GROUPE EQUASENS : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022

Villers-lès-Nancy, le 9 novembre 2022 - 18h00 (CET)

COMMUNIQUE DE PRESSE

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022

Chiffre d’affaires du T3 2022 : +13,39 % à 50,13 M€.

Maintien du rythme de croissance sur 9 mois : progression de 11,29 % à 153,70 M€ .

Le Groupe confirme le maintien de ce niveau d’activités pour 2022.





En millions d’euros 2021 2022 Variation

2022 / 2021 1er trimestre 45,27 49,36 + 9,03 % 2ème trimestre 48,63 54,21 + 11,48 % 3ème trimestre (non audité) 44,21 50,13 + 13,39 % Cumul 9 mois 138,11 153,70 + 11,29 %

Le Groupe Equasens affiche de belles performances au 3ème trimestre 2022 : son chiffre d’affaires atteint 50,13 M€ en progression de 13,39 % comparativement au chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2021 (44,21 M€).

A périmètre constant (hors acquisition de PROKOV EDITIONS), le chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022 est de 48,61 M€, en progression de 9,94 % vs T3 2021.

Croissance de toutes les Divisions (l’écosystème FINTECH reste impacté par un contexte de marché tendu).

Sur les 9 mois de 2022, le chiffre d’affaires consolidé du Groupe Equasens atteint 153,70 M€ en progression de 11,29 % vs les 9 premiers mois de 2021. A périmètre constant (hors acquisition de PROKOV EDITIONS), ce chiffre d’affaires cumulé est de 149,72 M€ en progression de 8,40 % par rapport aux 9 premiers mois de 2021.

Point sur l’activité des Divisions au 30 septembre 2022

Division PHARMAGEST : au T3 2022, +10,51 % à 36,86 M€. Au 30.09.2022, +7,96 % à 112,67 M€. Cette Division représente 73,53 % du chiffre d’affaires global du Groupe. En France : au T3 2022, +10,45 % à 33,13 M€. Au 30.09.2022, +7,24 % à 100,94 M€.

: au T3 2022, +10,51 % à 36,86 M€. Au 30.09.2022, +7,96 % à 112,67 M€. Cette Division représente 73,53 % du chiffre d’affaires global du Groupe.

Parallèlement à l’activité des étiquettes électroniques dont les performances restent solides, et dans l’attente de pouvoir déployer les nouvelles fonctionnalités liées aux évolutions Ségur, ce Pôle initie le lancement de nouvelles solutions : id.Mobilité (le terminal tactile ergonomique qui permet de gagner en agilité et facilite la logistique en officine) ainsi que la nouvelle formule OffiSecure Fibre (en intégrant un système de cybersécurité avancé).

En Italie : au T3 2022, +13,43 % à 2,57 M€. Au 30.09.2022, +16,41 % à 7,87 M€.





La dynamique de croissance se maintient tant pour les pharmacies sous l’effet du plan d’investissements (renforcement de l’équipe commerciale, ouverture de nouvelles agences) que pour les grossistes-répartiteurs grâce à la puissance de la plateforme de commande Farmaclick® L’ouverture du marché de la PDA (Préparation des Doses à Administrer) doit permettre l’accélération des ventes de piluliers manuels MultiMeds, unique solution présente sur ce marché en Italie, et "booster" le niveau d’activités en pharmacies.

En Belgique : au T3 2022, -6,14 % à 0,56 M€. Au 30.09.2022, +6,92 % à 1,94 M€.





L’environnement économique incertain limite toujours les investissements des pharmacies et groupements et freine le déploiement commercial de la nouvelle version id. et le lancement de l’activité des étiquettes électroniques.

Communication Digitale : au T3 2022, +20,71 % à 0,59 M€. Au 30.09.2022, +15,55 % à 1,92 M€.





Ce Pôle a pleinement trouvé son marché et propose des services dédiés et pertinents eu égard aux stratégies et dépenses de marketing engagées par les pharmaciens, les industriels et groupements pharmaceutiques.

Division AXIGATE LINK : au T3 2022, +17,47 % à 7,47 M€. Au 30.09.2022, +11,24 % à 22,61 M€. Cette Division représente 14,91 % du chiffre d’affaires global du Groupe.





