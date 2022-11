WSP annonce les résultats du troisième trimestre 2022 et augmente ses prévisions financières

English French

MONTRÉAL, 09 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Groupe WSP Global Inc. (TSX: WSP) (« WSP » ou la « Société ») a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers et d’exploitation pour le troisième trimestre terminé le 1er octobre 2022.



WSP a enregistré une croissance interne, solide et continue, des produits des activités ordinaires nets pour l’ensemble des secteurs à présenter ainsi qu’une hausse du BAIIA ajusté, du résultat net ajusté et du résultat net ajusté par action.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU TROISIÈME TRIMESTRE 2022

Produits des activités ordinaires de 2,9 G$ et produits des activités ordinaires nets de 2,2 G$, en hausse respectivement de 9,3 % et de 8,3 % par rapport au troisième trimestre de 2021. Pour le trimestre, les produits des activités ordinaires nets ont enregistré une croissance interne de 8,2 % dans tous les secteurs à présenter, et proviennent en majeure partie du Canada, des États-Unis, du Royaume-Uni et de l’Australie.

Carnet de commandes de 13,3 G$ au 1 er octobre 2022 correspondant à 12,3 mois de produits des activités ordinaires. Au cours de la période de 12 mois close le 1 er octobre 2022, le carnet de commandes a affiché une croissance interne de 15,2 % pour l’ensemble des secteurs à présenter.

Depuis le début de l'exercice, le nombre d'employés a affiché une croissance interne d'environ 3 200, dont environ 1 000 au troisième trimestre seulement. Compte tenu de nos récentes acquisitions, le nombre d'employés a augmenté de 10 500 en 2022.

BAIIA ajusté de 407,0 M$, contre 377,7 M$ au troisième trimestre de 2021. La marge du BAIIA ajusté s'est établie à 18,6 % au troisième trimestre et est demeurée stable par rapport au troisième trimestre de 2021.

Résultat avant charges de financement nettes et impôt de 236,4 M$ pour le trimestre, en hausse de 15,2 M$ par rapport au troisième trimestre de 2021.

Résultat net ajusté de 193,4 M$ pour le trimestre, ou 1,59 $ par action, en hausse respectivement de 13,7 M$ ou 0,06 $ par action par rapport au troisième trimestre de 2021. Les augmentations respectives de ces valeurs sont principalement attribuables à l’augmentation du BAIIA ajusté.

Résultat net attribuable aux actionnaires se chiffrant à 127,5 M$ pour le trimestre, ou 1,05 $ par action, comparativement à 139,0 M$ et à 1,18 $ par action pour le troisième trimestre de 2021. La diminution est attribuable principalement à la hausse des charges de financement nettes, à l’augmentation des coûts d’acquisition et d’intégration d’entreprises et aux coûts de mise en place du système ERP, facteurs annulés en partie par l’augmentation du BAIIA ajusté.

Délai de recouvrement s’établissant à 75 jours au 1 er octobre 2022, contre 73 jours au 25 septembre 2021, ce qui est conforme à notre fourchette cible annuelle.

Sorties de flux de trésorerie disponibles de 133,7 M$ pour la période de neuf mois. Les principaux facteurs expliquant ces sorties sont une période supplémentaire de paie, qui s'inversera au quatrième trimestre de 2022, la normalisation de notre délai de recouvrement et la hausse de l'impôt payé en raison surtout des modifications apportées à la réglementation fiscale aux États-Unis, qui retardent la déductibilité de certaines charges. Pour les douze derniers mois, les flux de trésorerie disponibles se sont établis à 236,2 M$, ce qui représente 0,5 fois le résultat net attribuable aux actionnaires. Compte non tenu de l'incidence des modifications apportées à la réglementation fiscale aux États-Unis et de la période supplémentaire de paie, les flux de trésorerie disponibles pour la période de 12 mois représenteraient environ 0,9 fois le résultat net attribuable aux actionnaires.

Entrées de trésorerie provenant des activités d’exploitation de 207,4 M$ pour la période de neuf mois close le 1 er octobre 2022, en comparaison d’entrées de trésorerie de 546,9 M$ pour la période correspondante de 2021. La diminution est attribuable aux facteurs énumérés ci-dessus pour les flux de trésorerie disponibles.

Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté de 2,0 fois, comparativement à 0,6 fois au 31 décembre 2021. La hausse découle de l'émission de titres d'emprunt à long terme pour financer l'acquisition de l'entreprise E&I. Le BAIIA ajusté de la période de 12 mois n'inclut cependant pas encore les résultats de toutes les entreprises récemment acquises. En utilisant le BAIIA ajusté de la période de 12 mois de toutes les entreprises acquises, le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté aurait été de 1,8 fois.

Dividendes déclarés pour le trimestre de 0,375 $ par action, ou 46,6 M$, avec un taux de participation au régime de réinvestissement des dividendes (« RRD ») de 49,1 %.

Les prévisions financières pour 2022 publiées dans le communiqué de presse du quatrième trimestre 2021 sont ajustées avec une fourchette de revenus nets accrue qui devrait maintenant se situer entre 8,80 milliards de dollars et 8,90 milliards de dollars et une fourchette d'EBITDA ajusté accrue qui devrait maintenant se situer entre 1,51 milliard de dollars et 1,53 milliard de dollars (précédemment prévu entre 8,25 et 8,75 milliards de dollars et entre 1,43 et 1,49 milliard de dollars respectivement).*



« Je suis satisfait de notre performance au troisième trimestre qui découle des efforts considérables de nos professionnels et de la dynamique positive dans l'ensemble de notre organisation. La solide croissance organique de nos revenus nets et de notre carnet de commandes est le résultat de notre approche centrée sur le client et de la forte demande pour nos services », a déclaré Alexandre L'Heureux, président et chef de la direction de WSP. « Au cours du trimestre, nous avons officiellement accueilli plus de 7 300 professionnels de récentes acquisitions qui contribueront à l'atteinte de notre vision de devenir le leader incontesté de notre industrie. Nous entamons la dernière ligne droite de l'année avec confiance, tout en restant concentrés sur une exécution disciplinée de notre plan. »

DIVIDENDE

Le conseil d'administration de WSP a déclaré un dividende de 0,375 $ par action. Ce dividende sera payable le ou vers le 15 janvier 2023, aux actionnaires inscrits à la clôture des activités le 30 décembre 2022.

RAPPORTS FINANCIERS

Ce communiqué comprend, par renvoi, les rapports du troisième trimestre 2022 incluant les états financiers consolidés intermédiaires non audités ainsi que le rapport de gestion de la Société pour le troisième trimestre et la période de neuf mois clos le 1er octobre 2022. Pour obtenir une copie des résultats financiers complets, le lecteur est prié de consulter le site Web de la Société à www.wsp.com. Les documents sont aussi disponibles sur SEDAR à www.sedar.com

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE & WEBDIFFUSION

WSP tiendra une conférence téléphonique une webdiffusion audio de 8 h à 9 h (HNE) le 10 novembre 2022 afin de commenter ces résultats. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez-vous préinscrire en utilisant ce lien . Les personnes inscrites recevront une confirmation avec les détails de connexion. Pour participer à la webdiffusion en direct de l'événement est accessible via ce lien

Une présentation des résultats et des faits saillants du troisième trimestre 2022 sera disponible le 10 novembre 2022 à l’adresse www.wsp.com dans la section « Investisseurs ». Une rediffusion sera disponible dans les 24 heures qui suivront celle-ci.



*La Société a révisé les perspectives financières pour tenir compte de la contribution des acquisitions récentes et des résultats financiers des 9 premiers mois de 2022. Ces informations constituent des informations prospectives, basées sur de multiples estimations et hypothèses concernant des événements futurs. Le lecteur est averti que l'utilisation de ces informations à d'autres fins peut être inappropriée. Les résultats réels peuvent différer et ces différences peuvent être importantes. Veuillez-vous référer à la clause "Énoncés prospectifs" ci-dessous. Les hypothèses sous-jacentes à nos perspectives précédentes, telles que décrites en mars 2022, restent inchangées, sauf que la Société a désormais pris en compte toutes les acquisitions jusqu'à la date de ce communiqué de presse et toutes les fluctuations des taux de change jusqu'à la date de ce communiqué de presse. Les coûts d'intégration, d'intégration et de réorganisation devraient maintenant se situer entre 80 et 90 millions de dollars en raison des récentes activités de fusion et acquisition.

