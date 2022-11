English Dutch French

Solvay augmente sa capacité de production de carbonate de soude dans le Wyoming et y réduit ses émissions GES

Le Groupe relance son projet d’augmentation de capacité de production de carbonate de soude de 600 kilotonnes à Green River, aux États-Unis, et met en œuvre une nouvelle technologie innovante pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Bruxelles, le 9 novembre 2022, 8h00 CET

Solvay relance1 son projet d’extension de sa capacité de production de carbonate de soude à Green River, WY, aux États-Unis, et renforce ainsi sa position de leader mondial. La nouvelle capacité de production devrait démarrer fin 2024, et ainsi répondre à la demande des clients qui pourront compter sur une source d'approvisionnement fiable et compétitive.

De plus, une nouvelle technologie révolutionnaire de réduction des émissions provenant des opérations minières de trona sera mise en œuvre sur le site. Ce projet permettra une réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'engagement de Solvay de décarboner ses opérations comme le décrit sa feuille d e route de développement durable Solvay One Planet . Cette innovation fera de Solvay la première entreprise à mettre en œuvre une technologie d'oxydation thermique régénérative pour réduire les émissions dans une mine de trona.

"Ces investissements renforcent le positionnement de Solvay en tant que leader et fournisseur mondial durable et long terme de carbonate de soude. Je suis aussi particulièrement fière du rôle de notre innovation dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans cette usine - où les émissions de CO 2 n'ont actuellement pas de coût - contrairement à l'Europe," a déclaré Ilham Kadri, CEO de Solvay. "Cet investissement permettra d'augmenter notre offre en carbonate de soude à base de trona et renforce notre croissance durable."



Ces investissements totalisent environ 200 millions de dollars et complètent l'investissement précédemment annoncé qui a permis au Groupe d'acquérir la pleine propriété de ces opérations de carbonate de soude naturel (à base de trona). Le site, exploité à 100 % par Solvay depuis mai 2022 , produit du carbonate de soude et du bicarbonate de sodium à base de trona, un minerai naturel, à destination des marchés tels que le verre plat pour l'isolation des bâtiments, les récipients en verre, les détergents ainsi que d’autres marchés à forte croissance, tels que les panneaux solaires et le carbonate de lithium pour les batteries des véhicules électriques.

Informations prospectives

Ce communiqué peut contenir des informations prospectives. Les déclarations prospectives décrivent les attentes, plans, stratégies, objectifs, événements futurs ou intentions. La réalisation des déclarations prospectives contenues dans ce communiqué est sujette à des risques et à des incertitudes en raison d'un certain nombre de facteurs, y compris des facteurs économiques d'ordre général, les fluctuations des taux d'intérêt et des taux de change; l'évolution des conditions de marché, la concurrence des produits, la nature du développement d'un produit, l'impact des acquisitions et des désinvestissements, des restructurations, du retrait de certains produits; du processus d'approbation réglementaire, des scénarii globaux des projets de R&I et d'autres éléments inhabituels. Par conséquent, les résultats réels ou événements futurs peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces déclarations prospectives. Si de tels risques connus ou inconnus ou des incertitudes se concrétisent, ou si nos hypothèses s'avéraient inexactes, les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux anticipés. La société ne s'engage nullement à mettre à jour publiquement ses déclarations prospectives.

À propos de Solvay Soda Ash & Derivatives

Solvay Soda Ash & Derivatives est une division commerciale globale de Solvay. Leader mondial sur ses marchés, elle assure un approvisionnement mondial, sécurisé et durable en carbonate de soude à ses clients fabriquant du verre pour le bâtiment, l'automobile, les panneaux solaires et l'emballage, ainsi que des détergents et des produits chimiques. Elle développe également des solutions à base de bicarbonate de sodium pour les marchés de la santé, de l'alimentation, de l'alimentation animale et de l'épuration des fumées. Solvay Soda Ash & Derivatives compte 11 sites industriels dans le monde, plus de 3 200 employés et dessert 120 pays.

1 lancé en septembre 2019 et mis en attente en raison de la pandémie.

