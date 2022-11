Dante Genomics presenterà al The Canaccord Genuity MedTech, Diagnostics and Digital Health & Services Forum

French German Italian Spanish Dutch

NEW YORK, Nov. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics , leader globale nella genomica e nella medicina di precisione, ha annunciato che la società parteciperà al Canaccord Genuity MedTech Diagnostics and Digital Health and Services Forum. Andrea Riposati, Amministratore Delegato di Dante Genomics, sarà presente alla conferenza giovedì 17 novembre 2022 alle 9:30 Fuso orario della costa orientale.



Il webcast della presentazione, in diretta e in archivio, sarà disponibile al link della conferenza qui .

Informazioni su Dante Genomics

Dante Genomics è un’azienda globale specializzata in dati genomici che sviluppa e commercializza una nuova classe di applicazioni trasformative per la longevità e la salute basate sul sequenziamento del genoma intero e l’intelligenza artificiale (AI). La Società utilizza la sua piattaforma per fornire risultati migliori per i pazienti, prevenzione, diagnostica avanzata e medicina personalizzata. Le risorse della Società includono uno dei più grandi database privati ​​di genomi con consenso alla ricerca, software proprietario progettato per liberare la potenza dei dati genomici su larga scala e processi proprietari che consentono un approccio industriale al sequenziamento genomico.