PRINCIPALES DONNÉES FINANCIÈRES

(en millions de dollars, sauf les pourcentages, les données par action,

le délai de recouvrement et les ratios)

Troisièmes trimestres clos les

Périodes de neuf mois closes les

1er octobre 2022 25 septembre 2021 1er octobre 2022 25 septembre 2021 Produits des activités ordinaires 2 896,1 $ 2 650,2 $ 8 372,1 $ 7 388,1 $ Produits des activités ordinaires nets1) 2 193,9 $ 2 026,6 $ 6 403,5 $ 5 722,2 $ Résultat avant charges de financement nettes et impôt 236,4 $ 221,2 $ 563,8 $ 539,4 $ BAIIA ajusté2) 407,0 $ 377,7 $ 1 083,8 $ 961,3 $ Marge du BAIIA ajusté2) 18,6 % 18,6 % 16,9 % 16,8 % Résultat net attribuable aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 127,5 $ 139,0 $ 311,8 $ 346,9 $ Résultat net de base par action attribuable aux actionnaires 1,05 $ 1,18 $ 2,62 $ 2,99 $ Résultat net ajusté2), 3) 193,4 $ 179,7 $ 483,3 $ 421,2 $ Résultat net ajusté par action2)3) 1,59 $ 1,53 $ 4,06 $ 3,63 $ Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 165,0 $ 236,1 $ 207,4 $ 546,9 $ Entrées (sorties) de flux de trésorerie disponibles2) 36,7 $ 138,3 $ (133,7 )$ 276,2 $ Aux 1er octobre 2022 25 septembre 2021 Carnet de commandes4) 13 253,8 $ 10 032,4 $ Délai de recouvrement4) 75 jours 73 jours Aux 1er octobre 2022 31 décembre 2021 Ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté4) 2,0 0,6





1) Se reporter à la rubrique, « Mesures financières non conformes aux IFRS et aux autres mesures financières» pour obtenir des rapprochements quantitatifs des produits des activités ordinaires nets aux produits des activités ordinaires. 2) Les mesures financières ou les ratios non conformes aux IFRS, qui n’ont aucune signification normalisée selon les IFRS, pourraient ne pas être comparables à des mesures ou ratios similaires présentés par d’autres émetteurs. Se reporter a la rubrique, « Mesures financières non conformes aux IFRS et aux autres mesures financières », pour un rapprochement quantitatif avec les mesures financières conformes aux IFRS les plus directement comparables. La marge du BAIIA ajusté est définie comme le BAIIA ajusté exprimé en pourcentage des produits des activités ordinaires nets. Le résultat net ajusté par action correspond au résultat net ajusté divisé par le nombre moyen pondéré de base d’actions en circulation pour la période. Se reporter à la rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 1er octobre 2022 publié sur SEDAR à www.sedar.com, pour connaitre les explicitations de la composition et l'utilité des mesures financières et des ratios non conformes aux IFRS. 3) La direction a modifié sa définition du résultat net ajusté, en date du 1er janvier 2022, afin d’exclure les pertes de valeur sur les actifs à long terme et les reprises de perte de valeur sur ceux-ci. Les résultats de la période correspondante n’ont pas eu à être retraités après application de la définition actuelle puisqu’aucune perte de valeur sur les actifs à long terme n’a été comptabilisée en 2021 ou au premier trimestre de 2022. Se reporter à la rubrique 8.8, « Résultat net ajusté » pour des explications détaillées pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 1er octobre 2022. 4) Se reporter à la rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 1er octobre 2022 publié sur SEDAR à www.sedar.com, pour connaître la composition des mesures financières additionnelles, ainsi que l'utilité du ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté, qui est une mesure de gestion du capital qui correspond au ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté sur 12 mois continu. La dette nette est définie comme étant la dette à long terme, y compris les parties courantes, excluant l’obligation locative, et déduction faite de la trésorerie.



