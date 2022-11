Chiffre d'affaires au 30 septembre 2022

English French

Activité : porté par les Grandes Cultures, le chiffre d’affaires des activités destinées aux marchés professionnels est en forte progression

Objectifs 2022-2023 : Vilmorin & Cie confirme ses objectifs de l’exercice

Actualités :

Dépôt du document d’enregistrement universel 2021-2022

Préparation de l’Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) du 9 décembre 2022

Clos au 30 septembre 2022, le chiffre d’affaires consolidé de Vilmorin & Cie du premier trimestre 2022-2023, correspondant au revenu des activités ordinaires, s’établit à 331,9 millions d’euros, en hausse de 28,5 % à données courantes par rapport à l’exercice précédent. Retraité à données comparables, il affiche une hausse de 23,7 %.

En millions d'euros 2021-2022 2022-2023 Variation

à données courantes Variation

à données comparables Chiffre d’affaires à la fin du premier trimestre 258,4 331,9 +28,5 % +23,7 % Semences Potagères 101,4 105,4 +4,0 % +0,4 % Semences de Grandes Cultures 148,2 219,5 +48,1 % +41,9 % Produits de Jardin et Holdings 8,9 7,1 -20,0 % -19,8 %

Les informations financières consolidées sont établies en conformité avec le référentiel IFRS (International Financial Reporting Standards), tel qu’adopté dans l’Union européenne au 30 septembre 2022.

Activité

Porté par les Grandes Cultures, le chiffre d’affaires des activités destinées aux marchés professionnels est en forte progression

Branche Semences Potagères

Le chiffre d’affaires de la branche Semences Potagères s’établit, pour le premier trimestre de l’exercice, à 105,4 millions d’euros, en hausse de 4,0 % à données courantes et de 0,4 % à données comparables.

Présentant un niveau comparable à celui du premier trimestre 2021-2022, l’activité de la branche Semences Potagères est restée confrontée aux conséquences de l’inflation généralisée, du conflit russo-ukrainien et des aléas climatiques – sécheresse et restrictions d’eau –, qui se sont poursuivis sur le début de l’exercice fiscal. En effet, dans le prolongement de l’exercice précédent, le marché des potagères connaît un recul des surfaces de cultures de légumes de plein champ, cumulé à une forte hausse des coûts de production – notamment ceux liés à l’énergie – pour les cultures protégées, ainsi qu’une baisse de la demande de la part des clients maraîchers, principalement en Europe.

Faits marquants par zone géographique



En Europe, les nombreuses incertitudes géopolitiques et économiques ont continué de peser sur l’activité de Vilmorin & Cie. Les faibles précipitations enregistrées au cours de l’été ont également limité les semis, tout comme sur la côte ouest des États-Unis, où les surfaces sont en réduction – il est toutefois à rappeler que le niveau d’activité du premier trimestre est traditionnellement marginal en Amérique du Nord.

En Amérique du Sud et au Mexique, en revanche, l’activité a bénéficié d’une forte demande du marché et d’un effet prix important. Pour les mêmes raisons, le début de l’exercice est également bien orienté en Turquie, en dépit d’une dépréciation de la livre qui se poursuit.

Enfin, malgré des restrictions persistantes liées à l’épidémie de Covid-19, la dynamique commerciale revient peu à peu en Chine. Sur le reste du continent asiatique, l’activité est restée modérée.

Faits marquants par espèce



Au cours du premier trimestre, de belles réalisations ont été enregistrées sur les espèces pour lesquelles Vilmorin & Cie détient des positions de leader mondial :

la tomate, grâce à une progression des volumes de vente et des prix (Espagne, Mexique et Amérique du Sud) ;

la carotte, grâce à des ventes anticipées et un effet prix (Turquie, Mexique et Brésil) ;

la courgette, grâce à une offre génétique performante et mieux valorisée (Espagne) ;

le poivron (Mexique et Amérique du Sud).

A l’inverse, et comme pour la carotte en Europe, les ventes de semences de chou-fleur ont reculé en Espagne et en Italie en raison de la réduction des surfaces consacrées à cette culture. L’espèce est également en retrait aux États-Unis.

Branche Semences de Grandes Cultures

Le chiffre d’affaires de la branche Semences de Grandes Cultures s’établit, pour le premier trimestre de l’exercice, à 219,5 millions d’euros, en hausse de 48,1 % à données courantes et de 41,9 % à données comparables.

Faits marquants en Europe



Leader européen en semences de colza depuis deux ans, Vilmorin & Cie signe, une fois encore, une campagne commerciale de très bon niveau sur cette espèce à forte marge, aussi bien en termes de volumes que de prix de vente.

L’activité est également en progression en tournesol, grâce à des achats anticipés en Russie, et, en Ukraine, au rattrapage de livraisons avortées lors du déclenchement du conflit.

En maïs, un taux de retour plus faible qu’habituellement a été enregistré. Enfin, la mise en place d’une proratisation des recettes de royalties en céréales à paille a eu un impact positif au cours du premier trimestre ; cet effet se neutralisera au niveau du chiffre d’affaires annuel.

