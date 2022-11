Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

torsdag den 1. december 2022, kl. 17.00

på Stamholmen 70, 2650 Hvidovre

Dagsorden

1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed

2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

6. Valg af revisor

7. Forslag fra bestyrelsen





7.1 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

7.2 Forlængelse af bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at erhverve egne aktier

8. Bemyndigelse til dirigenten





Fuldstændige forslag

Ad 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed

Bestyrelsen foreslår, at ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det seneste regnskabsår tages til efterretning.

Ad 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport og koncernregnskabet godkendes.

Ad 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Der forelægges årsrapport for regnskabsåret 2021/22, som viser:

Koncern

Årets resultat mio. kr. 6,9 kr.

Samlede aktiver mio. kr. 140,3 kr.

Egenkapital mio. kr. 25,3 kr.

Moderselskab

Årets resultat mio. kr. -1,4 kr.

Samlede aktiver mio. kr. 113,2 kr.

Egenkapital mio. kr. 10,4 kr.

På baggrund af Selskabets resultat indstiller bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte. Årets resultat foreslås overført til regnskabsposten ’overført resultat’ med 6,9 mio. kr. for koncernen og -1,4 mio. kr. for moderselskabet.

Ad 4. Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

Selskabet har udarbejdet en vederlagsrapport for 2021/22, som skal fremlægges for generalforsamlingen til vejledende afstemning.

Bestyrelsen bemærker, at vederlagsrapporten er udarbejdet som følge af kravene i selskabslovens § 139b for at overholde gældende lovgivning og de gældende Anbefalinger for god Selskabsledelse. Vederlagsrapporten omfatter vederlag tildelt bestyrelsen og direktionen i 2021/22 og er udarbejdet i overensstemmelse med Selskabets vederlagspolitik fra 9. januar 2020.

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte vederlagsrapport godkendes på den vejledende afstemning.

Ad 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Bestyrelsen foreslår følgende genvalg til bestyrelsen:

John Dueholm

Jan Olsen

Martin Bøge Mikkelsen





Om de foreslåede bestyrelsesmedlemmers øvrige ledelseshverv og kompetencer henvises til årsrapporten side 26.

Ad 6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af Grant Thornton Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad 7. Forslag fra bestyrelsen

Ad.7.1 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår 2022/23 som følger:

Bestyrelsesformanden modtager et honorar på kr. 250.000.

Øvrige bestyrelsesmedlemmer honoreres hver med kr. 150.000.

Ad.7.2 Forlængelse af bemyndigelse til Selskabets bestyrelse til at erhverve egne aktier

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen forlænger den eksisterende bemyndige til Selskabets bestyrelse til i tiden indtil den 1. december 2027 at lade Selskabet erhverve op til 10 % af Selskabets aktiekapital som egne aktier, dog således at Selskabets beholdning af egne aktier ikke overstiger 10 % af aktiekapitalen efter erhvervelsen, til en kurs, der ikke må afgive mere end 10 % fra den på erhvervelsestidspunktet på Nasdaq Copenhagen noterede købskurs.

Ad 8. Bemyndigelse til dirigenten



Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, Nasdaq Copenhagen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Vedtagelseskrav

Alle forslag på dagsordenen kan vedtages ved simpelt stemmeflertal. Pkt. 4 fremlægges til vejledende afstemning.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt kr. 17.987.325. Hvert aktiebeløb på kr. 5 giver én stemme på generalforsamlingen.

Adgangskort, fuldmagt og brevstemme

Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen er torsdag den 24. november 2022. De aktier, som den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalforhold i ejerbogen samt meddelelser til Selskabet om ejerforhold, som endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen - ved dagens udløb.

Deltagelse på generalforsamlingen er endvidere betinget af, at aktionæren eller dennes fuldmægtig senest 3 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort for sig selv og eventuelt medfølgende rådgiver. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com, eller ved henvendelse til Selskabets kontor, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, tlf. 3966 0922, indtil fredag den 25. november 2022, kl. 23.59. Adgangskort kan også rekvireres ved at indsende tilmeldingsblanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kongens Lyngby eller e-mail gf@computershare.dk. Tilmeldingsblanket skal være Selskabet eller Computershare A/S i hænde senest fredag den 25. november 2022, kl. 23.59.

Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en navngiven tredjemand. Fuldmagtsblanketten er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com. Fuldmagt afgives via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com, eller ved at udfylde, underskrive og indsende fuldmagtsblanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kongens Lyngby eller e-mail gf@computershare.dk. Fuldmagt skal være Selskabet eller Computershare A/S i hænde senest fredag den 25. november 2022, kl. 23.59.

Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, kan alternativt vælge at afgive stemme per brev. Brevstemmeblanketten er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com. Brevstemme afgives via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com, eller ved at udfylde, underskrive og indsende brevstemmeblanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kongens Lyngby eller e-mail gf@computershare.dk. Brevstemmen skal være Selskabet eller Computershare A/S i hænde senest onsdag den 30. november 2022, kl. 12.00.

Adgang til oplysninger

Denne indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag, årsrapport med koncernregnskab, vederlagsrapport, fuldmagts- og brevstemmeblanket samt oplysning om antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com, frem til og med dagen for generalforsamlingen.

Spørgsmål fra aktionærerne

Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen og ethvert dokument, der vil blive fremlagt på den ordinære generalforsamling, ved at rette

henvendelse til Selskabets kontor, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, eller

e-mailadresse nicolas.olivares@intermail.com.

Hvidovre, 9. november 2022

Bestyrelsen

Vedhæftet fil