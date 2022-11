Morrow Sodali Fortalece sua Posição de Liderança no Mercado com a Nova Aquisição Australiana

NOVA YORK, Nov. 09, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Morrow Sodali, empresa líder mundial em engajamento de acionistas e assessoria em governança, anunciou hoje a aquisição da agência australiana de comunicação financeira e relações com investidores, Citadel-MAGNUS, a primeira desde que a TPG Growth garantiu a participação majoritária em abril deste ano.

A aquisição sediada na Austrália representa uma expansão significativa da oferta de serviços da Morrow Sodali na região da APAC, para atender à demanda global de rápido crescimento de corporações para comunicações estratégicas e serviços de engajamento com investidores.

A combinação da Morrow Sodali e da Citadel-MAGNUS traz junto duas consultorias de confiança e líderes de mercado para oferecer o melhor aconselhamento estratégico da categoria e suporte aos nossos clientes. A Citadel-MAGNUS estará completamente integrada na Morrow Sodali, permitindo à firma fornecer uma oferta contínua e a mais ampla suíte de relações com investidores e soluções de comunicação para empresas listadas e privadas, com o objetivo de implementar os serviços expandidos a outros mercados.

A aquisição marca um significativo passo adiante na estratégia da Morrow Sodali de acelerar seu crescimento investindo em serviços que criam valor para seus clientes ao redor do mundo.

Alvise Recchi, CEO da Morrow Sodali, comentou: “Como parte da estratégia de crescimento global estratégico da Morrow Sodali, a adição da Citadel-MAGNUS expandirá nossa oferta de serviços para abranger um conjunto mais amplo de serviços de assessoria de Conselho, Diretoria Executiva e ESG, Relações com Investidores e Comunicações Financeiras. Estamos entusiasmados para ver o potencial desta oportunidade emocionante concretizado, à medida que continuamos a crescer em novos mercados em todo o mundo.”

Christian Sealey, CEO de Negócios Internacionais da Morrow Sodali, acrescentou: “Cada vez mais, nossos clientes estão vindo até nós em busca de aconselhamento e assistência em uma grande variedade de áreas que abrangem comunicação com os acionistas, engajamento de stakeholders, inteligência do mercado de capitais, governança corporativa e consultoria ESG. A aquisição da Citadel-MAGNUS nos permite fornecer soluções estratégicas para nossos clientes e nos posiciona de modo singular, para nos tornarmos o parceiro de confiança permanentemente escolhido.”

Peter Brookes, Diretor Geral Conjunto da Citadel-MAGNUS, afirmou: “Nossa equipe está entusiasmada em unir forças com a Morrow Sodali. Estamos vendo uma necessidade crescente de fornecer aos clientes uma oferta de ponta-a-ponta em todo o calendário financeiro e uma atividade direcionada por eventos cada vez mais complexos, onde a boa comunicação é fundamental. A combinação de nossas firmas reúne duas empresas de consultoria líderes e confiáveis, profundamente integradas à Austrália corporativa e que compartilham um forte foco na entrega de serviço excepcional ao cliente.”

Sobre a Morrow Sodali

Morrow Sodali é uma empresa global de consultoria corporativa que oferece consultoria e serviços abrangentes relacionados à governança corporativa, ESG, sustentabilidade, solicitação de procuração, inteligência dos mercados de capitais, engajamento de acionistas e detentores de títulos, fusões e aquisições, ativismo e situações contestadas.

Com sede em Nova York e Londres e escritórios nos mercados de capitais globais, a Morrow Sodali atende a mais de 1.000 clientes, em mais de 80 países, incluindo muitas das maiores corporações multinacionais do mundo. Os clientes incluem empresas listadas em bolsa e privadas, grupos de fundos mútuos, bolsas de valores e organizações de associação por inscrição.

Em 2022, a Morrow Sodali está comemorando seu 50o aniversário, e também garantiu um investimento majoritário da TPG Growth, a plataforma de middle market e de capital de crescimento da empresa de ativos alternativos TPG. Esta parceria promoverá significativamente a missão da empresa de fornecer a clientes em todo o mundo aconselhamento estratégico incomparável e suporte abrangente, permitindo que maximizem o valor e gerenciem habilmente as relações com acionistas.

Para obter mais informações sobre a Morrow Sodali, visite www.morrowsodali.com .

Sobre a Citadel-MAGNUS

A Citadel-MAGNUS é uma empresa líder em comunicação corporativa e financeira, com escritórios em Sydney e Perth, atendendo clientes em toda a Austrália e internacionalmente.

Estabelecemos a reputação de entregar resultados excepcionais para nossos clientes por meio de relacionamentos confiáveis, integridade e excelência profissional. Nossa prioridade é apoiar os objetivos de negócios de nossos clientes por meio de uma comunicação eficaz e um nível superior de serviço.

A Citadel-MAGNUS traz uma profundidade incomparável de mercados financeiros, experiência corporativa e de mídia para ajudar as empresas a resolver os desafios atuais de um ambiente de negócios altamente competitivo e em constante mudança. Trabalhamos com empresas de todos os setores e de todos os portes, e nosso sucesso levou a parcerias estabelecidas e de longo prazo com líderes empresariais e empresas.

Para mais informações, acesse www.citadelmagnus.com .

