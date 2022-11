English French

Communiqué de presse

9 novembre 2022 - N° 18

Martine Gerow rejoint le conseil d’administration de SCOR

Le conseil d’administration de SCOR, réuni le 8 novembre 2022, a décidé, sur proposition du comité des nominations, de nommer Madame Martine Gerow, directrice financière d’American Express Global Business Travel, en qualité d’administratrice. Elle succède à Madame Kory Sorenson1.

Le mandat de Martine Gerow a pris effet à l’issue du conseil, pour la durée du mandat restant à courir de Kory Sorenson, soit jusqu’à l’issue de l’assemblée générale appelée, en 2023, à statuer sur les comptes de l’exercice 2022.

Martine Gerow intègre le comité stratégique, le comité des comptes et de l’audit ainsi que le comité développement durable.

Le conseil a d’ores et déjà déterminé que Martine Gerow satisfaisait les critères d’indépendance.

Denis Kessler, Président de SCOR, déclare : « Je me réjouis que le conseil d’administration de SCOR puisse désormais bénéficier de l’expertise, des compétences et de l’expérience de Madame Martine Gerow. Sa connaissance des questions financières et sa vision globale seront des atouts précieux pour enrichir nos débats et orienter nos décisions. »

Biographie

Martine Gerow, 62 ans, de double-nationalité française et américaine, est diplômée d’HEC Paris et titulaire d’un MBA de la Columbia University-Graduate School of Business de New York. Actuellement directrice financière d’American Express Global Business Travel, elle a occupé précédemment plusieurs responsabilités dans des directions financières à Carlson Wagonlit Travel, Solocal et Campofrio

1 Voir communiqué de presse de SCOR du 28 juillet 2022.

