients et aux collectivités qu’il dessert, le CN achemine annuellement en toute sécurité plus de 300 millions de tonnes de ressources naturelles, de produits manufacturés et de produits finis partout en Amérique du Nord. En tant que seul chemin de fer à relier les côtes est et ouest du Canada au sud des États-Unis par un réseau ferroviaire de 18 600 milles (31 382 km), le CN et ses filiales contribuent à la prospérité des collectivités et au commerce durable depuis 1919. Le CN maintient son engagement à l’égard des programmes de responsabilité sociale et de l’environnement.

