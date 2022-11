ASi Tallinna Sadam 2022 III kvartali ja 9 kuu majandustulemused

English Estonian

III kvartalis kasvasid aasta võrdluses nii Tallinna Sadama kontserni müügitulu, korrigeeritud EBITDA kui ka kasum. Müügitulu moodustas III kvartalis 36 miljonit eurot kasvades võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 13%. Kontserni korrigeeritud EBITDA oli III kvartalis 18 miljonit eurot (+5%) ja kasum 12 miljonit eurot (+11%). 9 kuu kokkuvõttes oli müügitulu 93 mln eurot (+15%), korrigeeritud EBITDA 47 miljonit eurot (+14%) ja kasum 24 miljonit eurot (+26%).

Kontserni tulemusi mõjutasid oluliselt COVID-19 pandeemia piirangute kaotamine ja reisijate arvu taastumine, aga ka kaubamahtude jätkuv langus. Piirangute kaotamise ja reisijate kindlustunde suurenemise mõjul kasvas reisijate arv 9 kuuga üle kahe korra, seda eelkõige Helsingi liinil (+137%), lisaks enam kui kolmekordistus kruiisireisijate arv. Võrreldes pandeemia eelse 2019. aastaga oleme reisijate arvus siiski veel 40% madalamal tasemel. Kaubamahtude languse taga on eelkõige puistlasti ja vedellasti mahtude neljandat kvartalit järjest kestev langus. Laevanduses toetasid tugevat kolmandat kvartalit kasvava nõudluse põhised Regula lisareisid ja jäämurdja Botnica 100% kasutusmäär.

Nii 9 kuu kui III kvartali müügitulu ja kasumi kasvu vedas reisijate äri jätkuvalt tugev taastumine, mis kattis ka kaubaäri sanktsioonide negatiivsed mõjud majandustulemustele. Reisisadamate 9 kuu müügitulu ja korrigeeritud EBITDA ületasid isegi kogu 2021. aasta tulemust. Samas süvenes inflatsiooni surve tegevuskuludele ja tööjõukuludele, mis kokkuvõttes vähendas EBITDA marginaali. Kehtestatud sanktsioonide negatiivne mõju on kujunenud oodatust väiksemaks, 2022. aastal on see hinnanguliselt 2,5 mln eurot, kuna sanktsioone on rakendatud aasta jooksul järk järgult.

Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

III kv III kv +/– 9 kuud 9 kuud +/– 2022 2021 % 2022 2021 % Müügitulu 36,3 32,3 12,6 93,5 81,5 14,7 Korrigeeritud EBITDA 18,0 17,1 5,4 46,9 41,2 13,7 Korrigeeritud EBITDA marginaal 49,6% 52,9% -3,3 50,2% 50,6% -0,4 Ärikasum 11,8 10,7 11,0 28,2 23,1 21,9 Tulumaks 0 0 0 –4,1 –3,3 25,5 Perioodi kasum/-kahjum 11,7 10,6 10,7 24,0 19,1 25,6 Investeeringud 3,5 2,3 51,3 12,4 10,2 21,6





30.09.2022 31.12.2021 +/– Varade maht 622,4 629,5 –1,1% Intressi kandvad võlakohustused 159,5 203,3 –21,5% Muud kohustused 47,1 45,3 3,9% Omakapital 379,3 380,9 –0,4% Aktsiate arv 263,0 263,0 0,0%

Olulisemad sündmused III kvartalis:

Tegevuse lõpetamine Paljassaare sadamas

Konkurentsiamet lõpetas järelevalvemenetluse Worldwide Cargo Establishment’i leppetrahvi osas

Riik ei kasuta reisiparvlaevade väljaostu optsiooni

Uus nõukogu koosseis alustas tööd juulist, muudatused auditikomitees ja tasustamiskomitees

Muudatused TS Shipping ja Green Marine nõukogudes

Toimus investorpäev „Tuleviku tuultes“

Müügitulu

Müügitulu kasvas 2022. aasta 9 kuuga 11,9 mln eurot (+15%) 93,5 mln euroni. Kasvu panustas eelkõige müügitulude suurenemine 25% teises kvartalis, mis omakorda oli toetatud reisijate arvu kasvust ja suurematest tuludest ka mandri-Eesti ja suursaarte vahelisest üleveoteenusest. Kasvasid kõik tululiigid peale kaubatasu, mis langes pisut, enim kasvas reisijatasude tulu (+111%), kasutusrendi tulu (+13%), laevatasude tulu (+6%) ja üleveoteenuse tulu (+13%).

