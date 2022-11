GeoJunxion NV (ticker: GOJXN.AS) - Financiële en Operationele update 1ste kwartaal 2022-23 (juli - september)

English Dutch

Belanrijkste punten:

102% omzetgroei voor Q1 2022/23 in vergelijking met dezelfde periode in 2021/22;

voor Q1 2022/23 in vergelijking met dezelfde periode in 2021/22; 10% verlaging van de netto operationele kosten (OPEX) voor Q1 2022/23 t.o.v. dezelfde periode in 2021/22;

van de netto operationele kosten voor Q1 2022/23 t.o.v. dezelfde periode in 2021/22; EBITDA en EBT positief in Q1 2022/23, respectievelijk €875 K en €565 K;

in Q1 2022/23, respectievelijk €875 K en €565 K; Nettowinst na belastingen van €448 K in Q1 2022/23, in vergelijking met een nettoverlies van € 155 K in Q1 2021/22.

Capelle aan den IJssel, Netherland, 10 november 2022, GeoJunxion kondigt een omzet verdubbeling aan (ten opzichte van Q1 2021-22) en winst na belastingen van €448 K voor het eerste kwartaal van boekjaar 2022/23.

GeoJunxion CEO Ivo Vleeschouwers: "We zijn enthousiast over het verloop van het eerste kwartaal van het financiële jaar. We hadden een uitzonderlijke orderintake voor onze Location Intelligence Services in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Daarnaast verwachten we dat de omzet op jaarbasis zal blijven groeien.”

Het lopende boekjaar omvat de periode van 12 maanden van 1 juli 2022 tot en met 30 juni 2023. Het 1ste kwartaal van dit boekjaar omvat de periode van 1 juli 2022 tot en met 30 september.

In het eerste kwartaal presteerden GeoJunxion zeer sterk: de omzet verdubbelde (+102%) in vergelijking met hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar. De orderintake was meer dan 6 keer groter dan in Q1 vorig jaar. In dit extreem positieve eerste kwartaal van boekjaar 2022/23 boekten we bestellingen met een hogere waarde dan tijdens het volledige boekjaar 2021-22. Daarnaast verminderden de operationele kosten met 10% ten opzichte van Q1 2021-22. Het bedrijfsresultaat, het resultaat voor belastingen en de nettowinst zijn allemaal positief. De cashflow voor het kwartaal was evenwel negatief (-€388 K), aangezien deze ongeveer 2 maanden achterloopt op het genereren van omzet. De Q1 cash outflow wordt naar verwachting gecompenseerd in Q2, wanneer de openstaande vorderingen geïnd worden zullen worden.

De belangrijkste motor voor de groei in het huidige kwartaal is onze Location Intelligence Service. Zoals aangekondigd in augustus hebben we belangrijke nieuwe contracten binnengehaald. De uitvoering van deze projecten vereiste vrijwel de volledige capaciteit van onze teams, gedurende het afgelopen kwartaal. Ook in Q2 leggen deze projecten nog een belangrijk beslag op de beschikbare capaciteit van onze teams.

FINANCIEEL OVERZICHT Q1 2022/23 (juli–september, VERSUS DEZELFDE PERIODE IN HET BOEKJAAR 2021/22

VOORUITZICHTEN BOEKJAAR 2022-2023

Wat betreft vooruitzichten verwacht GeoJunxion, ondanks de algemene economische onzekerheid zoals weergegeven door Europese Centrale Bank, dat de omzet jaar op jaar met 25 tot 30% zal blijven groeien voor het volledige jaar 2022-2023 t.o.v. 2021-22. Deze verwachting is gebaseerd op geboekte contracten in het eerste kwartaal van 2022-23 en op een solide pijplijn van toekomstige projecten. Als gevolg van inflatoire druk en stijgende personeelskosten voor hetuitvoeren van projecten, verwachten we dat onze kosten met 5 tot 10% zullen stijgen. GeoJunxion verwacht dat bovenstaandevooruitzichten zullen resulteren in een positieve EBITDA en EBIT nabij break-even. Op basis hiervan verwachten we ook dat de kasstroom voor het boekjaar 2022-23 positief zal zijn.

OPERATIONELE HOOGTEPUNTEN EN STRATEGIE-UPDATE

Strategie-Update

De strategie van GeoJunxion blijft gericht op het creëren van dataproducten: digitale geo-gelokaliseerde data ontworpen om volledig te worden geïntegreerd in -of als extra laag bij- commerciële of open-source kaartenof voor het het ontwikkelen van slimme oplossingen voor een breed aanbod van gebruiksmogelijkheden in verschillende industrieën en marktsectoren.

Deze strategie heeft zichzelf bewezen, aangezien ze de afgelopen 36 maanden een jaar-over-jaar groei van +40% heeft opgeleverd. We zullen deze strategie dan ook verder uitvoeren en de reikwijdte van onze bestaande productportfolio uitbreiden.

