Dante Genomics presenteert op The Canaccord Genuity MedTech, Diagnostics and Digital Health & Services Forum

NEW YORK, Nov. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dante Genomics , een wereldleider in genomica en precisiegeneeskunde, heeft aangekondigd dat het bedrijf zal deelnemen aan The Canaccord Genuity MedTech Diagnostics and Digital Health and Services Forum. Andrea Riposati, CEO van Dante Genomics, zal een presentatie geven op de conferentie op donderdag 17 november 2022 om 9.30 uur Eastern Time.



Een live en gearchiveerde webcast van de presentatie zal beschikbaar zijn via deze conferentielink.

Over Dante Genomics

Dante Genomics is een weredlwijd bedrijf op het gebied van genoominformatie dat vernieuwende transformatieve toepassingen op basis van whole genome sequencing en KI ontwikkelt en verkoopt voor gezondheids- en levensduurverlengende doeleinden. Het bedrijf gebruikt zijn platform om betere patiëntresultaten, preventie, verbeterde diagnostiek en gepersonaliseerde geneeskunde te leveren. De activa van het bedrijf omvatten een van de grootste particuliere genoomdatabases met onderzoekstoestemming, propriëtaire software die is ontworpen om de kracht van genomische gegevens op grote schaal te benutten en bedrijfseigen processen die een industriële benadering van genomische sequencing mogelijk maken.

Contactpersoon:

Laura D’Angelo

VP Investor Relations

ir@dantelabs.com

+39 0862 191 0671

www.dantegenomics.com