联拓生物宣布BBP-398在用于治疗中国晚期实体瘤患者的I期临床研究中完成首例患者给药

中国上海和美国新泽西州普林斯顿, Nov. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 联拓生物（纳斯达克：LIAN）是一家创新的生物医药企业，致力于为中国和亚洲其他主要市场的广大患者带来突破性治疗药物。联拓生物今日宣布，SHP2抑制剂BBP-398在用于治疗中国晚期实体瘤患者的I期临床试验中完成首例患者给药。



SHP2是一种蛋白酪氨酸磷酸酶，通过将生长因子、细胞因子和整合素信号与下游RAS/ERK MAPK通路连接实现，对细胞增殖与存活的调节。SHP2的过度活性是造成多种癌症发生的关键因素，也是一些靶向疗法产生耐药机制的原因，同时它也是抗肿瘤免疫抑制形成的原因之一。

此次在中国开展的I期临床试验是一项开放标签研究，由两个部分组成：剂量递增部分和剂量扩增部分，旨在评估BBP-398 的安全性和初步抗肿瘤活性。研究的第1部分是通过剂量递增研究确定BBP-398在II期研究中的推荐剂量（RP2D），以及评估BBP-398在中国患者中的药代动力学特征。该研究的第2部分为剂量扩增研究，旨在评估BBP-398在晚期或转移性EGFR突变的非小细胞肺癌（NSCLC）患者中的初步抗肿瘤活性。

联拓生物首席执行官王轶喆博士表示：“SHP2抑制剂有望解决当前各类标准抗肿瘤疗法所遇到的耐药机制问题。迄今为止的数据表明，BBP-398具有良好的药代动力学特性，它可以同其它药物联用作为抗肿瘤的骨干疗法使用。中国非小细胞肺癌患者的EGFR突变率比欧美患者高约2-3倍，尽管EGFR抑制剂的问世被视为该治疗领域的一个重大突破，但许多患者在使用之后还会发生耐药性疾病。我们非常期待BBP-398单药治疗研究的全面展开，同时我们也计划从2023年开始启动BBP-398联合EGFR抑制剂治疗肿瘤的临床试验”。

联拓生物已与BridgeBio Pharma就BBP-398在中国大陆、香港、澳门、台湾、韩国、新加坡和泰国等地开发和商业化达成了战略合作。联拓生物计划开发BBP-398与不同抗肿瘤药物联合治疗实体瘤（包括非小细胞肺癌）的联合用药方案。

联拓生物预计将于2023年上半年在中国携带EGFR突变的NSCLC患者中启动BBP-398与EGFR抑制剂联合治疗的I期临床试验。

关于BBP-398

BBP-398是一种SHP2抑制剂，正在开发用于难治性癌症的治疗。SHP2是一种蛋白酪氨酸磷酸酶，通过将生长因子、细胞因子和整合素信号与下游RAS/ERK MAPK通路连接实现对细胞增殖与存活的调节。SHP2的过度活性是造成多种癌症发生的关键因素，也是一些靶向疗法产生耐药机制的原因，同时它也是抗肿瘤免疫抑制形成的原因之一。

关于联拓生物

联拓生物(LianBio)是一家跨国生物技术公司，其使命是为中国和亚洲患者带来颠覆性药物。通过与全球高度创新的生物制药公司合作，联拓生物正在推进其多样化的临床候选药物产品管线，有可能推动心血管、肿瘤、眼科、炎症疾病和呼吸系统不同适应症的新治疗标准。联拓生物正在建立国际化的基础设施，从而将公司定位为首选的合作对象，并为合作伙伴提供进入中国和其他亚洲市场的平台。 如需了解更多信息，请访问 www.lianbio.com。

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本新闻稿中关于未来期望、计划和前景的陈述，以及关于非历史事实的任何其他陈述，可能构成前瞻性陈述。“估计”、“潜在”、“期待”、“可能”以及类似的表达都是为了识别前瞻性陈述，尽管并不是所有的前瞻性陈述都包含这些识别词。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于BBP-398 作为SHP2抑制剂所具备的治疗潜力、联拓生物对BBP-398进行开发并将其带给中国患者的能力的计划和预期、联拓生物对开展BBP-398 I期临床实验以及后续联合疗法实验的时间和标准的计划和预期、以及BBP-398作为骨干联合疗法的潜力。由于各种重要因素的影响，实际结果可能与前瞻性陈述中显示的结果存在重大差异，包括：公司是否有能力成功地启动和实施其计划的临床试验，完成该临床试验并在预期时间内获得结果；公司计划利用其合作伙伴的全球注册试验和临床开发项目中产生的数据，以获得监管部门的批准，并最大限度地扩大其候选产品的患者范围；公司识别新候选产品并成功从第三方获取该候选产品的能力；来自其他生物技术和制药公司的竞争；一般市场情况；不断变化的法律和法规的影响，以及在LianBio向美国证券交易委员会（SEC）提交的文件中描述的风险和不确定性，包括截至2021年12月31日的10-K年度报告以及后续提交的各类报告。本新闻稿中包含的任何前瞻性声明仅以本文发布日期为准，LianBio明确声明没有任何义务更新任何前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。本文发布日期后读者不应视这些信息为当前的或准确的信息。

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