Payara lance Payara Cloud : une solution sans serveur pour Jakarta EE

MALVERN, Royaume-Uni et MADÈRE, Portugal, 08 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payara lance aujourd'hui un nouveau produit Payara Cloud , conçu pour exécuter facilement et rapidement des applications Jakarta EE sur le cloud. Les développeurs téléchargent simplement n'importe quelle application web en suivant la spécification de profil web de Jakarta et l'exécutent dans une instance Payara Micro conteneurisée. Payara Cloud prend en charge l'infrastructure, ce qui leur permet de créer le code et de se concentrer sur la logique commerciale.



« L'expérience des développeurs est cruciale pour nous et avec Payara Cloud, nous répondons à la popularité croissante de l'ingénierie de plateforme et de ses produits intégrés pour faire face aux besoins opérationnels. Payara Cloud répond à cette demande croissante d'outils qui automatisent les tâches d'infrastructure, améliorent l'efficacité et raccourcissent les cycles de développement », a déclaré Steve Millidge, fondateur et PDG de Payara.

Payara Cloud fonctionne « sans serveur », prenant en charge les problèmes de serveur à la place des utilisateurs. Il utilise le concept clé Jakarta EE (anciennement J2EE et Java EE) d'une application déployable, isolée de l'infrastructure. Il est hébergé par Microsoft Azure et construit un environnement d'exécution sur Azure Kubernetes Service. Le logiciel récupère le fichier WAR de l'utilisateur, le compile dans une image Docker avec Payara Micro (l'exécution des microservices de Payara) et complète toutes les images YAML, construit des images de conteneur, crée un pod, le déploie sur Kubernetes, met à jour le serveur API pour gérer l'entrée sur Microsoft Azure et crée un certificat SSL pour l'application. Il gère avec succès toutes les tâches d'infrastructure liées au cloud. Le développeur sélectionne son WAR, clique sur déployer et regarde les applications s'exécuter dans le cloud.

« Cette étape est stimulante, tant pour Payara que pour Jakarta EE, car elle offre à la communauté Java d'entreprise une solution flexible et puissante d'accès au mode sans serveur. Jakarta EE est prêt à prendre en charge le développement d'applications modernes, natives du cloud. Payara Cloud facilitera cette mission, en aidant de nombreuses entreprises à tirer parti des compétences existantes de Jakarta EE pour simplifier leur gestion de l'infrastructure cloud. En jouant un rôle clé au sein de Jakarta EE en tant que membre stratégique du groupe de travail, Payara est capable d'échanger les meilleures pratiques avec d'autres leaders de l'industrie, de collaborer et de promouvoir de nouvelles idées. Nous donnons aux membres les moyens d'innover avec des produits potentiellement révolutionnaires, tels que Payara Cloud », a déclaré Mike Milinkovich , directeur exécutif de la Fondation Eclipse.

Habituellement, les développeurs d'applications s'occupent de tout, de l'écriture du code au déploiement de l'application et beaucoup font face à des défis lors de la migration et de la gestion de leur application sur une infrastructure externe. La solution d'exécution sans serveur innovante de Payara est unique sur le marché. Contrairement à Function As a Service, aux services automatisés d'approvisionnement sur le cloud ou aux Kubernetes RAW, Payara Cloud s'occupe de l'installation, de la configuration, du déploiement et de la mise à niveau des applications Jakarta EE.

« Ce que j'apprécie vraiment dans cette solution, ce sont, par exemple, Helidon et Quarkus, qui essaient de reporter le déploiement à l'étape de construction. Payara Cloud est tout autre. Il exploite ce que les serveurs d'applications font de mieux : la séparation de l'infrastructure de la logique business », a souligné Adam Bien , consultant, podcaster et bloggeur pour Java Champion et Java/Jakarta EE lors de son verdict après avoir testé Payara Cloud.

Les développeurs Jakarta EE peuvent exploiter l'interface utilisateur Payara Cloud et/ou l'intégrer dans des pipelines de déploiement continu à l'aide d'un workflow d'action GitHub et d'une ligne de commande Payara Cloud (PCL). Ils pourront également intégrer à l'avenir Payara Cloud à leur plateforme externe Kubernetes, à Kubernetes lui-même, à OpenShift ou à Rancher par exemple.

Témoignages à propos de Payara Cloud :

Ivar Grimstad est un Java Champion & Developer Advocate à la Fondation Eclipse :

« Il existe aujourd'hui peu de produits comparables à Payara Cloud. Payara Cloud est plus simple et plus facile d'utilisation. Et, pour les développeurs il est tout simplement facile d'utilisation ! »

David Heffelfinger, consultant principal chez Ensode Technology, Java Champion :

« J'ai déployé un simple fichier WAR en utilisant les API MicroProfile et Payara Cloud. Cela a fonctionné à merveille. »

Pour obtenir plus d'informations sur les produits Payara, veuillez contacter : marketing@payara.fish .

Une photo accompagnant cette annonce est disponible sur https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1577f415-04a3-48af-a31a-3abddc6b0257