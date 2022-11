Des marques internationales se distinguent aux Selligent Awards de CM Group pour leurs innovations en marketing relationnel

English French

NASHVILLE, Tennessee et BRUXELLES, Belgique, 09 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CM Group a dévoilé aujourd'hui le nom des lauréats du Selligent Reconnect Summit 2022, un événement présenté par sa solution Selligent Marketing Cloud , plateforme du cloud spécialisée dans le marketing omnicanal. Organisée notamment au cinéma Kinepolis de Bréda, l'édition de cette année mettait à l'honneur « les stratégies de marketing relationnel nouvelle génération », alors que les marques doivent plus que jamais miser sur la pertinence et l'authenticité dans leurs interactions avec les consommateurs à chaque étape de leur parcours.



CM Group a organisé six événements à travers le monde afin de célébrer l'innovation, la transformation, la collaboration et l'engagement par le biais de la plateforme Selligent. Cette année, le roadshow était composé de trois éditions en présentiel à Bréda (Pays-Bas), Paris (France) et Barcelone (Espagne) et de trois éditions numériques en anglais, italien et allemand. 24 pays étaient représentés lors de cette 12e édition, ce qui a permis de découvrir des expériences digitales inspirantes, conçues pour relever les principaux défis liés au marketing et aider les marketeurs du monde entier à passer maîtres dans l'art d'établir des liens solides avec les consommateurs grâce au marketing relationnel.

« À l'heure où les choix et opportunités sont légion, la fidélité est capitale. Le succès d'une marque se manifeste par la longévité des relations clients. Un marketing omnicanal visionnaire contribue à l'élaboration et au maintien de ces relations. C'est la raison pour laquelle Reconnect valorise les campagnes de fidélité exceptionnelles imaginées par nos clients et partenaires. Nous tenons à remercier tous les participants et adressons toutes nos félicitations aux lauréats » a déclaré Ramses Bossuyt, Global VP Client Success chez Selligent, membre de CM Group.

L'impact des baisses de marché, mais aussi des réglementations et préoccupations relatives à la protection de la vie privée s'est poursuivi en 2022, poussant les marques et les agences à aborder le marketing sous un angle différent. Dans ce contexte, CM Group a le plaisir de mettre en lumière les campagnes les plus innovantes que les marketeurs ont développées au cours de l'année écoulée, célébrant l'excellence du marketing relationnel à travers des initiatives de personnalisation, de fidélisation, d'engagement et d'acquisition reposant sur la plateforme Selligent.

Excellence in Consumer-First : les lauréats de cette catégorie ont concrétisé un programme marketing qui, à tous les égards, fait véritablement passer le client avant le produit. Ces campagnes utilisent des stratégies d’engagement fondées sur l’intégrité et l’empathie.

Burger King BE et Springbok (Bréda, Pays-Bas)



La Nouvelle République du Centre Ouest (Paris, France)



Decántalo (Barcelone, Espagne)



Gabe’s (États-Unis)

Excellence in MarTech Innovation : Ces campagnes témoignent d’une réflexion qui sort des sentiers battus et d’une véritable originalité, conjuguées à l’utilisation d’une technologie marketing innovante : IA, apprentissage automatique et traitement automatique du langage naturel. Par ce prix, les marques qui sont à la pointe de leur marché sont distinguées, car elles sont parmi les premières à tester ces technologies inédites et innovantes dans l’intérêt de leurs équipes marketing et/ou de leurs clients.

De Bijenkorf et RapidSugar (Bréda, Pays-Bas)



CRIT (Paris, France)



VeryChic (Barcelone, Espagne)



BIAH (États-Unis)

Excellence in Omnichannel Interactive Marketing : Chacun des finalistes de cette catégorie exploite au moins deux canaux intégrés ou un seul canal autre que l’e-mail mais finalement pleinement intégré à l’e-mail (réactivité, reciblage publicitaire, etc.) pour offrir une expérience exceptionnelle à ses clients.

Dominos Pizza Nl et Ematters (Bréda, Pays-Bas)



M6 Group (Paris, France)



UNICEF (Barcelone, Espagne ; États-Unis)

Best In Agile & Inclusive Marketing : L’impact de la récente épidémie, qui se fait toujours sentir, reste un défi pour nous tous. Cette catégorie rend hommage à ces clients et partenaires qui ont fait preuve de souplesse et d’inclusivité en ces temps difficiles en répondant aux besoins de leurs clients et communautés.

Kinepolis (Bréda, Pays-Bas ; Barcelone, Espagne ; États-Unis)



Leasecom et MarketEspace (Paris, France)

Excellence In Loyalty : Une toute nouvelle catégorie qui récompense l'excellence en matière de fidélisation client grâce au marketing relationnel et à la personnalisation.

ClimaClic et Burdadirect (Bréda, Pays-Bas)

« Coup de cœur » Selligent Favorite : ce prix est décerné aux campagnes préférées de Selligent, qui cochent les cases de toute une série de catégories et domaines d'excellence en marketing digital.

Accent Jobs et Springbok (Bréda, Pays-Bas)



Cassis Paprika (Paris, France)



Corwin (États-Unis)

Pour en savoir plus sur les gagnants de cette année, rendez-vous ici .

À propos de Selligent Marketing Cloud

Selligent Marketing Cloud, une solution de CM Group, est une plateforme avancée du cloud, spécialisée dans le marketing omnicanal. Grâce à sa technologie dynamique, Selligent fournit aux marques des données exploitables leur permettant de livrer un contenu plus personnalisé et de favoriser l’engagement des consommateurs. Elles peuvent dès lors offrir à leurs clients des expériences inégalées sur tous les canaux. S’appuyant sur ses nombreuses implantations en Europe et aux États-Unis ainsi que sur un réseau mondial de partenaires, l’objectif de Selligent est de personnaliser le marketing.

À propos de CM Group

CM Group propose une série de solutions martech d'envergure internationale, sur lesquelles les marketeurs peuvent s'appuyer pour apporter une valeur ajoutée à chaque étape du cycle de vie client. Le groupe inclut désormais Campaign Monitor, Emma, Vuture, Liveclicker, Sailthru, Selligent et Cheetah Digital. En réunissant ces solutions de pointe, CM Group offre un éventail de cas pratiques propres au marketing relationnel, exploitables par les marketeurs à tous les niveaux. Le siège de CM Group se trouve à Nashville, dans le Tennessee. Le groupe possède des bureaux dans le monde entier : aux États-Unis, en Europe, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Amérique du Sud et en Amérique centrale, ainsi qu'au Japon.

