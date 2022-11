Aspocompin taloudellinen tiedottaminen ja yhtiökokous vuonna 2023

English Finnish





Aspocomp Group Oyj julkaisee taloudellisen tiedon vuonna 2023 seuraavasti:



Tilinpäätöstiedote 2022: torstaina 16.3.2023 arviolta klo 9.00 Suomen aikaa

Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023: torstaina 20.4.2023 arviolta klo 8.00 Suomen aikaa

Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023: torstaina 20.7.2023 arviolta klo 9 Suomen aikaa

Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023: torstaina 9.11.2023 arviolta klo 9 Suomen aikaa



Yhtiö noudattaa 30 päivän hiljaista jaksoa ennen tulostiedotteidensa julkaisua.



Vuosikertomus 2022

Vuoden 2022 vuosikertomus julkaistaan tiistaina 28.3.2023. Vuosikertomus sisältää yhtiön tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen.



Yhtiökokous 2023

Varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettävän torstaina 20.4.2023 klo 10.00 alkaen. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin erikseen.

Osakkeenomistaja, joka haluaa saada jonkin yhtiökokoukselle kuuluvan asian yhtiökokouksen käsiteltäväksi, tulee ilmoittaa siitä kirjallisesti yhtiön hallitukselle viimeistään perjantaina 27.1.2023 osoitteeseen Aspocomp Group Oyj, Yhtiökokous, Keilaranta 1, 02150 Espoo tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous(at)aspocomp.com.





Lisätietoja antaa toimitusjohtaja Mikko Montonen, puh. 020 775 6860, mikko.montonen(at)aspocomp.com.



