Zoomtopia 2022：为现代化工作体验赋能的创新功能

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Spanish Thai

集成到Zoom综合通信平台的Zoom Email and Calenda（beta版）

Zoom Spots将提供持续的、虚拟的共同工作空间，以推动员工之间的沟通与协作

创新功能还包括Contact Center的会话AI功能、面向开发人员的额外福利等

作为Zoom Events提供的混合体验首次推出Zoomtopia

加利福尼亚州圣何塞, Nov. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 今天 Zoom Video Communications, Inc.（纳斯达克股票代码：ZM）正式推出Zoomtopia 2022。这是公司今年的一大盛事，旨在展示创新功能，为现代化工作体验赋能，唱响通信与协作的未来。Zoomtopia 2022是首个由Zoom一体化虚拟活动管理解决方案Zoom Events提供支持的混合体验。

Zoom首席执行官袁征（Eric S. Yuan）表示：“随着全球组织在适应工作方式、时间和地点，人际沟通仍然是推动业务战略向前发展的重中之重，这一点至关重要。Zoom专门打造用于使各种连接成为可能、有效并且富有意义。今年，我们的团队在Zoom平台上创建并推出了1500多项功能和改进，改善了人们之间、他们与其组织之间以及他们与其客户之间的联系方式——最终打开了创造和协作的大门。”

“围绕工作未来的不确定性从未像今天这样多。在任何地方工作、混合办公室和其他趋势都产生了一系列复杂的问题，业务和IT领导者亟需解决这些问题。无论结果如何，值得肯定的是协作工具对于让员工保持联系至关重要，”ZK Research首席分析师Zeus Kerravala表示， “Zoom已从一家面向特定客户群的的小型会议公司迅速发展为一个广泛的协作平台，提供无与伦比的员工和客户体验，并帮助各组织满足当前和未来的工作需求。”

Warner Bros. Discovery技术与运营部首席信息官Dave Duvall表示，“我们的团队在Zoom上保持联系并开展合作，这让我们能够无缝开展合作，而不局限于任何工作地点，因而能够继续提供来自于HBO、Warner Bros.、CNN和Food Network等标志性品牌以及衍生于《蝙蝠侠》、《超人》、《乐一通》（Looney Tunes）和《哈利波特》等备受喜爱的人物的世界级内容。Discovery. 我们能够与Zoom共同发展，尤其是不止于会议产品，还有Zoom Phone、Zoom Rooms和Zoom Team Chat等产品。整个平台真正扩大了我们在组织内进行协作和保持联系的能力。”

Zoomtopia宣布Zoom平台创新

为进一步推进下一个通信时代，Zoom推出了几项新产品，以增强企业和个人的能力。

一些最新公告包括：

Zoom Mail and Calenda（beta版）： 通过Zoom Mail and Calenda客户端，用户无需离开Zoom平台即可访问其电子邮件和日历。Zoom将广受欢迎的电子邮件和日历服务功能将直接嵌入其中，这意味着用户可以快速访问他们的通信和行程安排，从而更有效地完成他们的工作。对于可能尚未设置专门IT服务但重视隐私和安全性的企业，Zoom还推出Zoom托管的电子邮件和日历服务选项，这项也直接集成到Zoom平台。Zoom Mail Service是用于在活跃Zoom Mail Service用户之间直接发送电子邮件的端到端加密服务。Zoom Mail and Calendar客户端与Zoom Mail and Calendar Services测试版（beta）即将推出。





通过Zoom Mail and Calenda客户端，用户无需离开Zoom平台即可访问其电子邮件和日历。Zoom将广受欢迎的电子邮件和日历服务功能将直接嵌入其中，这意味着用户可以快速访问他们的通信和行程安排，从而更有效地完成他们的工作。对于可能尚未设置专门IT服务但重视隐私和安全性的企业，Zoom还推出Zoom托管的电子邮件和日历服务选项，这项也直接集成到Zoom平台。Zoom Mail Service是用于在活跃Zoom Mail Service用户之间直接发送电子邮件的端到端加密服务。Zoom Mail and Calendar客户端与Zoom Mail and Calendar Services测试版（beta）即将推出。 Zoom Spots： 欢迎来到Zoom的虚拟协作空间！ Zoom Spots将于2023年初上市，是一个支持视频的持久空间，集成在Zoom平台中，帮助促进包容性讨论，保持同之间事的联络，并将现场工作的流畅互动融入分布式混合团队的日常工作中。