RÉSULTATS D'EXPLOITATION

Troisièmes trimestres

clos les Périodes de neuf mois

closes les (en millions de dollars, sauf le nombre d’actions et les données par action) 1er octobre 2022 25 septembre 2021 1er octobre 2022 25 septembre 2021 Produits des activités ordinaires 2 896,1 $ 2 650,2 $ 8 372,1 $ 7 388,1 $ Moins : Sous-consultants et coûts directs 702,2 $ 623,6 $ 1 968,6 $ 1 665,9 $ Produits des activités ordinaires nets 2 193,9 $ 2 026,6 $ 6 403,5 $ 5 722,2 $ Résultat avant charges de financement nettes et impôt 236,4 $ 221,2 $ 563,8 $ 539,4 $ Charges de financement nettes 62,0 $ 33,3 $ 134,3 $ 65,2 $ Résultat avant impôt 174,4 $ 187,9 $ 429,5 $ 474,2 $ Charge d’impôt sur le résultat 45,3 $ 48,7 $ 115,2 $ 126,9 $ Résultat net 129,1 $ 139,2 $ 314,3 $ 347,3 $ Résultat net attribuable aux : Actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 127,5 $ 139,0 $ 311,8 $ 346,9 $ Participations ne donnant pas le contrôle 1,6 $ 0,2 $ 2,5 $ 0,4 $ Résultat net de base par action 1,05 $ 1,18 $ 2,62 $ 2,99 $ Résultat net dilué par action 1,05 $ 1,18 $ 2,61 $ 2,98 $ Nombre moyen pondéré de base d’actions 121 267 806 117 450 897 119 063 307 116 051 818 Nombre moyen pondéré dilué d’actions 121 567 722 117 852 564 119 371 540 116 423 651





ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE

(en millions de dollars canadiens)

Les références aux notes renvoient aux notes des états financiers

Aux 1er octobre 2022 31 décembre 2021 Actif $ $ Actifs courants Trésorerie et équivalents de trésorerie (note 17) 444,9 927,4 Créances clients et autres créances 2 379,5 1 916,8 Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation 1 743,8 1 156,4 Autres actifs financiers 117,4 141,7 Charges payées d’avance 143,6 169,6 Actif d’impôt exigible 46,6 28,9 4 875,8 4 340,8 Actifs non courants Actifs au titre de droits d’utilisation (note 11) 945,1 861,5 Immobilisations corporelles 378,5 363,6 Immobilisations incorporelles 968,4 549,9 Goodwill (note 12) 6 827,6 4 762,3 Actifs d’impôt différé 264,2 165,1 Autres actifs 206,4 207,2 9 590,2 6 909,6 Total de l’actif 14 466,0 11 250,4 Passif Passifs courants Dettes d’exploitation et charges à payer 2 429,0 2 217,3 Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus 911,9 751,1 Passif d’impôt exigible 197,7 149,8 Provisions 83,2 77,5 Dividendes à payer aux actionnaires (note 16) 46,6 44,2 Partie courante des obligations locatives (note 11) 280,1 254,2 Partie courante de la dette à long terme (note 13) 487,5 297,4 4 436,0 3 791,5 Passifs non courants Dette à long terme (note 13) 2 833,2 1 479,3 Obligations locatives (note 11) 827,1 766,1 Provisions 257,5 236,2 Obligations au titre des prestations de retraite 182,0 212,9 Passifs d’impôt différé 119,5 99,2 4 219,3 2 793,7 Total du passif 8 655,3 6 585,2 Capitaux propres Capitaux propres attribuables aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. 5 808,0 4 664,5 Participations ne donnant pas le contrôle 2,7 0,7 Total des capitaux propres 5 810,7 4 665,2 Total du passif et des capitaux propres 14 466,0 11 250,4





TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE

(en millions de dollars canadiens)

