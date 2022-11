Les Ulis, le 10 novembre 2022







Lexibook® dévoile ses principales nouveautés à l’effigie du super héro préféré des plus jeunes comme des grands : Batman

Lexibook® comble les fans de Batman avec sa nouvelle gamme de réveil et veilleuse Batman. Immergez-vous dans une totale ambiance DC Comics grâce aux designs et effets sonores de l’univers de Batman !

Veilleuse de poche Batman multicolore à emporter partout !

Laissez la veilleuse de poche endormir paisiblement votre enfant grâce à sa fonction de changement de couleurs douces et rassurantes.

Légère, petite et résistante aux chocs, elle s’emporte partout tout au long de l’année grâce à sa grande autonomie.

Son magnifique design Batman la rend attachante et lui permet de servir également d’élément de décoration !

Ref. NLJ01BAT

Réveil Veilleuse Batman magique !

Emerveillez le réveil de vos enfants grâce à ce réveil aux nombreuses sonneries inspirées de l’univers magique de Batman.

En plus d’une première fonction réveil affichant l’heure avec rétro-éclairage, il possède également un mode veilleuse : la superbe figurine 3D de Harry s’illumine simplement en appuyant dessus !

Ref. RL800BAT

NLJ01BAT et RL800BAT sont disponibles dans l’ensemble de la distribution à partir du mois d’octobre, aux PVPC respectifs de 19.99€ et 39.99€.

A propos de Lexibook®

Propriétaire de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech® etc., Lexibook® est le leader européen des produits électroniques de loisirs sous licences pour les enfants. Ce succès s’explique par une stratégie incluant des licences fortes, internationales ainsi que par des produits à forte valeur ajoutée intégrant de l’électronique (audio et vidéo,…). Cette stratégie, complétée par une politique d’innovation constante permet de tirer la croissance du groupe à l’international et de développer la gamme des produits sous les marques du groupe. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext: 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

Pour en savoir plus : www.lexibook.com .