欢迎来到Zoom的虚拟协作空间！ Zoom Spots将于2023年初上市，是一个支持视频的持久空间，集成在Zoom平台中，帮助促进包容性讨论，保持同之间事的联络，并将现场工作的流畅互动融入分布式混合团队的日常工作中。 Zoom Virtual Agent： Zoom Virtual Agent是一种智能会话AI和聊天机器人解决方案，利用自然语言处理和机器学习了解并快速解决客户的问题。Zoom Virtual Agent在多个支持渠道上全天候工作，提供快速、个性化的客户体验，减少人工客服呼叫量，并为企业带来显著的运营效率。Zoom Virtual Agent将2023年初推出，可与Zoom Contact Center完全集成，并将作为独立的聊天机器人解决方案提供。





Zoom Virtual Agent是一种智能会话AI和聊天机器人解决方案，利用自然语言处理和机器学习了解并快速解决客户的问题。Zoom Virtual Agent在多个支持渠道上全天候工作，提供快速、个性化的客户体验，减少人工客服呼叫量，并为企业带来显著的运营效率。Zoom Virtual Agent将2023年初推出，可与Zoom Contact Center完全集成，并将作为独立的聊天机器人解决方案提供。 Zoom One内部的持续合作： Zoom One内部的联网工作流、将团队聊天、电话、白板、会议等汇集在一起的一体化沟通与协作服务，使个人和团队能够做出最佳表现。这些新功能包括团队聊天与会议内聊天相结合，创造一种常开功能，让用户能够在团队聊天和会议之间流动，以减少筒仓效应，保持项目推进，并在会议后继续对话。





Zoom One内部的联网工作流、将团队聊天、电话、白板、会议等汇集在一起的一体化沟通与协作服务，使个人和团队能够做出最佳表现。这些新功能包括团队聊天与会议内聊天相结合，创造一种常开功能，让用户能够在团队聊天和会议之间流动，以减少筒仓效应，保持项目推进，并在会议后继续对话。 Zoom IQ Virtual Coach：Zoom IQ Virtual Coach即将成为Zoom IQ销售业务的一部分，在多种销售情形下进行模拟，为销售人员提供了一个练习环境，让他们在与潜在客户的电话会议上获得反馈并获得实时内容提示。



了解关于这些创新和其他新的混合工作功能的详情。

构建应用程序以连接和扩展Zoom的价值

开发人员能够使用Zoom API、SDK以及工具和资源构建应用程序并与Zoom整合，或者使用Zoom的核心技术为任何用例的创新视频解决方案提供支持。

开发人员可以借助以下工具在Zoom上做更多工作：

Zoom开发者平台增强功能 ：通过启用管理员授权的安装应用程序，开发人员将很快会更轻松地提供和管理与Zoom兼容的应用程序。这将允许Zoom帐户管理员在账户、群组或用户级别为组织预安装应用程序。此外，开发人员将很快能够在Zoom应用市场上将其应用程序货币化。

：通过启用管理员授权的安装应用程序，开发人员将很快会更轻松地提供和管理与Zoom兼容的应用程序。这将允许Zoom帐户管理员在账户、群组或用户级别为组织预安装应用程序。此外，开发人员将很快能够在Zoom应用市场上将其应用程序货币化。 Zoom Apps的扩展可用性： Zoom Apps是无缝集成到Zoom会议和网络研讨会体验中的产品内应用程序，它正在跨平台扩展到Team Chat、Zoom Rooms等，因此开发人员可以将应用程序插入其所有工作流程。现在，开发人员可以一劳永逸地整合其资源，然后将其扩展到整个Zoom产品线。此外，借助即将发布的Essential Apps，开发人员将受益于其Zoom Apps的更多发布内容。Essential Apps将Zoom Meetings付费计划和Zoom Apps与精选应用程序开发人员绑定在一起，满足管理和发展业务的需要，同时帮助最大限度地减少繁琐的手工工作。

在Zoomtopia开发者峰会上，了解开发人员如何通过Zoom开发者平台和Zoom Apps的最新更新来扩展Zoom的功能。

实时参与

Zoomtopia是在Zoom Events平台上主推的为期两天的混合体验，届时启发性演讲者、商业领袖和名人将会亮相，其中包括许多建立人际关系、协作和学习的机会。实时参与，捕捉所有令人兴奋的内容。

关于Zoom

Zoom以用户为本。Zoom为您提供了一个空间，供您与他人联系，分享想法，制定计划，并创建一个让您尽情发挥想象的未来。我们的无障碍通信平台是唯一的以视频为基础发展而来的平台，自创立以来我们已为创新设定了标准。正是鉴于此，我们才能够成为众多大型企业、小型公司以及个人用户的直观、可扩展和安全的选择。Zoom是一家成立于2011年的上市公司（纳斯达克股票代码：ZM），总部位于加利福尼亚州圣何塞。访问zoom.com并关注@zoom。

Zoom公共关系部

Candace Dean

企业公关主管

press@zoom.us