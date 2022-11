Digital vækst og fordobling af overskud

Selskabsmeddelelse nr. 1-2022/23

9. november 2022

InterMail har i regnskabsåret 2021/22 haft en omsætningsvækst på 15%, en EBITDA forbedring på 16% samt et overskud på 8,9 mio. kr. før skat. Den kontinuerlige organiske omsætningsvækst kombineret med tre strategiske opkøb har medført en markant resultatforbedring, som sammen med fortsat effektivisering har dannet grundlag for det bedste resultat før skat i mange år.

Det kontinuerlige fokus på at skabe en digital og fremtidssikret virksomhed er lykkedes rigtig flot i 2021/22. Resultatudviklingen har været markant bedre end forventet, hvilket blev kommunikeret med resultatopjusteringen i juli 2022. Til trods for, at mange virksomheder er påvirket af krigen i Ukraine samt de mange afledte samfundsmæssige effekter heraf, så har InterMail bevist, at den fortsatte fokus på kerneforretningen, digitale løsninger samt opkøb har båret frugt. Omsætningen, driftsindtjeningen og selskabets cashflow er markant forbedret i forhold til sidste år, og samtidigt er resultatet før skat mere end fordoblet.

De gennemførte opkøb af Selected Media Advisory, Oreon og Head of Search har medført en mere kommerciel og forretningsorienteret tilgang til eksisterende og nye kunder, som sammen med en stærk markedsmæssig tilstedeværelse skaber grundlaget for en flot resultatudvikling. Særligt opkøbet af Head of Search i Sverige har fuldendt InterMails forretningsmæssige værdikæde, således at, InterMail kan servicere nordiske kunder, som har et behov for en dygtig nordisk samarbejdspartner med lokale kompetencer i Århus, København, Malmø, Gøteborg og Stockholm.

Vi oplever fortsat en stærk efterspørgsel fra virksomheder, som ønsker hjælp til at skabe en effektiv ”salgsmaskine”, som giver flere leads, mere salg og som samtidigt øger kundeloyaliteten.

Resultatet for året på 8,9 mio. kr. før skat er tilfredsstillende, og har levet op til den seneste udmeldte opjustering. Resultatet af primær drift før afskrivninger (EBITDA) blev på 26,2 mio. kr. mod 22,6 mio. kr. i 2020/21, mens resultatet af primær drift før særlige poster (EBIT) blev på 11,9 mio. kr. i 2021/22 mod 8,9 mio. kr. i 2020/21. Resultat før skat (EBT) blev på 8,9 mio. kr., mod 3,6 mio. kr. i 2020/21.

AFSLUTNING AF STRATEGISK REVIEW – STORT VÆRDIMÆSSIGT POTENTIALLE

InterMail har i efteråret 2022 gennemført et strategisk review af forretningen, som følge af, at InterMail de seneste år styrket sin operationelle og markedsmæssige platform samtidigt med, at indtjeningen er markant øget og forretningen er blevet datadrevet og fremtidssikret.

På baggrund heraf har InterMail sammen med sine største aktionærer gennemført og afsluttet det strategiske review, og konklusionen fra InterMails store aktionærer er, at der er et betydeligt værdimæssigt potentiale, som InterMail skal realisere ved fortsat eksekvering af strategiplanen InterMail2023.

FORVENTNINGER TIL 2022/23

Bestyrelsen, direktionen og koncernledelsen har i forlængelse af krigen i Ukraine samt de mange afledte samfundsmæssige effekter tilpasset den strategiske retning for InterMail frem mod regnskabsåret 2023/24 med henblik på at accelerere den digitale vækst samt identificere yderligere opkøb. Det overordnede fokus for 2022/23 er at skabe lønsom vækst, fastholde vores dygtige medarbejdere, styrke vores interne processer så vi øger skalerbarheden samt hjælpe vores kunder med at skabe leads, salg og kundeloyalitet.

Med en klar og tydelig vækststrategi, et stærkt forretningsmæssigt fundament samt en dygtig ledelse styrkes InterMail yderligere i 2022/23 – både organisk og via opkøb. InterMails forretningsmæssige fokus er at udbygge og udvikle samarbejdet med eksisterende kunder med henblik på salg af yderligere løsninger og services samt på at tiltrække nye kunder.

Baseret på ovenstående er de økonomiske forventninger for 2021/22:

• En koncernomsætning i niveauet 125-135 mio. kr. mod 121,8 mio. kr. i 2021/22

• Et EBITDA-resultat i niveauet 22-28 mio. kr. mod 26,2 mio. kr. i 2021/22

• Et EBT-resultat i niveauet 5-10 mio. kr. mod 8,9 mio. kr. i 2021/22

Venlig hilsen

InterMail A/S

Yderligere oplysninger:

Anders Ertmann, CEO

Telefon: 36 86 33 21

E-mail: anders.ertmann@intermail.com

Nicolas Olivares, CFO

Telefon: 36 86 33 09

E-mail: nicolas.olivares@intermail.com

InterMail er et datadrevet kommunikationshus, som rådgiver kunder i at skabe leads, salg samt øge kundeloyaliteten.

Vi arbejder sammen med mere end 500 virksomheder, og hjælper dem med at skabe tydelige resultater på platforme som Google, Facebook, LinkedIn, Instagram samt via direct mails. Det kan vi kun, fordi vi er mere end 100 dygtige specialister med stor faglig ekspertise og mange års forretningsmæssig erfaring.

