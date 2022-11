SalMar - Fortsetter den solide trenden med sterke operasjonelle og finansielle resultater

English Norwegian

Fortsatt solide operasjonelle prestasjoner har gitt gode resultater i tredje kvartal. SalMar-konsernets operasjonelle EBIT var NOK 1 313 millioner og totalt slaktevolum endte på 53 600 tonn. Dette resulterte i NOK 24,51 i operasjonell EBIT per kg.

Total operasjonell EBIT for Norge i tredje kvartal var NOK 1 309 millioner (NOK 26,29 per kg).

Oppdrettssegmentene Midt-Norge og Nord-Norge fortsatte å levere solide resultater til tross for inflasjonspress på innsatsfaktorer.

Salg og Industri hadde rekordhøy aktivitet på sine slakteri- og videreforedlingsanlegg, og økte resultatene betydelig fra forrige kvartal.

Den underliggende operasjonelle driften på Island var stabil, men lavere spotpriser svekker marginene.

Oppgraderingen av Ocean Farm 1 fortsetter i henhold til plan.

I oktober, etter utgangen av kvartalet, godkjente EU-kommisjonen SalMars kjøp av majoriteten av aksjene i NTS ASA, og dermed også fusjonen mellom SalMar og Norway Royal Salmon ASA (NRS). Som en del av transaksjonene skal Arctic Fish selges til 115 NOK/aksje, NOK 1,9 milliarder.

Som følge av transaksjonene øker SalMar forventet volum for 2022 i Norge med 5 000 tonn til 180 000 tonn. Volum er holdt uendret på Island og for Scottish Sea Farms er volum redusert med 8 000 tonn til 38 000 tonn.

I 2023 forventer SalMar betydelig volumøkning fra 215 000 tonn i 2022 til over 280 000 tonn i 2023, hensyntatt relativ andel fra Scottish Sea Farms.

De norske myndighetene har foreslått en 40 prosent grunnrenteskatt på havbruk fra 2023 for volum over 4-5000 tonn MTB. Forslaget som er sendt på høring innebærer en tredobling av skatten på sjømatproduksjon, fra 22 til 62 prosent. Hvis forslaget blir godkjent vil dette sterkt ramme innovasjonskraft og investeringer i det grønne industriløftet på norskekysten.

Fortsatt solid drift

- Våre engasjerte og svært dyktige medarbeidere har fortsatt å levere solide operasjonell resultater innenfor våre nøkkelområder. Det har resultert i nok et kvartal med sterke resultater. Det er betydelig inflasjonspress i hele havbruksnæringen, men vi holder fast på vår strategi om drive vår virksomhet på laksens betingelser og levere produkter av utmerket kvalitet, sier SalMars konsernsjef Frode Arntsen.

- Til tross for kostnadsvekst på fôr, fortsetter oppdrettssegmentene Midt-Norge og Nord-Norge å levere solide resultater, drevet av en gjennomgående god operasjonell drift. Den operasjonelle driften er spesielt imponerende i Nord-Norge, som nok en gang har et meget godt resultat, la Arntsen til.

Salg og industri opprettholdt et høyt aktivitetsnivå gjennom kvartalet, og reverserte de negative effektene i forrige kvartal av den høye kontraktandelen.

- Gjennom tredje kvartal har vi hatt rekordhøyt volum gjennom våre slakteri- og videreforedlingsanlegg. Jeg er spesielt fornøyd med å se at utviklingen i vårt nye anlegg på Senja i Nord Norge, InnovaNor, bli bedre for hver uke som går. Dette styrker vår tro på våre vekstambisjoner fremover, sier SalMars konsernsjef Frode Arntsen.

Icelandic Salmon leverte solid underliggende drift, men resultatene ble svekket av de lavere spotprisene i perioden sammenlignet med forrige kvartal.

