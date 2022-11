ARGOS konnte ein gestohlenes Fahrzeug mittels Telematikdaten innerhalb weniger Tage orten und beschlagnahmen mit der Hilfe von CARUSO

English German

MÜNCHEN, Deutschland, Nov. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Autodiebstahl ist leider ein häufiges Phänomen in großen Metropolen wie Paris. Noch vor wenigen Jahren wäre es undenkbar gewesen, den genauen Standort eines gestohlenen Fahrzeugs Over-The-Air zu ermitteln. Für Strafverfolgungsbehörden gestaltet sich die Ermittlung mitunter schwierig aufgrund von begrenzten Informationen. Laut GIE ARGOS wurden im Jahr 2021 nur 38 % der in Frankreich gestohlenen Fahrzeuge wieder gefunden, was zu hohen Kosten für die Geschädigten führt.



Seit 2018 werden mehr und mehr Autos mit Telematikmodulen ausgestattet. Für Unternehmen wie GIE ARGOS, welche gestohlene Fahrzeuge suchen, identifizieren und bergen, bietet diese Technologie einige Vorteile. Anfang September erstattete ein Autohändler Anzeige wegen Diebstahls eines Neuwagens, der bereits bei einem GIE ARGOS-Mitglied versichert war. Zeit ist bei gestohlenen Autos entscheidend. Mithilfe von CARUSO – einem Marktplatz für Fahrzeugdaten – wurde das Auto innerhalb weniger Tage geortet und beschlagnahmt. Sofern die Zustimmung des Fahrzeughalters vorliegt, können Fahrzeugdaten des jeweiligen Fahrzeugs, wie beispielweise die Position, einfach und unabhängig von der Fahrzeugmarke über die standardisierte Schnittstelle von CARUSO abgerufen werden.

„Ich bin wirklich stolz auf das gesamte Team, das so schnell reagiert und gezeigt hat, dass vernetzte Fahrzeugdaten ein leistungsstarkes Instrument zur Wiederbeschaffung gestohlener Fahrzeuge sind.“ sagt Benoit Leclair, Chief Executive Officer bei ARGOS.

„Wir haben unsere Zusammenarbeit mit GIE ARGOS im September dieses Jahres begonnen und können bereits sehen, wie diese Partnerschaft Früchte trägt. Immer mehr Unternehmen werden sich der vernetzten Fahrzeugdaten und ihrer Vorteile bewusst.“ sagt Norbert Dohmen, Geschäftsführer der Caruso GmbH.

Über GIE ARGOS

GIE ARGOS wurde 1984 gegründet und ist eine professionelle, gemeinnützige Versicherungsorganisation. Sie handelt im öffentlichen Interesse, gestohlene Fahrzeuge zu durchsuchen, zu identifizieren und wiederzufinden. Bis heute sind fast alle auf dem französischen Markt tätigen Versicherungsunternehmen Mitglieder.

Weitere Informationen gibt es unter https://www.gieargos.org/en.

Über Caruso GmbH

„From Connected Cars to Connected Business.“ CARUSO ist der neutrale, offene und sichere Marktplatz für Daten aus dem vernetzten Fahrzeug. Die Daten werden herstellerunabhängig über eine standardisierte Schnittstelle bereitgestellt. Damit ermöglicht CARUSO seinen Partnern, sich voll auf Ihre eigenen innovativen Mobilitätslösungen zu konzentrieren, ohne sich um die technischen Details der einzelnen Fahrzeughersteller kümmern zu müssen. Die Ausleitung der Daten erfolgt zu 100% DSGVO-konform und ausschließlich mit Einverständnis des Fahrzeugnutzers. Das alles macht das in Deutschland ansässige Unternehmen zur führenden Plattform für Fahrzeugdaten in Europa.

Weitere Informationen gibt es auf https://www.caruso-dataplace.com/.

