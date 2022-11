English Dutch

ABN AMRO rapporteert nettowinst van EUR 743 miljoen over derde kwartaal 2022

Goed kwartaal met een nettowinst van EUR 743 miljoen, een weerspiegeling van het sterke herstel van marges op spaargelden, en mede dankzij een boekwinst uit de verkoop van een aantal activiteiten en lage kredietvoorzieningen.

Wederom groei van hypotheken en van onze zakelijke kredietportefeuille. Marktleider in hypotheken, met een marktaandeel van 19,1% in Q3

Netto rentebaten hebben dieptepunt gepasseerd nu de marges op spaargelden profiteren van de hogere rentes; de vooruitzichten voor het jaar zijn verbeterd en de netto rentebaten komen naar verwachting voor heel 2022 uit op circa EUR 5,3 miljard (exclusief eenmalige posten)

Onderliggende kosten waren 2% lager dan in Q2; de kosten voor heel 2022 komen naar verwachting uit op circa EUR 5,3 miljard, incidentele uitgaven en bijkomende kosten voor de nieuwe CAO niet meegerekend

De kredietvoorzieningen bedroegen EUR 7 miljoen – verslechterende macro-economische vooruitzichten werden gecompenseerd door het vrijvallen van voorzieningen voor niet-presterende leningen. We houden onze prudente buffers aan

Onze kapitaalpositie blijft sterk, met een fully-loaded Basel III CET1 ratio van 15,2% en een Basel IV CET1 ratio van ongeveer 16%. De risicogewogen activa namen toe met EUR 4,3 miljard

Onzekerheid over economische ontwikkelingen blijven groot, maar we zijn goed gepositioneerd en zullen onze klanten blijven steunen in deze moeilijke tijden





Robert Swaak, CEO:

‘Het derde kwartaal werd wederom gedomineerd door mondiale ontwikkelingen. De oorlog in Oekraïne heeft geleid tot een van de grootste humanitaire crises in decennia, waarvan de langetermijn gevolgen nog steeds moeilijk zijn in te schatten. Na het sterke post-corona herstel in Nederland begint de economische groei te vertragen door de hoge inflatie, vooral als gevolg van de sterk stijgende energieprijzen in combinatie met de hogere rente. De Nederlandse economie heeft sterke fundamenten en de overheid springt bij met steunpakketten om het verlies aan koopkracht te verzachten. Onzekerheid over de economische vooruitzichten blijft hoog en we verwachten een neergang in de economie. Ondanks onze zorgen over de vooruitzichten zijn we goed gepositioneerd om deze situatie te doorstaan en blijven we onze klanten in deze moeilijke tijden steunen.

In het derde kwartaal hielden we het momentum vast, met wederom groei van onze hypotheken en zakelijke kredietportefeuille. Ons marktaandeel in hypotheken verbeterde in Q3 verder naar 19,1% en in Nederland bleven we marktleider. De druk op de marges voor hypotheken en zakelijke kredieten duurt voort door de vertraagde doorbelasting van hogere financieringskosten aan klanten.

We hebben in het derde kwartaal een goed kwartaalresultaat gerealiseerd, met een nettowinst van EUR 743 miljoen en een rendement op eigen vermogen van 13,9%, mede dankzij een boekwinst uit de verkoop van een aantal activiteiten en lage kredietvoorzieningen. De netto rentebaten, exclusief eenmalige posten, hebben hun dieptepunt gepasseerd nu de marges op spaargelden zich steeds verder verbeteren dankzij de stijgende rente. We verwachten nu dat de rentebaten voor heel 2022 zullen uitkomen op rond de EUR 5,3 miljard (exclusief eenmalige posten). De provisiebaten stegen met 7% ten opzichte van Q3 2021, door hogere betaalvolumes, hogere pakketprijzen en sterke resultaten bij Clearing. Bij Wealth Management kwam het netto nieuw belegd vermogen (uitgezonderd bewaard vermogen) uit op EUR 1 miljard. De kosten daalden in het derde kwartaal met 2% (incidentele uitgaven en wettelijke heffingen niet meegerekend) ten opzichte van het vorige kwartaal, door lagere personeelslasten. De kosten voor heel 2022 komen naar verwachting uit op circa EUR 5,3 miljard, incidentele uitgaven en bijkomende kosten voor de nieuwe CAO niet meegerekend.

Gezien de onzekerheden en volatiele markten, blijven we ons focussen op risicomanagement. Onze kredietkwaliteit is nog altijd goed en de kredietvoorzieningen bedroegen in het derde kwartaal EUR 7 miljoen omdat de slechtere macro-economische vooruitzichten werden gecompenseerd door het vrijvallen van niet-presterende leningen. We blijven de indirecte impact van de oorlog in Oekraïne voor onze klanten nauwlettend volgen, ook energie-intensieve sectoren, en onze prudente buffers houden we aan. De risicogewogen activa namen toe met EUR 4,3 miljard, vooral door aanpassing in de toepassing van de mkb-ondersteuningsfactor en wijzigingen in de toepassing van regelgeving in modellen. Onze kapitaalpositie blijft sterk, met een fully-loaded Basel III CET1 ratio van 15,2% en een Basel IV CET1 ratio van ongeveer 16%. We boeken vooruitgang met onze AML-herstelprogramma’s maar moeten ons blijven inzetten om de programma’s voor eind 2023 te kunnen afronden.

