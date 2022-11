Collège Frontière annonce son nouveau nom : Littératie Ensemble

English French

TORONTO, 09 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Collège Frontière, un organisme de bienfaisance pancanadien qui oeuvre pour l’alphabétisation, a annoncé aujourd'hui qu'il changeait de nom pour devenir Littératie Ensemble. Ce changement introduit ainsi le prochain chapitre ambitieux de ses 123 ans d'histoire à offrir un accès à un apprentissage en littératie et en numératie à des personnes de tous âges et de tous milieux sociaux et géographiques. En tant qu'organisme engagé à éliminer les obstacles à l'apprentissage, ce nouveau nom reflète mieux sa mission, ses valeurs et son aspiration à diriger un mouvement national qui met en lumière le pouvoir de la littératie.



“Nous croyons que la littératie est un droit fondamental," explique Mélanie Valcin, présidente et directrice générale, Littératie Ensemble. “En tant qu’organisme, nous avons réexaminé notre rôle et nous avons réalisé que nous avions besoin d’un nom qui reflète ce que nous faisons et l'importance de notre mission. Littératie Ensemble décrit clairement la cause que nous défendons, notre vision, et notre approche. Nous mobilisons des bénévoles, des partenaires et des communautés autour d’une cause commune : faire en sorte que tous les individus aient les compétences et la confiance en soi nécessaires pour atteindre leurs objectifs grâce au pouvoir de la littératie.”

Aujourd’hui plus jamais, il est important que l'apprentissage de la littératie se fasse au sein de toutes les communautés. Au Canada, on estime que plus d’un million d’enfants, soit environ un enfant sur huit, ont des compétences en lecture inférieures au niveau attendu à leur âge. Les enfants confrontés à des obstacles systémiques, comme la pauvreté, éprouvent davantage de difficultés.1 Les recherches montrent que les enfants provenant de communautés socioéconomiquement défavorisées sont presque deux fois plus susceptibles d'avoir du retard au niveau du développement de leurs compétences précoces quand on les compare à des enfants provenant de milieux socioéconomiques plus élevés. 2 Les lacunes précoces dans la scolarité ou les facteurs socioéconomiques signifient que de nombreuses enfants doivent rattraper un retard dès le début de leur scolarité.

En revanche, l'augmentation des compétences en littératie améliore la vie des gens. Les données canadiennes montrent que les personnes ayant des niveaux de littératie, de numératie et de résolution de problèmes plus élevés sont en meilleure santé et ont des liens plus forts avec leur communauté et la société. L'amélioration des niveaux de littératie a également une incidence positive sur les revenus et sur la capacité à maintenir un emploi.

Les programmes de Littératie Ensemble sont gratuits et s’appuient sur une approche axée sur l’apprenant∙e c’est-à-dire une approche adaptée aux compétences, aux champs d’intérêt, à l’expérience et aux objectifs des apprenant∙e∙s, et est conçue pour les amener à déterminer de façon autonome ce qu’ils et elles veulent et doivent apprendre.



Il s’agit d’un quatrième changement de nom depuis 1899, ce qui témoigne de la capacité d’adaptation de l’organisme aux besoins changeants des personnes et des communautés auxquelles nous offrons nos services.

À propos de Littératie Ensemble

Anciennement appelé Collège Frontière, Littératie Ensemble est l’organisme national de bienfaisance enregistré qui œuvre à l’amélioration de la vie des enfants, des adolescent·e·s et des adultes grâce à la littératie. Depuis 1899, tout lieu peut être transformé en lieu d’apprentissage grâce à notre approche inclusive et à nos services innovateurs. Chaque année, plus de 40 000 enfants, adolescent·e·s et adultes issus de plus de 250 communautés urbaines, rurales et éloignées du Canada (y compris plus d’une centaine de communautés autochtones), obtiennent accès à des programmes de littératie et de numératie gratuits et inclusifs, en personne et en ligne, qui sont déployés par près de 2 500 tuteurs et tutrices bénévoles.

