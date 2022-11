Cologix ajoute une quatrième passerelle d’accès Microsoft Azure ExpressRoute au Canada

English French

DENVER, 09 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cologix , le chef de file nord-américain d’interconnexions neutres et des centres de données de périphérie numérique hyperscale, a annoncé aujourd’hui l'ajout d'une quatrième passerelle d'accès Microsoft Azure ExpressRoute au Canada et une capacité supplémentaire à la passerelle d'accès ExpressRoute existante dans son centre de données de périphérie numérique TOR1 avec des vitesses allant jusqu'à 100 Gbit/s.



« Nous sommes heureux d'étendre notre collaboration avec Microsoft dans les principaux marchés à travers le Canada », a déclaré Chris Heinrich, chef des revenus de Cologix. « Cette croissance continue donne à nos clients un meilleur accès aux connexions privées, à la vitesse et à la fiabilité optimisées de Microsoft Azure ExpressRoute, l'un des plus grands fournisseurs de services de nuage au monde. »

La dernière expansion ajoute une passerelle d'accès Azure ExpressRoute au centre de données de périphérie numérique MTL7 de Cologix situé au centre-ville de Montréal. Cette installation est connectée au principal hôtel pour télécommunicateurs de Montréal dans le centre de données de périphérie numérique MTL3 de Cologix via une multitude de fibres noires et à 10 centres de données supplémentaires de Cologix Montréal dans la région métropolitaine. De plus, la capacité a été augmentée à la passerelle d'accès Azure ExpressRoute actuelle du centre de données de périphérie numérique TOR1 de Cologix, situé au 151 Front Street à Toronto, le plus grand hôtel pour télécommunicateurs au Canada.

Cologix dispose désormais de passerelles d'accès ExpressRoute, qui prennent en charge les connexions privées à Azure, Microsoft 365 et Microsoft Dynamics 365, dans quatre centres de données Cologix situés à Montréal, Vancouver et Toronto. En plus de ces nouvelles passerelles d'accès additionnelles, à Montréal et à Toronto, Cologix possède des passerelles d'accès ExpressRoute existantes sur un deuxième site de Montréal, à son centre de données de périphérie numérique MTL3 et à son centre de données de périphérie numérique VAN1 situé dans le principal hôtel pour télécommunicateurs de Vancouver.

Sudha Mahajan, partenaire, gestion des produits chez Microsoft, a déclaré que la société était ravie de s'associer à Cologix pour fournir des services aux utilisateurs finaux en périphérie numérique. « Dans le monde actuel des stratégies multinuagiques, nous comprenons l'importance d'offrir aux entreprises un accès et une portabilité rapides des données. Nous sommes heureux de poursuivre sur cette lancée avec des fournisseurs d'interconnectivité renommés comme Cologix.

Les clients peuvent accéder à Azure ExpressRoute via Cologix Access Marketplace pour une interconnexion rapide, sécurisée, sur demande et activée par logiciel. Le produit d'interconnexion facile à utiliser permet aux clients de se connecter automatiquement au nuage, aux transporteurs et à d'autres fournisseurs dans le vaste écosystème de l'entreprise. Cologix Access Marketplace se développe rapidement pour présenter le portefeuille de partenaires d'interconnexion de l'entreprise, incluant plus de 700 réseaux, 350 fournisseurs de services infonuagiques et 30 passerelles d'accès nord-américaines qui composent l'écosystème robuste de Cologix.

Azure ExpressRoute offre des avantages clés aux entreprises qui cherchent à créer des environnements infonuagiques hybrides, notamment :

Connexions privées qui contournent l'Internet public

Latence réduite en empruntant le chemin le plus court vers Azure

Prévisibilité et vitesse optimisée lors de l'utilisation d'Azure ExpressRoute

Opportunités de colocation évolutives, densément connectées et personnalisables



« En élargissant l'écosystème d'interconnexion Cologix avec des fournisseurs hyperscale privés à haut débit comme Microsoft, nous donnons à nos clients un avantage stratégique, alors qu'ils continuent à bâtir et à faire évoluer leurs infrastructures infonuagiques en périphérie numérique », a déclaré Heinrich. « C'est un autre exemple de la façon dont Cologix continue d'améliorer les options d'interconnexion pour nos clients du monde entier. »