Faits marquants en Amérique du Sud



Au Brésil, la première campagne de maïs (safra) s’achève par un bilan positif, grâce à des prix de vente en hausse. Le carnet de commandes pour la seconde campagne de maïs (safrinha) est, lui aussi, prometteur. L’activité en semences de soja est également orientée favorablement, aidée par une progression des volumes et des prix de vente.

En Argentine, les ventes de semences de maïs et de tournesol sont en augmentation par rapport à l’exercice précédent, à la fois en termes de volumes et de prix de vente.



Faits marquants dans les zones de développement



En Inde, le niveau de ventes de semences pour la campagne rabi est en retrait.

Sur le continent africain, en revanche, l’activité, qui avait été pénalisée l’an passé par des difficultés logistiques et des problèmes de disponibilités, est à nouveau bien orientée.

Objectifs 2022-2023

Vilmorin & Cie confirme ses objectifs de l’exercice

Malgré la très belle dynamique constatée à l’issue du premier trimestre, lequel ne représente, en moyenne, que 15 % des ventes annuelles, Vilmorin & Cie continue de se montrer prudente face à des conditions de marché demeurant incertaines. En effet, les tensions inflationnistes généralisées devraient se poursuivre tout au long de l’exercice 2022-2023. Dans ce contexte, la Société confirme les objectifs présentés en octobre dernier, lors de la publication de ses résultats annuels :

une progression du chiffre d’affaires consolidé comprise entre 6 % et 8 % 1 , hors impact positif de la loi EGalim (lequel sera cependant neutre sur le niveau de résultat opérationnel) 2 ;





, hors impact positif de la loi EGalim (lequel sera cependant neutre sur le niveau de résultat opérationnel) ; un taux de marge opérationnelle courante d’au moins 8 %, lequel prendra en compte un effort de recherche d’un niveau similaire (en pourcentage de chiffre d’affaires) à celui des deux précédents exercices et réparti de façon équilibrée entre les Semences Potagères et les Semences de Grandes Cultures ;





une contribution des sociétés mises en équivalence – principalement AgReliant (Amérique du Nord. Grandes Cultures), Seed Co (Afrique. Grandes Cultures), AGT (Australie. Grandes Cultures) et Hengji Limagrain (Chine. Grandes Cultures) – à minima égale à celle de l’exercice 2021-2022.





Actualités

Dépôt du document d’enregistrement universel 2021-2022

Le document d’enregistrement universel de Vilmorin & Cie au titre de l’exercice 2021-2022 a été déposé auprès de l’Autorité des marchés financiers le 27 octobre 2022 sous le numéro D.22-0782.

Établi au format électronique unique européen « European Single Electronic Format » (ESEF) en XBRL, il comprend notamment le rapport financier annuel 2021-2022, le rapport du Conseil d’Administration sur le gouvernement d’entreprise, les rapports des contrôleurs légaux des comptes et les informations relatives aux honoraires des contrôleurs légaux des comptes.

Le document est disponible sur les sites internet www.amf-france.org et www.vilmorincie.com.

Préparation de l’Assemblée Générale Mixte (Ordinaire et Extraordinaire) du 9 décembre 2022

Les documents préparatoires à l’Assemblée Générale Mixte des Actionnaires du 9 décembre 2022 sont consultables sur le site internet www.vilmorincie.com, rubrique « Publications », puis « Assemblée Générale », ou sur simple demande auprès de la Direction Financière.

4e semencier mondial et pure player de son secteur, Vilmorin & Cie crée, produit et commercialise des semences potagères et de grandes cultures à haute valeur ajoutée, contribuant à répondre aux enjeux alimentaires mondiaux dans un contexte d’accélération des défis climatiques, environnementaux et démographiques.

Expert historique de l’amélioration des plantes avec environ 6 000 variétés en portefeuille et plusieurs centaines de nouvelles variétés commercialisées chaque année, Vilmorin & Cie a su devenir un leader international qui offre à toutes les agricultures, sur tous les continents, la capacité de produire plus et de produire mieux, tout en préservant l’indépendance et la liberté de choix des agriculteurs et maraîchers concernant leurs autres facteurs de production.

Vilmorin & Cie appuie son développement et sa croissance sur la recherche & développement, en y investissant chaque année plus de 16 % de son chiffre d’affaires, et sur une internationalisation maîtrisée de ses activités, afin de renforcer durablement ses positions concurrentielles sur des marchés mondiaux structurellement porteurs.

Guidée par une vision long terme de son développement, Vilmorin & Cie inscrit sa stratégie et sa performance dans le respect de valeurs partagées avec sa maison-mère et Actionnaire de référence, la coopérative agricole Limagrain : le progrès, la persévérance et la coopération.

Retrouvez la présentation commentée du chiffre d’affaires à la fin du premier trimestre 2022-2023 sur le site www.vilmorincie.com, en page d’accueil.