Les références aux notes renvoient aux notes des états financiers

Troisièmes trimestres clos les

Périodes de neuf mois closes les

1er octobre 2022 25 septembre 2021 1er octobre 2022 25 septembre 2021 $ $ $ $ Activités d’exploitation Résultat net 129,1 139,2 314,3 347,3 Ajustements (note 17) 116,8 144,8 365,9 339,9 Charges de financement nettes (note 9) 62,0 33,3 134,3 65,2 Charge d’impôt sur le résultat 45,3 48,7 115,2 126,9 Impôt payé (47,3 ) (27,6 ) (167,2 ) (100,0 ) Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (note 17) (140,9 ) (102,3 ) (555,1 ) (232,4 ) Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 165,0 236,1 207,4 546,9 Activités de financement Émission de titres d’emprunt à long terme liés à une acquisition d’entreprise (note 13) 2 309,3 — 2 309,3 1 200,7 Remboursement de la dette à long terme après une acquisition d’entreprise (note 13) (1 025,8 ) — (1 025,8 ) (262,7 ) (Remboursement) produit net de l’autre dette à long terme 109,8 (14,2 ) 78,5 (494,3 ) Émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais d’émission (note 14) 882,1 2,1 882,8 303,3 Paiements de loyers (note 11) (87,2 ) (79,3 ) (249,4 ) (220,5 ) Dividendes versés aux actionnaires de Groupe WSP Global Inc. (22,7 ) (19,3 ) (66,4 ) (60,5 ) Charges de financement nettes payées, exception faite des intérêts sur les obligations locatives (24,5 ) (8,8 ) (57,8 ) (36,7 ) Émission de billets de premier rang non garantis (note 13) — — — 500,0 Dividendes versés aux détenteurs de participations ne donnant pas le contrôle — (0,8 ) (0,5 ) (0,8 ) Entrées (sorties) de trésorerie liées aux activités de financement 2 141,0 (120,3 ) 1 870,7 928,5 Activités d’investissement Sorties de trésorerie liées aux acquisitions d’entreprises, montant net (note 4) (2 489,6 ) (1,8 ) (2 511,5 ) (1 220,3 ) Entrée d’immobilisations corporelles, exception faite des acquisitions d’entreprises (39,9 ) (15,8 ) (84,1 ) (46,7 ) Entrée d’immobilisations incorporelles identifiables, exception faite des acquisitions d’entreprises (1,7 ) (3,2 ) (8,9 ) (12,9 ) Produit de la cession d’immobilisations corporelles 0,5 0,5 1,3 9,4 Dividendes reçus des entreprises associées 4,6 4,8 7,0 4,9 Trésorerie nette reçue au titre d’un prêt à une entreprise associée — — 0,4 0,3 Produit de la vente d’une participation dans une entreprise associée — — — 4,4 Produit net de la cession d’activités — — 1,6 — Augmentation des placements dans des titres — — (1,5 ) (7,3 ) Rachat d’une participation ne donnant pas le contrôle — (0,6 ) — (0,6 ) Sorties de trésorerie liées aux activités d’investissement (2 526,1 ) (16,1 ) (2 595,7 ) (1 268,8 ) Incidence des fluctuations du taux de change sur la trésorerie et les équivalents de trésorerie 14,4 5,6 7,2 (9,2 ) Variation nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie (205,7 ) 105,3 (510,4 ) 197,4 Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, au début de la période 621,6 526,8 926,3 434,7 Trésorerie et équivalents de trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, à la fin de la période (note 17) 415,9 632,1 415,9 632,1

Tous les montants indiqués dans le présent communiqué de presse sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire. Toutes les informations trimestrielles divulguées dans ce communiqué de presse sont basées sur des chiffres non audités.

MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

La Société présente ses résultats financiers conformément aux IFRS. WSP utilise un certain nombre de mesures financières pour évaluer ses résultats et mesurer sa performance globale. Certaines de ces mesures financières ne sont pas calculées conformément aux IFRS. Le Règlement 52-112 sur l’information concernant les mesures financières non conformes aux PCGR et d’autres mesures financières (le « Règlement 52-112 ») prescrit les obligations d’information qui s’appliquent aux types de mesures suivantes utilisées par la Société : i. les mesures financières non conformes aux IFRS; ii. les ratios non conformes aux IFRS; iii. le total des mesures sectorielles; iv. les mesures de gestion du capital; et v. les mesures financières supplémentaires.

