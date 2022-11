Morrow Sodali renforce sa position de leader du marché avec une nouvelle acquisition australienne

NEW YORK, 09 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Morrow Sodali, le plus grand cabinet de conseil en gouvernance et en engagement des actionnaires au monde, a annoncé aujourd'hui l'achat de Citadel-MAGNUS, agence australienne de communication financière et de relations avec les investisseurs. C'est la première acquisition depuis que TPG Growth a fourni un investissement majoritaire en avril de cette année.

L'acquisition basée en Australie représente une expansion significative de l'offre de services de Morrow Sodali dans la région Asie-Pacifique pour répondre à la croissante et rapide demande globale des sociétés au sujet de communication stratégique et des services d'engagement des investisseurs.

L'alliance de Morrow Sodali et Citadel-MAGNUS réunit deux consultants de confiance et de premier plan sur le marché pour fournir les meilleurs conseils stratégiques et soutenir nos clients. Citadel-MAGNUS sera entièrement intégrée à Morrow Sodali, permettant ainsi à l'entreprise de proposer aux entités cotées et privées une offre homogène et la gamme la plus complète de solutions en ce qui concerne les relations entre investisseurs et la communication stratégique. Le tout dans l'intention de déployer les services étendus vers d'autres marchés.

L'acquisition marque une avancée significative dans la stratégie de Morrow Sodali visant à accélérer sa croissance par l'investissement dans des services qui créent de la valeur pour ses clients du monde entier.

Alvise Recchi, PDG de Morrow Sodali, a déclaré : « Dans le cadre de la stratégie de croissance stratégique mondiale de Morrow Sodali, l'ajout de Citadel-MAGNUS étendra notre offre pour inclure une gamme plus large de services aux conseils d'administration, aux cadres supérieurs, de conseils relatifs à l'ESG, de relations avec les investisseurs et de communications financières. Nous sommes impatients de voir le potentiel de cette opportunité passionnante se réaliser, en même temps que nous continuons de croître sur de nouveaux marchés à travers le monde. »

Christian Sealey, PDG de Morrow Sodali' s International Business, a ajouté : « De plus en plus, nos clients nous demandent conseil et assistance dans un large éventail de domaines, notamment la communication avec les actionnaires, l'engagement des parties prenantes, les renseignements sur les marchés de capitaux, la gouvernance d'entreprise et les conseils relatifs à l'ESG. L'acquisition de Citadel-MAGNUS nous permet de fournir des solutions stratégiques à nos clients et nous positionne de manière unique pour devenir leur partenaire de confiance, de choix et permanent. »

Peter Brookes, co-directeur général de Citadel-MAGNUS, a déclaré : « Notre équipe est ravie de s'associer à Morrow Sodali. Nous constatons un besoin croissant de fournir aux clients une offre complète tout au long du calendrier financier et au milieu d'une activité de plus en plus complexe axée sur les événements pour laquelle une bonne communication est primordiale. L'alliance de nos cabinets réunit deux sociétés de conseil de premier plan et de confiance, profondément ancrées dans le paysage corporatif australien, et qui partagent l'idée d'une emphase sur la prestation d'un service exceptionnel à la clientèle. »

À propos de Morrow Sodali

Morrow Sodali est un cabinet mondial de conseil aux entreprises qui fournit à ses clients des conseils et services complets en matière de gouvernance d'entreprise, ESG, durabilité, sollicitation de procurations, renseignement sur les marchés financiers, engagement des actionnaires et obligataires, fusions et acquisitions, activisme et situations contestées.

Depuis ses sièges sociaux à New York et Londres et ses bureaux sur les marchés des capitaux mondiaux, Morrow Sodali sert plus de 1 000 clients dans plus de 80 pays, avec notamment de nombreuses sociétés multinationales parmi les plus importantes au monde. Parmi ses clients, s’incluent des sociétés cotées et privées, des groupes de fonds communs de placement, des marchés boursiers et des associations de membres.

En 2022, Morrow Sodali célèbre son 50e anniversaire ainsi que l’entrée majoritaire au sein de la compagnie de TPG Growth, la plateforme de capitaux de croissance et de marché intermédiaire de TPG. Ce partenariat fera considérablement progresser la mission du cabinet qui consiste à fournir à ses clients du monde entier

des conseils stratégiques inégalés et un soutien complet, leur permettant ainsi de maximiser la valeur des investissements et de gérer efficacement les relations avec les parties prenantes.

Pour plus d'informations sur Morrow Sodali, veuillez consulter le site www.morrowsodali.com .

À propos de Citadel-MAGNUS

Citadel-MAGNUS est une société de premier plan dans la communication financière et d'entreprise, présente à Sydney et Perth, au service de clients en Australie et à l'international.

Nous avons acquis la réputation d'offrir des résultats exceptionnels à nos clients grâce à des relations de confiance, à notre intégrité et à notre excellence professionnelle. Notre priorité est de soutenir les objectifs commerciaux des clients grâce à une communication efficace et un niveau de service supérieur.

Citadel-MAGNUS apporte une expérience inégalée des marchés financiers, des entreprises et des médias pour aider les entreprises à relever les défis de l'environnement commercial hautement concurrentiel et changeant d'aujourd'hui. Nous avons travaillé avec des entreprises de tous les secteurs et de toutes les tailles, et notre succès nous a permis d'établir des partenariats à long terme avec des chefs d'entreprise et des compagnies.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.citadelma g nus.com .