La dynamique initiée au 2ème trimestre se poursuit sous l’effet du référencement Ségur de la quasi-totalité des offres logicielles de la Division (DOMILINK HAD, HOSPILINK, MEDILINK, TITAN) sur les 3 couloirs Hôpital, Médecine de Ville et Médico-Social :

l’activité des EHPAD : au T3 2022, +25,43 % à 3,72 M€. Au 30.09.2022, +12,99 % à 11,40 M€ ;

: au T3 2022, +25,43 % à 3,72 M€. Au 30.09.2022, +12,99 % à 11,40 M€ ; le secteur de l’Hospitalisation à Domicile (HAD) : au T3 2022, +14,16 % à 1,41 M€. Au 30.09.2022, +6,23 % à 4,08 M€ ;

: au T3 2022, +14,16 % à 1,41 M€. Au 30.09.2022, +6,23 % à 4,08 M€ ; pour les hôpitaux : au T3 2022, -4% à 1,03 M€. Au 30.09.2022, +3,64 % à 3,17 M€ ;

: au T3 2022, -4% à 1,03 M€. Au 30.09.2022, +3,64 % à 3,17 M€ ; l’activité consacrée aux Etablissements et Professions Libérales (EPL) : au T3 2022, +21,60 % à 1,18 M€. Au 30.09.2022, +15,95 % à 3,53 M€. La récente certification de pandaLAB Pro vient conforter la stratégie d’interconnexion engagée par le Groupe et doit permettre l’accélération du déploiement de l’application vers les écosystèmes spécifiques privés.

L’activité Télémédecine (0,26 % du chiffre d’affaires total du Groupe) maintient son rythme de croissance : au T3 2022, +12,24 % à 0,13 M€ - au 30.09.2022, +46,15 % à 0,44 M€. Les forces de vente de toute la Division sont mobilisées et contribuent à la commercialisation des solutions CARELIB EHPAD et ETPLINK et au développement des nouveaux modules (l’interconnexion de CARELIB EHPAD avec les équipements DECT et la création de nouvelles fonctionnalités pour ETPLINK en vue de la gestion de l’Hospitalisation De Jour).

Division E-CONNECT : au T3 2022, -2,96 % à 3,83 M€. Au 30.09.2022, +11,84 % à 12,91 M€. Cette Division représente 7,64 % du chiffre d’affaires global du Groupe. Pour l’activité Personnes Fragiles , la Division poursuit la promotion de sa nouvelle offre Grand Public LIVIAHOME by NOVIAcare et multiplie les contacts auprès de partenaires et distributeurs, le maintien à domicile étant une priorité tant en France qu’en Europe. Si l’activité Observance maintient son niveau de croissance, le Pôle e-Connect ralentit légèrement. Les difficultés d’approvisionnement en composants électroniques restent prégnantes et pèsent sur l’activité du Pôle. L’anticipation des tensions sur ce marché ainsi que la mise en œuvre de la stratégie RSE de cycle "second life" de certains composants électroniques permettent au Pôle e-Connect de tenir les capacités et délais de production.





au T3 2022, -2,96 % à 3,83 M€. Au 30.09.2022, +11,84 % à 12,91 M€. Cette Division représente 7,64 % du chiffre d’affaires global du Groupe. Division MEDICAL SOFT (qui comprend l’activité de PROKOV EDITIONS intégrée au T4 2021) : au T3 2022, PROKOV EDITIONS annonce un chiffre d’affaires de 1,52 M€. Au 30.09.2022, le chiffre d’affaires cumulé atteint 3,98 M€. Cette Division représente 3,04 % du chiffre d’affaires global du Groupe.





Premier acteur du marché à obtenir le référencement Ségur de son logiciel médical, PROKOV EDITIONS a mis en œuvre son plan d’actions dès le mois de juin :

actions commerciales et marketing pour promouvoir et vendre les fonctionnalités et les évolutions de MédiStory 4 ;

actions techniques pour assurer le déploiement de cette version tout en poursuivant le développement de nouveaux modules innovants et conformes aux attentes des médecins, généralistes et spécialistes.

Division FINTECH : au T3 2022, -19,22 % à 0,45 M€. Au 30.09.2022, -18,77% à 1,53 M€. Cette Division représente 0,89 % du chiffre d’affaires global du Groupe.





Entre inflation et hausse des taux, cette activité reste impactée par le contexte d’incertitude générale. Face à des banques réticentes, la Division FINTECH reste une alternative solide qui dispose d’une offre mature sur ce marché avec des partenaires bailleurs de renom.

