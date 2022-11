English Dutch French

Solvay breidt capaciteit uit en vermindert de uitstoot van broeikasgassen in zijn Wyoming Soda Ash-fabriek

De Groep hervat een capaciteitsuitbreiding van 600 kiloton natriumcarbonaat en implementeert een nieuwe innovatieve technologie om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in Green River, WY, VS.

Brussel, 9 november 2022, 8u00 CET

Solvay kondigt plannen aan om de bouw van zijn capaciteitsuitbreiding van 600 kiloton natriumcarbonaat in Green River, WY, VS, te hervatten1, wat zijn positie als wereldleider uitbreidt. De productie zal naar verwachting eind 2024 starten, op tijd om te voldoen aan de groeiende behoefte van klanten aan een veilige en kostenconcurrerende bevoorradingsbron.

Daarnaast zal een project worden uitgevoerd om een ​​nieuwe baanbrekende technologie in te zetten om emissies afkomstig van de mijnbouwactiviteiten van Trona te verminderen, wat zal leiden tot een vermindering van 20% van de broeikasgasemissies van de site, in overeenstemming met Solvay's verbintenis om zijn activiteiten koolstofarm te maken in overeenstemming met Solvay One Planeet duurzaamheid roadmap . Deze innovatie zal Solvay verankeren als het eerste bedrijf dat regeneratieve thermische oxidatietechnologie implementeert om emissies in een trona-mijn te verminderen.

“Deze investeringen versterken de leidende positie van Solvay als duurzame, wereldwijde leverancier op lange termijn voor onze klanten. Ik ben ook bijzonder trots op de rol die onze innovatie speelt om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen in onze Green River-faciliteit in de VS – waar CO2-emissies momenteel geen kosten hebben – in tegenstelling tot Europa”, aldus Ilham Kadri, CEO van Solvay. "Deze aantrekkelijke investering breidt ons aanbod van natriumcarbonaat op trona-basis uit en zal het bedrijf positioneren voor superieure en verantwoorde groei in de toekomst."



De investeringen bedragen in totaal ongeveer $ 200 miljoen en vormen een aanvulling op de vorige investering die de exclusieve eigendom van de natuurlijke natriumcarbonaatactiviteit veiligstelde. De faciliteit, die sinds mei 2022 uitsluitend door Solvay wordt geëxploiteerd , produceert natriumcarbonaat en natriumbicarbonaat uit trona, een van nature voorkomend mineraal om markten te bedienen zoals vlakglas voor isolatie van gebouwen, containerglas, wasmiddelen en snelgroeiende markten, waaronder zonnepanelen en lithiumcarbonaat voor elektrische voertuigen.

Wettelijke bepaling als bescherming tegen onredelijke aansprakelijkheidsstellingen

Dit persbericht kan toekomstgerichte informatie bevatten. Toekomstgerichte verklaringen beschrijven verwachtingen, plannen, strategieën, doelen, toekomstige gebeurtenissen of intenties. De verwezenlijking van toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht staan, is onderworpen aan en is afhankelijk van risico's en onzekerheden verbonden aan verschillende factoren, waaronder algemene economische factoren, schommelingen van interestvoeten en wisselkoersen; veranderende marktcondities, concurrentie op producten, de aard van de productontwikkeling, het effect van verwervingen en verkopen, herstructureringen, terugtrekkingen van producten; goedkeuringen door regelgevers, het all-in scenario van onderzoeks- en innovatieprojecten en andere ongebruikelijke zaken. Om deze reden kunnen de actuele of toekomstige resultaten wezenlijk afwijken van de resultaat die expliciet gemeld worden of impliciet besloten zijn in dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Mochten bekende of onbekende risico's of onzekerheden zich voltrekken of mochten onze aannames onjuist blijken te zijn, dan kunnen de daadwerkelijke resultaten sterk afwijken van de verwachte resultaten. Solvay verplicht zich niet om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te actualiseren of te herzien.

Over Solvay Natriumcarbonaat & Derivaten

Solvay Natriumcarbonaat & -derivaten is een wereldwijde divisie van Solvay. Als wereldleider op haar markten zorgt ze voor een wereldwijde, zekere en duurzame bevoorrading met natriumcarbonaat van haar klanten die glas produceren voor de bouw, de automobielsector, zonnepanelen en verpakkingstoepassingen, alsook detergenten en chemische producten. Het ontwikkelt ook oplossingen op basis van natriumbicarbonaat voor de markten van de gezondheidszorg, de voeding, de veevoeding en de rookgasreiniging. Solvay Natriumcarbonaat & -derivaten heeft wereldwijd 11 industriële vestigingen, meer dan 3.200 werknemers en bedient 120 landen.

1 Gelanceerd in september 2019 en in de wacht gezet vanwege de pandemie

