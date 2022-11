Payara startet Payara Cloud – einen serverlosen Ansatz für Jakarta EE

French German

MALVERN, Vereinigtes Königreich und MADEIRA, Portugal, Nov. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payara bringt heute ein neues Produkt Payara Cloud auf den Markt, mit dem Jakarta EE-Anwendungen einfach und schnell in der Cloud ausgeführt werden können. Entwickler laden einfach eine beliebige Webanwendung hoch, die der Jakarta Web Profile-Spezifikation entspricht, und führen sie in einer Payara Micro-Instanz im Container aus. Payara Cloud kümmert sich um die Infrastruktur, damit sie den Code erstellen und sich auf die Geschäftslogik konzentrieren können.



„Das Erlebnis der Entwickler ist für uns von entscheidender Bedeutung, und mit Payara Cloud reagieren wir auf die wachsende Beliebtheit von Platform Engineering und seinen integrierten Produkten zur Bewältigung betrieblicher Notwendigkeiten. Payara Cloud bedient diese wachsende Nachfrage nach Tools, die infrastrukturelle Aufgaben automatisieren, die Effizienz verbessern und die Entwicklungszyklen verkürzen“, erklärte Steve Millidge, Gründer und CEO von Payara.

Payara Cloud ist „serverlos“ und kümmert sich für die Benutzer um Serverprobleme. Es nutzt das zentrale Jakarta EE -Konzept (früher J2EE und Java EE) einer einsatzfähigen, von der Infrastruktur isolierten Anwendung. Es läuft auf Microsoft Azure und baut eine Runtime auf Azure Kubernetes Service auf. Die Software nimmt die WAR-Datei des Benutzers, verpackt sie mit Payara Micro – der Microservices-Laufzeitumgebung von Payara – in ein Docker-Image und vervollständigt alle YAML, baut Container-Images, erstellt einen Pod, stellt ihn auf Kubernetes bereit, aktualisiert den API-Server, um den Ingress auf Microsoft Azure zu verwalten, und erstellt ein SSL-Zertifikat für die Anwendung. Es verwaltet erfolgreich alle infrastrukturellen Aufgaben im Zusammenhang mit der Cloud. Der Entwickler wählt seine WAR aus, klickt auf Bereitstellen und beobachtet, wie die Anwendungen in der Cloud ausgeführt werden.

„Dies ist ein aufregender Schritt sowohl für Payara als auch für Jakarta EE, der der Java-Community in Unternehmen einen flexiblen und leistungsstarken Weg zum serverlosen Arbeiten eröffnet. Jakarta EE ist darauf ausgerichtet, die Entwicklung moderner Cloud-nativer Anwendungen zu unterstützen. Payara Cloud wird diese Aufgabe erleichtern und vielen Unternehmen dabei helfen, die vorhandenen Jakarta EE-Kenntnisse zu nutzen, um die Verwaltung ihrer Cloud-Infrastruktur zu vereinfachen. Indem wir als strategisches Mitglied der Arbeitsgruppe eine Schlüsselrolle in Jakarta EE spielen, kann Payara bewährte Praktiken mit anderen Branchenführern austauschen, zusammenarbeiten und neue Ideen fördern – „wir befähigen unsere Mitglieder, mit potenziell bahnbrechenden Produkten wie Payara Cloud innovativ zu sein“, so Mike Milinkovich , Executive Director der Eclipse Foundation.

Normalerweise übernehmen App-Entwickler alles, vom Schreiben des Codes bis zur Bereitstellung der Anwendung, und viele stehen vor Herausforderungen, wenn sie ihre Anwendung auf eine externe Infrastruktur verlagern und verwalten. Die innovative serverlose Laufzeitlösung von Payara ist einzigartig auf dem Markt. Im Gegensatz zu Function As a Service, automatisierten Cloud-Bereitstellungsdiensten oder Standard-Kubernetes kümmert sich Payara Cloud um die Installation, Konfiguration, Bereitstellung und Skalierung von Jakarta EE-Anwendungen.

„Was mir an diesem Ansatz wirklich gefällt, ist, dass wir zum Beispiel Helidon und Quarkus haben, die versuchen, die Bereitstellung auf die Erstellungszeit zu verlagern. Payara Cloud ist völlig anders. Es nutzt das, was Anwendungsserver am besten können: die Trennung der Infrastruktur von der Geschäftslogik,“ betonte Adam Bien , Java Champion und Java/Jakarta EE-Berater, Podcaster und Blogger, bei seiner Beurteilung nach dem Test von Payara Cloud.

Jakarta EE-Entwickler können die Payara Cloud-Benutzeroberfläche verwenden und/oder sie mit Hilfe eines GitHub Action Workflows und der Payara Cloud Command Line (PCL) in kontinuierliche Bereitstellungspipelines integrieren. Sie werden in Zukunft auch in der Lage sein, Payara Cloud mit ihrer externen Kubernetes-Plattform zu integrieren – Kubernetes selbst, OpenShift oder Rancher zum Beispiel.

Zitate über Payara Cloud:

Ivar Grimstad ist ein Java Champion & Developer Advocate bei der Eclipse Foundation:

„Es gibt heute nicht viele vergleichbare Produkte wie Payara Cloud auf dem Markt. Payara Cloud ist simpler. Es ist einfacher. Und für Entwickler ist es ganz einfach zu bedienen!“

David Heffelfinger, Principal Consultant bei Ensode Technology, Java-Champion:

„Ich habe eine einfache WAR-Datei mit MicroProfile APIs und Payara Cloud bereitgestellt. Es hat wunderbar funktioniert.“

Weitere Informationen zu Payara-Produkten erhalten Sie unter marketing@payara.fish .