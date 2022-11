TELUS, Énergir et Électrobac versent 218 000 $ en soutien aux réfugiés ukrainiens du Québec

English French

Les nouveaux arrivants ukrainiens recevront des téléphones intelligents, des forfaits sans fil et des services de consultation en santé mentale leur permettant ainsi de rester connectés aux ressources et personnes qui comptent le plus pour eux



MONTRÉAL, 08 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- En réponse à la crise humanitaire qui sévit en Ukraine et pour aider les réfugiés ukrainiens au Québec, TELUS, Énergir et Électrobac s’engagent à remettre 218 000 $ en soutien à 300 familles touchées par le conflit afin qu’elles puissent rester en contact avec leurs proches et de mieux communiquer avec les différentes ressources dont elles ont besoin. En collaboration avec les organismes locaux aux quatre coins de la province, les trois entreprises offriront des téléphones remis à neuf, des cartes SIM TELUS et des accès gratuits à des consultations avec un professionnel en santé mentale par l’entremise de l’application TELUS Santé MesSoins. Grâce à cette collaboration, les bénéficiaires auront un lien essentiel avec les services d’urgence, un accès fiable à des ressources virtuelles de santé et de mieux-être, et un moyen de rester en contact avec leurs êtres chers et leur réseau de soutien.

S'associer pour aider à rendre plus prometteur l'avenir de réfugiés ukrainiens

« Les personnes touchées par la situation inconcevable en Ukraine vivent des moments extrêmement difficiles, déplore Ali Barakat, vice-président, Ventes et Solutions d’affaires, Québec et provinces de l’Atlantique, TELUS. Les actions de l’équipe TELUS sont toujours inspirées de notre vocation sociale qui vise à mettre à contribution notre technologie et notre compassion pour créer un futur meilleur. C’est dans cet esprit que TELUS s’est associée à Énergir et à Électrobac pour apporter une aide immédiate aux réfugiés ukrainiens. En offrant des services sans fil et des soins en santé mentale, nous nous engageons à faciliter le quotidien de ceux et celles qui sont affectés par le conflit mondial et qui vivent des moments éprouvants. »

« Nous sommes heureux d’avoir pu jouer un rôle fédérateur en ralliant nos partenaires autour de ce projet,ajoute Martin Laberge, directeur exécutif, Cybersécurité chez Énergir. Nous pensons qu’il existe des façons innovantes de s’engager dans les communautés et qu’en rassemblant les bonnes personnes autour des bons projets, on peut créer des énergies nouvelles qui auront un impact positif sur la société. Cette belle collaboration en est certainement la preuve et nous espérons qu’elle apportera un message de solidarité, de soutien et d’espoir aux familles ukrainiennes, qui en ont vraiment besoin. »

« Nous sommes heureux et honorés de contribuer humblement, en collaboration avec TELUS et Énergir, à venir en aide aux réfugiés ukrainiens, souligne Frédéric Brais, vice-président, Ventes et Marketing d’Électrobac. Nous espérons que cela facilitera leur intégration dans leur nouvelle terre d’accueil. »

« Disposer d’un appareil mobile, d’un réseau fiable et d’un soutien en santé mentale peut certainement apporter une aide importante dans cette période de vie difficile pour les réfugiés, témoigne Claude Pinard, président et directeur général de Centraide du Grand Montréal, l’un des organismes qui collaborent à l’initiative. Nous sommes reconnaissants du généreux don et de l’appui de TELUS et d’Énergir, qui permettra à des familles en statut précaire d’accéder à des ressources et à des services essentiels pour leur mieux-être. »

Efforts concertés pour venir en aide aux personnes déplacées

Plus tôt cette année, TELUS, les membres de son équipe et la Fondation TELUS pour un futur meilleur ont remis plus de 4 millions de dollars en soutien aux efforts déployés par les organismes de bienfaisance au Canada qui s’affairent à fournir de l’assistance aux familles et aux personnes déplacées en raison du conflit en Ukraine, y compris la Croix-Rouge canadienne et UNICEF Canada et d’autres organismes de bienfaisance nationaux et locaux.

Au courant des derniers mois, les employés d’Énergir se sont aussi mobilisés pour remettre 55 000 $ à la Croix-Rouge, à Médecins sans frontières et à la Fondation Canada-Ukraine et ainsi venir en aide aux familles et aux personnes déplacées en raison du conflit.

