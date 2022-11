Com as Festas de Fim de Ano se Aproximando, Crurated Anuncia Mais Leilões Fracionados em Barril Apoiados pela Tecnologia NFT Com Enólogos da França e da Itália

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Japanese Korean Malay Portuguese Spanish

LONDRES, Nov. 08, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Com a temporada de festas e presentes chegando, a Crurated, uma comunidade de vinhos baseada em blockchain e assinatura, lançou um novo calendário de leilões de barris para o restante de 2022. A oferta conta com alguns dos melhores enólogos da França e da Itália e amplia as vendas de barris fracionados após uma primeira rodada de leilões bem-sucedida. O programa anunciado recentemente permite que os membros da Crurated comprem frações de barris certificados pela tecnologia blockchain e NFT.



Os compradores também podem personalizar os formatos e rótulos das garrafas para o destinatário do presente ou para si mesmos. Muitos dos produtores na plataforma raramente ou nunca fazem garrafas maiores, mesmo com os pedidos frequentes dos colecionadores e compradores. Com os barris fracionados os produtores podem determinar a quantidade e os tamanhos exatos das garrafas. Em muitos casos, a única forma de obter formatos maiores para os vinhos leiloados é através da Crurated.

A próxima rodada de leilões de barris fracionados inclui:

Domaine Gerorges Mugneret-Gibourg — 7 a 13 de novembro Vosne-Romanée “La Colombière” 2021 Chambolle-Musigny 1er Cru “Les Feusselottes” Cuvée Augustin 2021 Ruchottes-Chambertin Grand Cru 2021



Domaine Pierre Girardin — 14 a 20 de novembro Échezeaux Grand Cru 2021 Bonnes-Mares Grand Cru 2021 Griotte-Chambertin Grand Cru 2021 Richebourg Grand Cru 2021



Montevertine — 21 a 27 de novembro Le Pergole Torte 2020



Domaine Y. Clerget — 5 a 11 de dezembro Clos de Vougeot Grand Cru 2021 Volnay 1er Cru Clos du Verseuil 2021 Pommard 1er Cru Les Rugiens 2021



Domaine Hubert Lignier - 12 a 18 de dezembro Clos de la Roche Grand Cru Bio 2021 Morey Saint-Denis 1er Cru Vieilles Vignes Bio 2021 Morey-Saint-Denis Trilogie Bio 2021 Bourgogne Pinot Noir Grand Chaliot 2021



Domaine Bruno Colin — 19 a 25 de dezembro Corton-Charlemagne Grand Cru 2021



“Quando lançamos as vendas de barris, sabíamos que o que estávamos oferecendo aos nossos associados era único. Mal sabíamos que os barris se esgotariam tão rapidamente e, em alguns casos, dentro de apenas 24 horas”, disse Alfonso de Gaetano, fundador da Crurated. “A nossa equipe tem o prazer de anunciar uma nova lista de leilões com alguns dos vinhos mais procurados da Europa e bem a tempo para as festas de fim de ano.”

Sobre a Crurated

Lançada em 2021 com ênfase na França e na Itália, a Crurated é uma associação da comunidade vinícola criada para conectar conhecedores e produtores de todo o mundo. Uma equipe de especialistas oferece serviços personalizados e experiências autênticas, enquanto o serviço de logística contínuo da Crurated garante a qualidade e a proveniência, graças ao armazenamento seguro da adega e à inovadora tecnologia blockchain. Para mais informação sobre a Crurated, visite crurated.com.

Michael Volpatt

michael@larkinvolpatt.com

415 994 8864

Foto deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ee03a3c2-35fd-4334-9adb-d2f8c7c2a7e9

Vídeo deste comunicado disponível em https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c848d052-fe03-4cdb-becd-c00e6a4cdb57