Dans le présent communiqué de presse, les mesures financières non conformes aux IFRS et autres mesures financières suivantes sont utilisées par la Société : les produits des activités ordinaires nets; le BAIIA ajusté; la marge du BAIIA ajusté; le résultat net ajusté; le résultat net par action ajusté; le carnet de commandes; les flux de trésorerie disponibles; le délai moyen de recouvrement des créances clients (le « délai de recouvrement »); et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté. Des détails additionnels sur ces mesures non conformes aux IFRS incluant une réconciliation de ces mesures avec des mesures les plus comparables aux IFRS se trouvent à la rubrique 19, « Glossaire des mesures sectorielles, des mesures financières non conformes aux IFRS et des autres mesures financières » du rapport de gestion de WSP pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 1er octobre 2022; ce rapport est publié sur le site Web de WSP à l'adresse suivante: www.wsp.com, et déposé sur SEDAR à www.sedar.com. Les rapprochements des mesures financières non conformes aux IFRS et du total des mesures sectorielles avec les mesures IFRS les plus directement comparables sont présentés ci-dessous.

La direction de la Société estime que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements utiles aux investisseurs au sujet de la situation financière et des résultats d’exploitation de la Société, puisqu’elles constituent des indicateurs clés supplémentaires de sa performance. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas comptabilisées en vertu des IFRS, n’ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS, peuvent différer des mesures portant des noms similaires présentées par d’autres émetteurs et pourraient donc ne pas être comparables à celles-ci. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes établies conformément aux IFRS.

Rapprochement des produits des activités ordinaires nets Le tableau qui suit présente un rapprochement du produit des activités ordinaires nets avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Troisièmes trimestres clos les

Périodes de neuf mois closes les

(en millions de dollars) 1er octobre 2022 25 septembre 2021 1er octobre 2022 25 septembre 2021 Produits des activités ordinaires 2 896,1 $ 2 650,2 $ 8 372,1 $ 7 388,1 $ Moins : Sous-consultants et coûts directs 702,2 $ 623,6 $ 1 968,6 $ 1 665,9 $ Produits des activités ordinaires nets* 2 193,9 $ 2 026,6 $ 6 403,5 $ 5 722,2 $ * Total des mesures des secteurs.





Rapprochement du BAIIA ajusté Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Troisièmes trimestres clos les

Périodes de neuf mois closes les

(en millions de dollars) 1er octobre 2022 25 septembre 2021 1er octobre 2022 25 septembre 2021 Résultat avant charges de financement nettes et impôt 236,4 $ 221,2 $ 563,8 $ 539,4 $ Coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation 22,1 $ 19,0 $ 65,8 $ 37,2 $ Coûts de mise en place du système ERP 8,5 $ — $ 30,5 $ — $ Dotation aux amortissements des actifs au titre de droits d’utilisation 70,9 $ 69,6 $ 210,9 $ 200,3 $ Dotation aux amortissements des immobilisations incorporelles 33,4 $ 34,6 $ 100,3 $ 92,3 $ Dotation aux amortissements des immobilisations corporelles 28,3 $ 30,3 $ 84,0 $ 83,8 $ Dépréciation des actifs à long terme 2,2 $ — $ 16,5 $ — $ Quote-part de la dotation aux amortissements et des impôts des entreprises associées 3,2 $ 2,7 $ 8,6 $ 7,3 $ Produits d’intérêts 2,0 $ 0,3 $ 3,4 $ 1,0 $ BAIIA ajusté* 407,0 $ 377,7 $ 1 083,8 $ 961,3 $ * Mesure financière non conforme aux IFRS.