Suivi des référencements Ségur

Si les dossiers des solutions id. by Pharmagest - DOMILINK SSIAD et TITANLINK pour les couloirs Officine et Médico-Social ont été déposés à la fin de cet été et sont toujours en cours d’instruction par l’ANS, il convient de rappeler que les logiciels MédiStory 4, DOMILINK HAD, HOSPILINK, MEDILINK, TITAN sur les couloirs Hôpital, Médecine de Ville et Médico-Social sont d’ores et déjà certifiés et éligibles à la mise en œuvre des financements par les pouvoirs publics.

Ainsi, les équipes commerciales du Groupe Equasens ont été parmi les premières du marché à proposer à la vente des solutions et des extensions logicielles référencées. Parallèlement, après une forte mobilisation pour le dépôt des dossiers de preuves du Ségur, toutes les équipes R&D ont pleinement repris leurs travaux de déploiement des solutions du Groupe ainsi que le développement de leurs autres spécialités (la plateforme d’intermédiation sécurisée pandaLAB HUB, le programme NOVIAcare, les solutions technologiques e-Santé…).

Evénements significatifs survenus depuis le 30 septembre 202 2

Le 05 octobre 2022, l’AFNOR a délivré à PANDALAB les certifications ISO 27001 et HDS d’hébergeur infogérant dans le cadre de la mise à disposition, l’administration et l’exploitation d’applications de santé pour pandaLAB Pro (sa messagerie instantanée interprofessionnelle sécurisée).

Face aux enjeux croissants de la cybersécurité, cette double certification consacre :

l’engagement de PANDALAB pour garantir à ses clients un haut niveau de qualité de développement, de confidentialité et de sécurité de leurs données,

et sa stratégie de renforcement de la coordination des soins au travers de sa plateforme d’intermédiation sécurisée pandaLAB HUB, qui permet à toutes les applications santé d’interopérer facilement entre elles.

Tout en maintenant ses investissements dans l’implémentation au sein des logiciels métiers du Groupe Equasens et de La Coopérative WELCOOP, pandaLAB Pro poursuit son expansion vers les écosystèmes spécifiques privés avec la commercialisation du modèle “EQUIPE PRIVEE”.

A fin septembre 2022, la solution affiche 19 194 comptes utilisateurs professionnels de santé (médecins, pharmaciens, aides-soignantes, cadres de santé, infirmières, administratifs, kiné).

Perspectives 202 2

A l’instar de ses dernières opérations de croissances externes en Europe (CAREMEDS, MULTIMEDS et I-MEDS), le Groupe Equasens confirme ses ambitions d’expansion en Europe et de développement dans d’autres domaines de la santé comme l’offre dédiée aux infirmières qui sera prochainement déployée.

Le Groupe Equasens est confiant et confirme son niveau de croissance pour l’année 2022.

Calendrier financier

Publication du chiffre d’affaires annuel 2022 le 3 février 2023 (après bourse).





A propos du Groupe Equasens :

Avec plus de 1.200 collaborateurs « Citoyens de la santé et du bien-être », le Groupe Equasens est aujourd’hui un acteur structurant du monde de la Santé en Europe qui adresse ses solutions logicielles à l’ensemble des professionnels de santé (les pharmaciens, les médecins libéraux, les hôpitaux, les structures de HAD, les maisons de retraite, les maisons de santé) à la ville comme à l’hôpital.

Présent en France, Allemagne, Grande-Bretagne, Belgique, Irlande, Italie, et au Luxembourg, le Groupe Equasens développe aujourd’hui la première plateforme de santé, écosystème unique en France et en Europe, qui met le meilleur de la technologie au service de l’humain.

Coté sur Euronext Paris™ - Compartiment A

Intégré à l’Euronext Tech Leaders et au label European Rising Tech

Indices : MSCI GLOBAL SMALL CAP - GAÏA Index 2020 - CAC® SMALL et CAC® All-Tradable par inclusion

Eligible au Service de Règlement Différé (SRD) et au dispositif PEA-PME

ISIN : FR0012882389 – Code Mnémonique EQS

Retrouvez toute l’actualité du Groupe Equasens sur www.equasens.com

CONTACTS

Relations Analystes Investisseurs :

Directeur Administratif et Financier : Jean-Yves SAMSON

Tél. 03 83 15 90 67 - jean-yves.samson@equasens.com

Relations Presse :

FIN’EXTENSO - Isabelle APRILE

Tél. 06 17 38 61 78 - i.aprile@finextenso.fr

