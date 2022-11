Zenas BioPharma krijgt $118 miljoen om zijn brede pipeline van geneesmiddelen tegen auto-immuunziekten verder te ontwikkelen.

Spanish French German Dutch Italian

Opbrengsten voor de financiering van het wereldwijde fase 3-registratieprogramma voor de belangrijkste productkandidaat van het bedrijf, Obexelimab, en voor de ondersteuning van de klinische ontwikkeling van andere programma's.

Serie B equityfinanciering geleid door Enavate Sciences, een portefeuillebedrijf van Patient Square Capital, inclusief nieuwe investeerders Longitude Capital en Vivo Capital.

WALTHAM, Mass., Nov. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Zenas BioPharma, een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf dat ernaar streeft een leider te worden in de ontwikkeling en commercialisering van immuuntherapieën, kondigde vandaag een opbrengst aan van $118 miljoen in verband met de uitgifte van preferente Serie B-aandelen. Naast Enavate Sciences, die de financiering via Serie B-aandelen leidde, omvatten de nieuwe Zenas-aandeelhouders Longitude Capital, Vivo Capital, Rock Springs Capital, Perceptive Advisors, Agent Capital, Pivotal bioVenture Partners en Superstring Capital. Bestaande investeerders Fairmount, Wellington Management, Tellus BioVentures, Quan Venture Fund en Xencor, Inc. namen ook deel aan de financiering, die de inbreng van nieuw kapitaal omvatte, evenals de conversie van converteerbare obligaties die vóór de afsluiting van de Serie B-financiering aan sommige van de investeerders waren verstrekt.

De opbrengst van de financiering zal de klinische vooruitgang ondersteunen van de belangrijkste productkandidaat van het bedrijf, Obexelimab, waaronder een wereldwijde fase 3-registratiestudie bij patiënten met IgG4-gerelateerde ziekte (IgG4-RD), die eind 2022 van start zal gaan. Bovendien zal de nieuwe financiering de klinische ontwikkeling van de andere wereldwijde auto-immuunziekteprogramma's van het bedrijf in 2023 bevorderen.

“We zijn verheugd om Zenas als innovatieve leider in de biotechnologie te ondersteunen terwijl het team de klinische ontwikkelingsplannen voor IgG4-RD uitvoert en de robuuste pipeline van op immuuntechnologie gebaseerde therapieën die zo vakkundig zijn verworven via strategische bedrijfsontwikkeling, uitvoert. We zijn ervan overtuigd dat Zenas met succes innovatieve therapieën zal commercialiseren om het leven van mensen met auto-immuunziekten en zeldzame ziekten te verbeteren,” aldus James Boylan, Chief Executive Officer bij Enavate Sciences.

“We zijn blij met de steun van Enavate en deze topgroep van wereldwijde investeerders, omdat wij onze uitgebreide en evenwichtige pipeline van klinische auto-immuuntherapieën verder ontwikkelen en onze succesvolle strategie voor bedrijfsontwikkeling uitvoeren”, vertelt Lonnie Moulder, Oprichter en Executive Chairman bij Zenas BioPharma.

In verband met de Serie B-financiering zijn Enavate Sciences CEO Jim Boylan, Longitude Capital medeoprichter en managing director Patrick Enright en Vivo Capital managing partner Hongbo Lu toegetreden tot de raad van bestuur van Zenas.

Over Zenas BioPharma

Zenas BioPharma is een wereldwijd biofarmaceutisch bedrijf dat ernaar streeft een leider te worden in de ontwikkeling en commercialisering van immuuntherapieën voor patiënten over de hele wereld.Met klinische ontwikkeling en activiteiten over de hele wereld, werkt Zenas aan een uitgebreide en evenwichtige wereldwijde portefeuille van potentiële eerste- en topklasse auto-immuuntherapieën in gebieden met een grote onvervulde medische behoefte en voldoet het aan de waardevereisten van de dynamische wereldwijde gezondheidszorg.De pipeline van het bedrijf blijft groeien dankzij onze succesvolle strategie voor bedrijfsontwikkeling.Ons ervaren leiderschapsteam en netwerk van zakenpartners stimuleren operationele uitmuntendheid om potentieel transformerende therapieën te leveren om het leven van mensen met auto-immuunziekten en zeldzame ziekten te verbeteren.Voor meer informatie over Zenas BioPharma ga naar www.zenasbio.com en volg ons op @ZenasBioPharma en LinkedIn .

Over Obexelimab

Obexelimab is een nieuw, bifunctioneel antilichaam in onderzoeksfase III met een first-in-class potentieel dat B-cellijnen remt die CD19 tot expressie brengen. Gelijktijdige binding aan CD19 en Fc Ƴ RIIB door obexelimab bootst een natuurlijk antigeen-antilichaam complex na en down-reguleert B-cel activiteit. In klinische studies in een vroeg stadium toonde obexelimab effectief remming van de B-celfunctie aan zonder de cellen uit te putten en genereerde het een bemoedigend behandelingseffect bij patiënten met meerdere auto-immuunziekten. Zenas verwierf de exclusieve wereldwijde rechten op obexelimab van Xencor, Inc.

Over IgG4-RD

IgG4-RD is een chronische en ernstige, fibro-inflammatoire ziekte die typisch meerdere organen en plaatsen aantast (bv. alvleesklier, lever, nieren, galwegen, speekselklieren en traanklieren). In de VS zijn ongeveer 20.000 mensen gediagnosticeerd met IgG4-RD, met vergelijkbare prevalentiecijfers in verschillende regio's. Veel patiënten hebben een zekere mate van onomkeerbare orgaanschade op het moment van de diagnose. Hoewel bijna alle patiënten aanvankelijk reageren op eerstelijns glucocorticoïdtherapie (GC), gaat chronische GC-therapie gepaard met toxiciteit en komt terugval vaak voor wanneer de doses worden afgebouwd.

Over Enavate Sciences

Enavate Sciences is een platform opgericht door Patient Square Capital voor de ondersteuning van therapeutische bedrijven die geneesmiddelen en technologieën ontwikkelen met een transformatief potentieel om aan de behoeften van patiënten te voldoen.Door de toepassing van kapitaalondersteuning en operationele ervaring streeft Enavate ernaar om een gevarieerde portefeuille van therapeutische bedrijven in staat te stellen om innovatie te versnellen.Ontdek meer over Enavate op www.enavatesciences.com .