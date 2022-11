Dante Genomics fera une présentation lors du Forum Canaccord Genuity MedTech, Diagnostics and Digital Health & Services

French German Italian Spanish Dutch

NEW YORK, 08 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics , un leader mondial de la génomique et de la médecine de précision, a annoncé que la société participera au Forum Canaccord Genuity MedTech Diagnostics and Digital Health and Services. Andrea Riposati, PDG de Dante Genomics, fera une présentation lors de la conférence le jeudi 17 novembre 2022 à 9h30 (heure de l'Est).



Une diffusion Web en direct et archivée de sa présentation sera disponible à partir d'un lien en cliquant ici .

À propos de Dante Genomics

Dante Genomics est une société mondiale spécialisée dans les informations génomiques qui construit et commercialise une nouvelle classe d'applications transformatrices de santé et de longévité basées sur le séquençage de génome entier et l'intelligence artificielle. La société utilise sa plateforme pour apporter de meilleurs résultats aux patients, une prévention, des diagnostics améliorés et une médecine personnalisée. Les actifs de la société comprennent l'une des plus grandes bases de données de génomes privées avec le consentement à la recherche, un logiciel exclusif conçu pour libérer la puissance des données génomiques à l'échelle et des processus brevetés qui permettent une approche industrielle du séquençage génomique.