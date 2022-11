English French Dutch

Ageas publie ses résultats pour les neufs premiers mois 2022

Poursuite de solides performances commerciales et opérationnelles

Résultat net du Groupe impacté par les marchés financiers en Asie et l’inflation en Europe

Chiffres clés Résultat



Le résultat net du Groupe à neuf mois hors RPN(i) s’est établi à EUR 567 millions

hors RPN(i) s’est établi à Le résultat net du Groupe du troisième trimestre, impacté par des moins-values nettes en Asie et l'inflation en Europe pour un montant de EUR 175 millions, s’est chiffré à EUR 111 millions Encaissement L’encaissement du Groupe a progressé de 3 % à EUR 1 3 milliards , avec une progression en Vie et en Non-Vie

a progressé de 3 % à , avec une progression en Vie et en Non-Vie L’encaissement V ie a augmenté de 3 % pour atteindre EUR 9 milliards , soutenu par de nouvelles activités en Chine

a augmenté de 3 % pour atteindre , soutenu par de nouvelles activités en Chine L’encaissement Non-Vie a progressé de 5 % pour atteindre EUR 4 milliards, soutenu par toutes les régions Performance opérationnelle Le ratio combiné s’est élevé à 94,4% , dont 3pp d’impact des intempéries en Belgique et au Royaume-Uni au cours du premier trimestre

s’est élevé à , dont 3pp d’impact des intempéries en Belgique et au Royaume-Uni au cours du premier trimestre La marge opérationnelle des produits à taux garanti s’est chiffrée à 87 pb et la marge opérationnelle des produits en unités de compte à 39 pb Bilan Les fonds propres s’élèvent à EUR 8 milliards , soit EUR 42,32 par action

s’élèvent à , soit EUR 42,32 par action Le ratio Solvabilité II ageas du Groupe s’est amélioré à 225 % , largement dans les limites de l’appétence au risque au niveau du Groupe

du Groupe s’est amélioré à , largement dans les limites de l’appétence au risque au niveau du Groupe Le total des liquidités du Compte Général au 30 septembre 2022 est de EUR 1 milliard

du Compte Général au 30 septembre 2022 est de Le passif technique Vie hors comptabilité reflet s’est maintenu au même niveau que fin 2021, à EUR 91 milliards pour la part d’Ageas

Un aperçu complet des chiffres et une comparaison avec l’exercice précédent sont disponibles à la page 5 du présent communiqué de presse et sur le site web d’Ageas.

Les chiffres clés et les principaux faits marquants des différents segments se trouvent dans les annexes de ce communiqué de presse.

Impact24 -- Réalisations Ageas s’est lancé dans des activités de réassurance pour des tiers sous la marque Ageas Re

Pour soutenir le développement de son activité principale, Ageas a investi dans son réseau de distribution d’agences en s’associant avec Million Dollar Round Table

Explorant de nouveaux partenariats avec l’ambition de participer aux écosystèmes et à l’économie de plateforme, Ageas s’est associé à eBaoTech Corporation à l’échelle du Groupe et à Amazon au Royaume-Uni

Ageas a obtenu le label CO2-neutre de CO2 Logic.

Hans De Cuyper, CEO d’Ageas :

« Ageas a continué de bien performer commercialement et opérationnellement au troisième trimestre 2022. Cela s'est traduit par une croissance soutenue de l'encaissement en Vie en Chine et par une augmentation dans l'ensemble de l'activité Non-Vie.

Le solide ratio combiné et les bonnes marges en Vie indiquent que les activités d'assurance continuent de fonctionner dans les limites des objectifs opérationnels d'Impact24. Ce sont principalement les taux d'intérêt bas en Chine et les moins-values nettes en Asie qui ont affecté le résultat net du Groupe au troisième trimestre.

Dans le cadre de notre stratégie Impact24, nous avons pris des initiatives importantes qui feront progresser notre entreprise en termes de croissance, d'excellence commerciale, d'intégration des données et de la technologie et de durabilité.

Je tiens à remercier tous nos collaborateurs pour avoir démontré leur fort focus sur la croissance à valeur ajoutée dans des conditions de marché extrêmement volatiles. »

Pièce jointe