Rapprochement du résultat net ajusté Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Troisièmes trimestres clos les

Périodes de neuf mois closes les

(en millions de dollars, sauf les données par action) 1er octobre 2022 25 septembre 2021 1er octobre 2022 25 septembre 2021 Résultat net attribuable aux actionnaires 127,5 $ 139,0 $ 311,8 $ 346,9 $ Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions 21,2 $ 24,7 $ 63,3 $ 63,0 $ Dépréciation des actifs à long terme 2,2 $ — $ 16,5 $ — $ Coûts d’acquisition, d’intégration et de réorganisation 22,1 $ 19,0 $ 65,8 $ 37,2 $ Coûts de mise en place du système ERP 8,5 $ — $ 30,5 $ — $ Pertes (profits) sur les placements dans des titres liés aux obligations dans le cadre de la rémunération différée 4,7 $ 0,1 $ 27,1 $ (10,0 )$ Pertes latentes sur instruments financiers dérivés 27,1 $ 11,4 $ 23,6 $ 9,4 $ Impôt sur le résultat relatif aux éléments ci-dessus (19,9 )$ (14,5 )$ (55,3 )$ (25,3 )$ Résultat net ajusté* 193,4 $ 179,7 $ 483,3 $ 421,2 $ Résultat net ajusté par action* 1,59 $ 1,53 $ 4,06 $ 3,63 $ * Mesure financière non conforme aux IFRS ou ratio non conforme aux IFRS.





Rapprochement des flux de trésorerie disponibles Le tableau qui suit présente un rapprochement de cette mesure avec la mesure conforme aux IFRS la plus directement comparable : Troisièmes trimestres clos les

Périodes de neuf mois closes les

(en millions de dollars) 1er octobre 2022 25 septembre 2021 1er octobre 2022 25 septembre 2021 Entrées de trésorerie liées aux activités d’exploitation 165,0 $ 236,1 $ 207,4 $ 546,9 $ Paiements de loyers liés aux activités de financement (87,2 )$ (79,3 )$ (249,4 )$ (220,5 )$ Dépenses d’investissement nettes* (41,1 )$ (18,5 )$ (91,7 )$ (50,2 )$ Flux de trésorerie disponibles** 36,7 $ 138,3 $ (133,7 )$ 276,2 $ * Correspond aux dépenses d’investissement liées aux immobilisations corporelles et aux immobilisations incorporelles, déduction faite du produit des cessions et des avantages incitatifs à la location reçus. ** Mesure financière non conforme aux IFRS.





ÉNONCÉS PROSPECTIFS

Certains renseignements concernant WSP contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des ambitions stratégiques, des objectifs, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des perspectives ou d'autres déclarations qui ne sont pas des déclarations de faits. Les déclarations prospectives faites par la Société dans ce communiqué de presse comprennent des déclarations sur le versement de dividendes, notre stratégie proposée, nos performances opérationnelles, nos perspectives financières, y compris des déclarations sur le plan d'action stratégique mondial 2022-2024. Ces déclarations prospectives sont basées sur un certain nombre d'hypothèses jugées raisonnables par la Société au 9 novembre 2022, y compris des hypothèses sur la conjoncture économique et politique; l’état de l’économie mondiale et de l’économie dans les régions où la Société exerce des activités; l’état des marchés de capitaux et de crédit mondiaux et locaux.

Bien que WSP soit d'avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu'elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu’ils renferment, incluant les risques liés à la pandémie de COVID-19. Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs des facteurs de risque susceptibles d'avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont incluses dans le rapport de gestion pour l'exercice clos le 31 décembre 2021 publié sur SEDAR à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et WSP n'a pas l'intention, et n'assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d'événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP a pour mission de préparer nos villes et notre environnement à l’avenir. À cette fin, nous fournissons des services de consultation stratégique, d’ingénierie et de conception à nos clients dans les secteurs du transport, des infrastructures, de l’environnement, du bâtiment, de l’énergie, de l’eau, des mines et des ressources. Nos 65 000 professionnels de confiance sont animés par une même volonté d’avoir un impact positif et durable sur les collectivités que nous servons, grâce à une culture d’innovation, d’intégrité et d’inclusion. La science et la durabilité guident l’ensemble de notre travail. Les produits des activités ordinaires de WSP tirés de sources propres ont représenté environ la moitié de son chiffre d’affaires de 10,3 milliards de dollars canadiens en 2021. Les actions de la Société sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX : WSP). Pour en savoir plus, visitez www.wsp.com

