EssilorLuxottica contesta la decisione

dell'Autorità francese garante della concorrenza (FCA)

Charenton-le-Pont, Francia (8 novembre 2022) - EssilorLuxottica prende atto della decisione pubblicata in data odierna dall'Autorità francese garante della concorrenza (FCA) nei confronti di Essilor International.

Nell’ambito di un’indagine avviata nel 2014, è stata imposta una sanzione di 81 milioni di Euro a Essilor International (di cui 15 milioni di Euro in solido con la capogruppo EssilorLuxottica) per aver agito a discapito dei player online e in favore dei retail fisici nella distribuzione di specifiche lenti oftalmiche.

EssilorLuxottica ribadisce fermamente la fondatezza legale del proprio operato e la validità delle proprie pratiche commerciali per la distribuzione di prodotti specifici che richiedono la prescrizione medica, al fine di garantire ai clienti la migliore correzione visiva per le esigenze individuali.

La Società ribadisce inoltre di aver agito in maniera pienamente conforme agli standard di compliance relativi al contesto concorrenziale e normativo di riferimento nel periodo in questione, di cui hanno beneficiato non solo clienti e partner ma anche l’intero settore.

EssilorLuxottica esprime il suo profondo disaccordo nei confronti della decisione dell'Autorità e presenterà ricorso. La Società è fiduciosa di poter dimostrare che la decisone è priva di fondamento.

