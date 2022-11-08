Crurated 於聖誕前夕向法、意兩國葡萄酒廠宣佈更多採用 NFT 科技的分桶拍賣細節

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倫敦, Nov. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 聖誕佳節在即，會員制的區塊鏈葡萄酒社群「Crurated」推出了新一輪桶裝酒拍賣日程，涵蓋 2022 年餘下日子。此日程獲法國和意大利最優秀的葡萄酒廠參與，而因應第一輪拍賣大獲成功，分桶銷售計劃亦會有所擴展。最近公佈的計劃可讓 Crurated 會員分桶購買，並會透過區塊鏈和 NFT 科技認證。



最新安排可讓買家自訂酒瓶格式和產品招紙，送禮或自用皆宜。雖然收藏家和買家經常渴望購買瓶身較大的酒，但平台上很多酒廠甚少會製作這種大瓶。如今透過分桶安排，酒廠可決定具體需要多少瓶甚麼大小的酒瓶。很多時候，如果想獲得拍賣中的酒的較大版本，就只能透過 Crurated 購買。

下一輪分桶拍賣包括：

Domaine Gerorges Mugneret-Gibourg — 11 月 7-13 日 Vosne-Romanée “La Colombière” 2021 Chambolle-Musigny 1er Cru “Les Feusselottes” Cuvée Augustin 2021 Ruchottes-Chambertin Grand Cru 2021





Domaine Pierre Girardin — 11 月 14-20 日 Échezeaux Grand Cru 2021 Bonnes-Mares Grand Cru 2021 Griotte-Chambertin Grand Cru 2021

Richebourg Grand Cru 2021



Montevertine — 11 月 21-27 日 Le Pergole Torte 2020



Domaine Y. Clerget — 12 月 5-11 日 Clos de Vougeot Grand Cru 2021 Volnay 1er Cru Clos du Verseuil 2021 Pommard 1er Cru Les Rugiens 2021





Domaine Hubert Lignier — 12 月 12-18 日 Clos de la Roche Grand Cru Bio 2021 Morey Saint-Denis 1er Cru Vieilles Vignes Bio 2021 Morey-Saint-Denis Trilogie Bio 2021 Bourgogne Pinot Noir Grand Chaliot 2021





Domaine Bruno Colin — 12 月 19-25 日 Corton-Charlemagne Grand Cru 2021



Crurated 創辦人 Alfonso de Gaetano 表示：「當初向會員推出酒桶拍賣時，我們就知道這是個獨一無二的計劃。但我們萬萬沒想到，酒桶竟然會如此快速出售，有時候甚至會在短短 24 小時內售罄。我們團隊很榮幸能公布新一輪的拍賣活動，這次會有歐洲各種極受歡迎的葡萄酒參與，而且會趕及在聖誕節結束前舉行。」

Crurated 簡介

Crurated 成立於 2021 年，法國和意大利市場為重點。這個採用會員制的葡萄酒社群旨在讓鑑賞家和世界級酒廠直接連繫。一隊由專家組成的團隊會提供個人化服務和正宗體驗，而 Crurated 的流順物流服務則負責確保品質和來源，而這一切能夠成事，全因有保安完善的酒窖和創新區塊鏈科技。欲知更多 Crurated 的詳情，請瀏覽 crurated.com。

Michael Volpatt

michael@larkinvolpatt.com

415 994 8864

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