We gaan door met de uitvoering van onze strategie om onze performance te verbeteren en onze bankbrede strategische doelstellingen te behalen. Met de drie pijlers van onze strategie – klantbelang, duurzaamheid en bank van de toekomst – zullen we winstgevende groei realiseren en tegelijk onze operationele en kapitaalefficiëntie verbeteren. We hebben de klantbeleving een stap verder gebracht en ontwikkelen continu nieuwe proposities voor onze klanten, zowel binnen onze eigen digitale kanalen als ‘embedded’ in de kanalen van derden. ID & pay is een embedded banking innovatie die het onboarding- en betaalproces vereenvoudigt voor klanten zoals online tussenpersonen en gedeelde mobiliteitsdiensten. De app biedt één online identificatie- en betaalfunctionaliteit binnen de beveiligde omgeving van de bank. We zijn op dit moment bezig met een pilot met Swapfiets, een 'bicycle as a service' bedrijf. Ondertussen heeft Tikkie, dat nu in Nederland zo’n acht miljoen gebruikers heeft, een nieuwe functie toegevoegd: Groepie, een toepassing waarmee meerdere gebruikers groepsuitgaven kunnen bijhouden en verrekenen.

In het kader van de verdere integratie van duurzaamheid in het hart van onze bedrijfsvoering, hebben we kortgeleden een woningbouwproject voor duurzame en betaalbare woningen gefinancierd. Nu Nederland met een ernstig woningtekort kampt, helpen we hiermee aan de vraag te voldoen. Ons hypotheeklabel Florius financiert nu woonvormen voor ouderen zoals meergeneratie- en mantelzorgwoningen. Daarmee steunen we hun mobiliteit op de huizenmarkt en bevorderen we toekomstbestendige woonvormen. Volgende maand nemen we met de presentatie van onze klimaatstrategie de volgende stap in onze klimaatreis. We presenteren tussentijdse doelstellingen voor 2030 voor vijf CO2-intensieve sectoren en voor de beleggingsportefeuilles van onze klanten, alsook een duidelijke routekaart voor het stellen van doelen in de toekomst. Onze klimaatreis zal afhangen van vele factoren, waaronder regelgeving, technologische ontwikkelingen, en gebeurtenissen op het wereldtoneel. Onze klimaatstrategie dient ook als kompas voor hoe we in de toekomst besluiten willen nemen.

We bouwen aan de bank van de toekomst. De digitale klantervaring is de belangrijkste reden waarom veel klanten onze bank aanbevelen, en ik ben blij dat in het derde kwartaal de NPS voor zowel particuliere als zakelijke klanten is verbeterd ten opzichte van Q2. Onze klanten prijzen de functionaliteiten van de ABN AMRO app en Internet Bankieren. Om de focus op mobiel bankieren te versterken, gaan we de belangrijkste functies van het online huishoudboekje Grip toevoegen aan de ABN AMRO app. Daarmee krijgen al onze klanten direct inzicht in hun geldzaken. Ondertussen kunnen kwetsbare klanten die moeite hebben om de technologische ontwikkelingen bij te houden nu terecht bij een speciaal inloopspreekuur in bibliotheken in heel Nederland. Het spreekuur wordt op vrijwillige basis bemand door gepensioneerde ABN AMRO medewerkers.

Vorige maand hebben we het vertrek bekendgemaakt van onze Chief Human Resources Officer Gerard Penning. We zijn dankbaar voor zijn toewijding en inzet in de afgelopen jaren. Ondertussen kijk ik erg uit naar de komst van Carsten Bittner, onze nieuwe Chief Innovation & Technology Officer. Hij zal een centrale rol spelen bij de uitvoering van de strategie van ABN AMRO om een persoonlijke bank in de digitale tijd te worden.

Graag wil ik al mijn collega’s bedanken voor hun grote toewijding en inzet en ben ik blij dat we een akkoord hebben bereikt over een nieuwe cao. We willen de voorkeurspartner blijven voor onze klanten, vooral in deze moeilijke tijden. Dat blijft onze focus, en we bedanken hen voor het in ons gestelde vertrouwen.’









Kerncijfers en indicatoren

(in EUR miljoen) Q3 2022 Q3 2021 Change Q2 2022 Change Operationele baten 2,162 1,734 25% 1,884 15% Operationele kosten 1,254 1,301 -4% 1,321 -5% Operationeel resultaat 908 432 110% 563 61% Voorzieningen op financiële instrumenten 7 -12 -62 Belastingen 159 102 56% 151 5% Winst /(verlies) over de periode 743 343 117% 475 56% Cost/income ratio 58.0% 75.1% 70.1% Rendement op gemiddeld eigen vermogen 13.9% 6.5% 8.8% CET1 ratio 15.2% 17.8% 15.5%





ABN AMRO Press Office

Jarco de Swart

Senior Press Officer

pressrelations@nl.abnamro.com

+31 20 6288900 ABN AMRO Investor Relations

Ferdinand Vaandrager

Head of Investor Relations investorrelations@nl.abnamro.com

+31 20 6282282









Dit persbericht is gepubliceerd door ABN AMRO Bank N.V. en bevat voorwetenschap in de zin van artikel 7, leden 1 tot en met 4, van de Verordening (EU) nr. 596/2014 (Verordening Marktmisbruik)

Bijlages