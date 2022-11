English French

Montrouge, France, le 9 novembre (7 h 30 CET) 2022



DBV Technologies présentera de nouvelles données cliniques lors de l’ACAAI 2022

DBV Technologies (Euronext : DBV – ISIN : FR0010417345 – Nasdaq Stock Market : DBVT), une société biopharmaceutique au stade clinique, a annoncé aujourd’hui que de nouvelles données cliniques sur l’utilisation de Viaskin™ Peanut (DBV712) 250 μg chez les enfants âgés de 1 à 3 ans, seront présentées lors de la réunion scientifique annuelle de l’American College of Allergy, Asthma & Immunology (ACAAI), du 10 au 14 novembre 2022, à Louisville, dans le Kentucky. Deux présentations ont été acceptés, dont une présentation orale et un poster. Ces présentations seront disponibles sur le site Web de DBV, www.dbv-technologies.com, à l’issue de la réunion pour ceux qui ne peuvent pas y assister. DBV tiendra également un stand dans le hall d’exposition de l’ACAAI du vendredi 11 novembre au dimanche 13 novembre.

La réunion de cette année comprendra également un « Théâtre de Produits » sur l’évolution de la prévention et du traitement de l’allergie à l’arachide chez les jeunes enfants. Le professeur Gideon Lack, M.D. et J. Andrew Bird, M.D. participeront à une discussion animée sur la manière dont les résultats des études sur la prévention et le traitement de l’allergie à l’arachide chez les jeunes enfants peuvent avoir un impact sur la pratique clinique actuelle et future. Le « Théâtre de Produits » aura lieu le samedi 12 novembre de 9 h 35 à 10 h 00 EST (Eastern Standard Time), dans le Hall des expositions, Galerie supérieure.

DBV est le seul sponsor, grâce à une subvention indépendante à caractère éducatif, du Symposium international sur les allergies alimentaires, un symposium d’une journée qui donne le coup d’envoi de l’ACAAI. Des experts éminents du monde entier présenteront divers sujets liés aux allergies alimentaires, couvrant notamment l’épidémiologie, le diagnostic, la prévention et le traitement. Le symposium aura lieu le jeudi 10 novembre, de 8 h 00 à 18 h 00 EST. La Société sponsorise également la 31e édition du FIT Bowl annuel, une compétition de type jeu télévisé qui teste les connaissances des équipes participantes sur des programmes de formation du pays. La compétition aura lieu le samedi 12 novembre, de 17 h 30 à 19 h 30 EST, dans les salles 1 et 2 de la Commonwealth Ballroom.

« Il persiste un important besoin non satisfait chez les jeunes enfants souffrant d’une allergie à l’arachide. Les données supplémentaires présentées à la réunion de l’ACAAI de cette année soulignent le potentiel de Viaskin Peanut, s’il est approuvé, comme option de traitement pour cette population de patients jeunes et vulnérables. », a déclaré le Dr. Pharis Mohideen, directeur médical de DBV Technologies. « Nous continuons à travailler pour obtenir l'autorisation de commercialiser cette nouvelle option thérapeutique aussi rapidement que possible. »

Viaskin Peanut est le principal produit candidat de la Société, conçu pour réduire le risque de réactions allergiques dues à une exposition accidentelle à l’arachide. Viaskin Peanut est un patch épicutané expérimental non invasif, à appliquer une fois par jour, qui vise à délivrer des microgrammes d’antigène d’arachide pour rééduquer le système immunitaire. La sécurité et l’efficacité de Viaskin Peanut n’ont pas encore été établies par la Food and Drug Administration américaine ou par l’Agence Européenne du Médicament. Viaskin est l’approche exclusive de DBV en matière d’immunothérapie épicutanée (epicutaneous immunotherapy, EPIT™), une méthode permettant de délivrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers la peau.

Présentation de DBV :

Présentation orale

« EPITOPE Study Results: Phase 3, Randomized, Double-blind, Placebo-controlled Study of Epicutaneous Immunotherapy in Peanut-allergic Toddlers » sera présenté par Matthew Greenhawt, M.D., M.Sc., MBA, FACAAI, Children’s Hospital Colorado, Aurora, CO.

ID de la présentation : D019

Titre de la session : Distinguished Industry Oral Abstracts – Session B

Date de la présentation : le samedi 12 novembre

Heure de la présentation : 16 h 30 – 17 h 30 EST

Lieu de la présentation : Salle M104 - M107

Poster

« Reduction in Reaction Severity Following 12 Months of Epicutaneous Immunotherapy with Peanut Patch in Toddlers » sera présenté par Terri Brown-Whitehorn, M.D., Children’s Hospital of Philadelphia, Philadelphie, PA.

ID de la présentation : P183

Titre de la session : ePoster – Rencontrez l’auteur

Date de la présentation : le vendredi 11 novembre

Heure de la présentation : 15 h 00 EST

Lieu de la présentation : Hall des expositions (Galerie supérieure), Moniteur 16

À propos de DBV Technologies

DBV Technologies développe Viaskin™, une plateforme technologique exclusive expérimentale avec de larges applications potentielles en immunothérapie. Viaskin est basé sur l’immunothérapie épicutanée, ou EPIT™, et constitue la méthode de DBV Technologies pour délivrer des composés biologiquement actifs au système immunitaire à travers la peau intacte. Avec cette nouvelle classe de produits candidats non invasifs, la Société vise à transformer en toute sécurité le traitement des patients souffrant d’allergies alimentaires. Les programmes de DBV Technologies sur les allergies alimentaires comprennent des essais cliniques en cours sur Viaskin Peanut. Le siège mondial de DBV Technologies est situé à Montrouge, en France, et ses opérations nord-américaines sont basées à Basking Ridge, NJ. Les actions ordinaires de la Société sont négociées sur le segment B d’Euronext Paris (symbole : DBV, code ISIN : FR0010417345) et les ADS de la Société (chacun représentant une demi-action ordinaire) sont négociés sur le Nasdaq Global Select Market (symbole : DBVT).

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse peut contenir des déclarations et des estimations prospectives, notamment des déclarations concernant le potentiel thérapeutique de Viaskin™ Peanut en tant que traitement pour les enfants allergiques aux arachides et les avantages potentiels d’EPIT™. Ces déclarations et estimations prospectives ne constituent pas des promesses ou des garanties, impliquent des risques et incertitudes importants et peuvent être impactées par les conditions du marché ainsi que par d’autres risques et incertitudes énoncés dans les dépôts réglementaires de DBV Technologies auprès de l’Autorité des marchés financiers (« AMF »), les dépôts et rapports de DBV Technologies auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, (« SEC »), et les dépôts et rapports futurs auprès de l’AMF et de la SEC. Les investisseurs actuels et potentiels sont invités à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations et estimations prospectives, qui ne sont valables qu’à la date du présent document. À l’exception de ce qui est requis par la loi applicable, DBV Technologies ne s’engage nullement à mettre à jour ou à réviser les informations contenues dans le présent communiqué de presse.