Reisisadamate segmendi müügitulu suurenes 9 kuuga 46% eelneva aasta suhtes peamiselt reisijatasu tulu suurenemise tõttu seoses reisijate arvu kiire kasvuga ning laevatasude kasvuga. Kasvas ka renditulu tulenevalt uute pindade kasutusele võtmisest ja elektrienergia müügitulu. III kvartalis kasvas müügitulu võrreldes aasta varasemaga 34% 13,0 mln euroni.

Kaubasadamate segmendi 9 kuu müügitulu langes võrreldes aasta varasemaga 1,4 mln eurot (-4,6%). Laevatasud vähenesid 13% (–2,0 mln eurot) seoses mahukaupade langusega (puist- ja vedellast). Lisaks laevatasudele vähenesid ka kaubatasud (–143 tuh eurot). Kaubatasude langus oli võrreldes kaubamahtude langusele tunduvalt väiksem seoses kaubamahu struktuuri muutusega. Renditulu kasvas (+281 tuh eurot) seoses tasumäärade muudatustega ja elektrienergia müük suurenes (+659 tuh eurot). III kvartali võrdluses langes kaubasadamate segmendi müügitulu 1,5 mln eurot.

Reisiparvlaevade segmendi tulu kasvas 9 kuuga 3,2 mln eurot (+13,7%) nii üleveoteenuste tulu kui renditulu kasvu tõttu. Üleveoteenuste tulu on suurenenud lepingulise tasu tõusust tulenevalt Eesti kütuse-, tööjõu- ja tarbijahinnaindeksi tõusust kui ka reiside arvu kasvust. III kvartali võrdluses kasvas reisiparvlaevade segmendi müügitulu 1,6 mln eurot (+18,5%).

Muu segmendi müügitulu kasvas 9 kuuga 10,2%, III kvartalis kasvas müügitulu 22,2%. Müügitulude kasvu toetas lepingulise tasu muutus tulenevalt tasude indekseerimisest.

EBITDA

Korrigeeritud EBITDA kasvas 5,6 mln euro võrra (+13,7%) 46,9 mln euroni. Suurima panuse kasvu andis reisisadamate segment (+6,7 mln eurot) ja reisiparvlaevad (+1,4 mln eurot). Kaubasadamate korrigeeritud EBITDA kahanes 3,2 mln euro võrra tulenevalt kaubamahtude langusest. III kvartalis tõusis EBITDA võrreldes eelmise aastaga 0,9 mln eurot (+5,4%). Suurima panuse III kvartali EBITDA kasvu andis reisisadamate segment (+2,1 mln eurot). 9 kuu korrigeeritud EBITDA marginaal kahanes 50,6%-lt 50,2%-le ja III kvartali marginaal langes 52,9%-lt 49,6%-le.

Kasum

9 kuu kasum 24,0 mln eurot oli eelmise aasta tulemusest 4,9 mln eurot parem (+25,6%). III kvartali kasum oli 11,7 mln eurot (+1,1 mln) eurot. Tulumaksueelne kasum kasvas 9 kuu võrdluses 5,7 mln eurot (+25,6%), moodustades 28,1 mln eurot.

Investeeringud

2022. aasta 9 kuuga investeeris kontsern 12,4 mln eurot, mis oli 2,2 mln eurot enam kui aasta varem. Investeeringud olid peamiselt seotud Vanasadamas reisiterminali D ümbritseva välisruumi rekonstrueerimise, laevade teenindusseadmete uuendamisega ja kaldakindlustuse rekonstrueerimisega ning Muuga sadamas ro-ro kauba teenindusvõimsuse suurendamisega.

III kvartali investeeringute summaks kujunes 3,5 mln eurot (2021. aasta III kvartalis 2,3 mln eurot).



Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes eurodes 30.09.2022 31.12.2021 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 36 416 34 840 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 11 117 14 151 Lepingulised varad 457 0 Varud 507 399 Käibevara kokku 48 497 49 390 Põhivara Investeeringud sidusettevõtetesse 2 118 1 559 Muud pikaajalised nõuded 379 896 Materiaalne põhivara 569 384 575 563 Immateriaalne põhivara 2 006 2 130 Põhivara kokku 573 887 580 148 Varad kokku 622 384 629 538 KOHUSTISED Lühiajalised kohustised Võlakohustised 15 916 15 916 Eraldised 1 253 1 572 Sihtfinantseerimine 551 1 223 Maksuvõlad 1 603 890 Võlad tarnijatele ja muud võlad 10 159 10 291 Lepingulised kohustised 1 839 57 Lühiajalised kohustised kokku 31 321 29 949 Pikaajalised kohustised Võlakohustised 180 015 187 398 Sihtfinantseerimine 30 422 29 835 Muud võlad 504 652 Lepingulised kohustised 778 809 Pikaajalised kohustised kokku 211 719 218 694 Kohustised kokku 243 040 248 643 OMAKAPITAL Aktsiakapital nimiväärtuses 263 000 263 000 Ülekurss 44 478 44 478 Kohustuslik reservkapital 22 115 21 271 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 25 791 26 534 Perioodi kasum 23 960 25 612 Omakapital kokku 379 344 380 895 Kohustised ja omakapital kokku 622 384 629 538

Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes III kv 2022 III kv 2021 9 kuud 2022 9 kuud 2021 Müügitulu 36 325 32 263 93 460 81 511 Muud tulud 412 379 1 140 1 037 Tegevuskulud –12 763 –10 081 –31 267 –25 454 Tööjõukulud –5 885 –5 370 –16 210 –15 114 Põhivara kulum ja väärtuse langus –6 191 –6 405 –18 703 –18 502 Muud kulud –55 –116 –249 –369 Ärikasum 11 843 10 670 28 171 23 109 Finantstulud ja -kulud Finantstulud 32 23 97 60 Finantskulud –404 –341 –1 011 –1 082 Finantstulud ja -kulud kokku –372 –318 –914 –1 022 Kapitaliosaluse meetodil arvestatud

kasum investeeringutelt sidusettevõttesse 237 224 814 265 Kasum enne tulumaksustamist 11 708 10 576 28 071 22 352 Tulumaks 0 0 –4 111 –3 275 Perioodi kasum 11 708 10 576 23 960 19 077 Emaettevõtja omanike osa perioodi kasumist 11 708 10 576 23 960 19 077 Tava ja lahjendatud

puhaskasum aktsia kohta (eurodes) 0,04 0,04 0,09 0,07 Tava ja lahjendatud

puhaskasum aktsia kohta

- jätkuvad tegevused (eurodes) 0,04 0,04 0,09 0,07

Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

tuhandetes eurodes 9 kuud 2022 9 kuud 2021 Kaupade või teenuste müügist laekunud raha 101 077 87 777 Muude tulude eest laekunud raha 135 83 Maksed tarnijatele –38 682 –30 919 Maksed töötajatele ja töötajate eest –14 673 –13 877 Maksed muude kulude eest –296 –376 Makstud tulumaks dividendidelt –4 335 –3 440 Äritegevusest laekunud raha 43 226 39 248 Materiaalse põhivara soetamine –12 932 –11 516 Immateriaalse põhivara soetamine –346 –525 Materiaalse põhivara müük 91 523 Saadud põhivara sihtfinantseerimisest 4 924 0 Saadud dividendid 255 0 Saadud intressid 3 2 Investeerimistegevuses kasutatud raha –8 005 –11 516 Saadud laenude tagasimaksed –7 383 –7 383 Makstud dividendid –25 287 –20 085 Makstud intressid –968 –1 218 Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed –7 –1 Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha –33 645 –28 687 RAHAVOOG KOKKU 1 576 –955 Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 34 840 26 679 Raha ja raha ekvivalentide muutus 1 576 –955 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 36 416 25 724

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbib aastas keskmiselt 10 miljonit reisijat ja 20 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine. Kontserni 2021. a müügitulu oli 110 miljonit eurot, korrigeeritud EBITDA 54 miljonit eurot ning kasum 26 miljonit eurot.