Robust plattform for videre bærekraftig vekst, til tross for usikkerhet som følge av forslag om grunnrenteskatt

I over 30 år har effektiv og bærekraftig matproduksjon vært SalMars varemerke, og selskapet har gått i front for utviklingen av en fremtidsrettet norsk havbruksnæring. Til tross for usikre rammevilkår på grunn av regjeringens nye skatteforslag, består de strategiske og operasjonelle begrunnelsene for å gå videre med transaksjonene med NRS og NTS. Sammenslåingen vil styrke virksomheten i regionene der vi allerede opererer, og som er kjerneregionene i en bransje der Norge er verdensledende.

Denne posisjonen er skapt gjennom pågangsmot, kreativitet, innsats og lidenskap gjennom flere tiår, fra ansatte, ledelse og eiere. Operasjonell kompetanse og effektiv ressursbruk er fremdeles det viktigste for å skape og beskytte arbeidsplasser og verdiskaping i Norges viktigste eksportnæring etter olje og gass. Dette er avgjørende for utvikling av næringen og leverandørindustrien langs kysten i Norge. Dette forutsetter imidlertid at myndighetene bidrar til å etablere konkurransedyktige rammevilkår i en næring som også har et stort potensial utenfor Norges grenser. Norge står i dag for ca. 50 % av den globale produksjonen av laks og ørret.

- I lys av utsikkerheten rundt den norske regjeringens forslag om grunnrenteskatt, har SalMar besluttet å sette fremtidige investeringsbeslutninger på vent. I tillegg er investeringer allerede kansellert. SalMar jobber aktivt med relevante aktører for at man skal få på plass forutsigbare rammevilkår som ikke hemmer innovasjonskraften og verdiskapingen i lokalsamfunnene til havbruksnæringen, sier SalMars konsernsjef Frode Arntsen.

- Forslaget som er sendt på høring innebærer en tredobling av skatten på sjømatproduksjon, fra 22 til 62 prosent. Ikke noe annet land har innført en skatt av denne art og på dette nivå på sin matproduksjon. Både nivå og innretning vil bidra til å vri investeringer fra havbruk i Norge til andre land, og andre næringer. Dette vil sterkt ramme innovasjonskraft og investeringer i det grønne industriløftet på norskekysten. Skatten vil bety kraftig inndragning av investeringskapital til innovasjon og industribygging i både havbruk samt tilstøtende og andre næringer, legger Arntsen til.

Gjennomføring av fusjonen med NRS og det frivillige tilbudet på akser i NTS

I oktober godkjente EU-kommisjonen SalMars kjøp av majoriteten av aksjene i NTS ASA, og dermed også fusjonen mellom SalMar og Norway Royal Salmon ASA (NRS).

- Det strategiske og operasjonelle rasjonale knyttet til transaksjonen er fortsatt godt, og selv om industrien må trappe ned og redusere andre planlagte investeringer, har behovet for økt effektivitet og stordriftsfordeler nå blitt enda større. Vi er derfor veldig glade for å ha gjennomført denne viktige transaksjonen, sier SalMars konsernsjef Frode Arntsen.

Fremtidsutsikter

I henhold til estimater fra Kontali Analyse er det ventet lav tilbudsvekst for atlantisk laks i 2023.

Som følge av transaksjonene øker SalMar forventet volum for 2022 i Norge med 5 000 tonn til 180 000 tonn. Volum er holdt uendret på Island og for Scottish Sea Farms er volum redusert med 8 000 tonn til 38 000 tonn.

I fjerde kvartal forventes kostnadene å bli høyere enn i tredje kvartal. SalMar forventer en kontraktsandel på rundt 35 prosent i fjerde kvartal 2022.

I 2023 forventer SalMar en betydelig volumøkning. SalMar forventer å slakte 243 000 tonn i Norge, 16 000 tonn på Island og 43 000 tonn i det tilknyttede selskapet i Skottland.

Full rapport og presentasjon for tredje kvartal 2022 er vedlagt.

SalMars konsernsjef Frode Arntsen og CFO Ulrik Steinvik vil presentere selskapets resultater på Hotel Continental, Stortingsgata 24-26, Oslo, i dag klokken 08:00. Presentasjonen vil også bli vist som webcast på www.salmar.no.

