Wilson ASA: Kvartalsrapport 3Q 2022

Wilson Asa rapporterer stabilt bra resultat for tredje kvartal 2022.

For tredje kvartal 2022 leverer selskapet EBITDA på MEUR 32,4 (MEUR 27,3), en forbedring på MEUR 5,3 fra tredje kvartal 2021. Driftsresultatet for kvartalet ble MEUR 21,6 (MEUR 17,6) som tilsvarer en forbedring på MEUR 4,6 fra samme periode i fjor.

Et stabilt bra spot-marked gjennom sommeren, på tross av geopolitisk uro, har resultert i inntjening som forventet for tredje kvartal 2022.

I forbindelse med publisering av tredje kvartal annonseres det et tilleggsutbytte på NOK 4,50 per aksje. Samlet utbetalt utbytte i 2022 vil dermed bli NOK 9 per aksje totalt.

Hovedpunkt for tredje kvartal 2022 (tall i parentes 3Q 2021):

Inntjeningsnivået holdt seg stabilt høyt gjennom sommeren, men noe under Q2 2022

Nettoinntjening/dag, EUR 6 255 (EUR 4 781)

Høy dokkingaktivitet

EBITDA MEUR 32,4 (MEUR 27,3)

Tilleggsutbytte på NOK 4,50 per aksje

Wilson ASA

Bergen,

10. november 2022