De activiteiten van GeoJunxion zijn gericht op het aangaan van langdurige relaties met haar klanten, door het creëren van een terugkerend verdienmodel in plaats van eenmalige projecten of transacties. Hoewel een klantrelatie kan starten als proof-of-concept of een eenmalig project, hebben de meeste van onze datasets frequente en continue updates nodig om hun waarde te behouden of te vergroten. Hierdoor is een eenmalig project vaak een eerste stap, welke gevolgd wordt door een terugkerende service- of een licentiecontract. Hierdoor worden initiële projecten vaak omgezet in terugkerende, en voorspelbare inkomstenstromen. In de meeste gevallen behoudt GeoJunxion ook het intellectuele eigendomsrecht van de nieuw ontwikkelde datasets. Deze kunnen vervolgens worden verkocht aan andere klanten, waardoor de initiële investering resulteert in additionele omzet en een terugkerend verdienmodel.

Bij het uitvoeren van opdrachten behoudt GeoJunxion doorgaans ook het eigendom van de nieuw ontwikkelde datasets en oplossingen. Deze kunnen vervolgens worden doorverkocht aan andere klanten. Hierdoor behoudt de initiële investering waarde, en draagt deze bij in de verdere groei van de onderneming.

Onze missie blijft gericht op het verbeteren van de veiligheid op de weg, het bijdragen aan een duurzamere wereld, het verminderen van de impact op het milieu door middel van intelligente oplossingen die milieubewustere beslissingen mogelijk maken.

Centraal in de strategie van GeoJunxion staan:

• Kosteneffectieve inkoop, productie, verwerking en aggregatie van geodata.

• Flexibele licentiemodellen tegen concurrerende prijzen.

• Directe levering van dynamische, up-to-date content via API's.

• Maatwerk oplossingen en datacreatie

Markt Ontwikkelingen

Terwijl in sommige sectoren duidelijke tekenen van verbetering zichtbaar waren, bracht het conflict in Oekraïne en de directe en indirecte gevolgen hiervan zorgen in de markt. Bestaande en toekomstige klanten blijven zeer voorzichting in hun uitgaven GeoJunxion heeft geen directe materiële blootstelling aan de gebeurtenissen in Oekraïne. We hebben geen actieve klanten, geen leveringen naar, of vanuit Oekraïne of Rusland. GeoJunxion is echter wel blootgesteld aan stijgende inflatiecijfers als gevolg van hogere energie- en andere grondstofprijzen. Deze zullen in de komende tijd mogelijk van invloed zijn op de loonkosten en andere kosten van de onderneming.

Ondanks het bovenstaande neemt de vraag naar locatiegerelateerde data nog steeds toe in verschillende industrieën en markten, ondanks de bezorgdheid over de wereldeconomie.

De grootste marktkansen voor GeoJunxion liggen nog steeds bij grote technologiebedrijven, die intensief gebruik maken van locatiegerelateerde data voor hun zakelijke en eindgebruikersoplossingen. In dit segment hebben we in het eerste kwartaal van het boekjaar 2022/23 het meeste geïnvesteerd voor de uitvoeren van projecten. Hier zien we ook interessante toekomstige projectopportuniteiten.

In de automobielsector zien we groeiende mogelijkheden door de invoering van geavanceerde rijhulpsystemen, zoals ISA (Intelligent Speed ​​Assistance). Er is ook een groeiende vraag naar kosteneffectieve kaartoplossingen die tegelijkertijd de meest actuele en relevante gegevens bevatten. Premium data met betrekking tot veiligheid op de weg en duurzaamheid blijven de basis van onze belangrijkste productontwikkeling.

GeoJunxion is ook van mening dat traditionele sectoren die gebruik maken van geo-data interessante kansen zullen voorkomen. Dit zijn sectoren zoals transport en logistiek, onroerend goed, geomarketing, consultancy, reizen en toerisme, evenals de publieke administratie.

Zakelijke ontwikkelingen

In Q1 van 2022-23 (juli tot september) hebben de Location Intelligence Services opnieuw een fundamentele rol gespeeld in onze bedrijfsontwikkeling. We hebben contracten afgerond die in het vorige boekjaar werden gewonnen en zijn gestart met de uitvoering van nieuwe Location Intelligence Services projecten. Deze nieuwe contracten zullen ook in het tweede kwartaal van 2022-23 omzet genereren.

Tijdens het kwartaal hebben onze verkoop- en business development teams verschillende evenementen persoonlijk en online bijgewoond om het merk, de producten en diensten van GeoJunxion te promoten:

GeoJunxion was aanwezig op de “State of The Map (SoTM) 2022” in Florence (Italië) met het hoofd Sales en Marketing, Arjan Spigt en CBO, Francesco Altamura. De “State of the Map” is het jaarlijkse evenement voor alle mappers en OpenStreetMap-gebruikers. Deze driedaagse conferentie was een hybride conferentie waarin we ontmoetingen hadden met verschillende potentiële partners en klanten. Het bood ook de mogelijkheid om inzichten te delen over toekomstige ontwikkelingen op het gebied van geo-gelokaliseerde data en locatie-intelligente technologieën.

In september woonde ons hoofd R&D, Johannes Smits, het ITS World Congress in Los Angeles bij, als een van de sprekers,

In juli kondigden we een samenwerking aan met het Nederlandse Rode Kruis. Hiervoor creëerden we een maatwerk digitale kaart, om Rode Kruis medewerkers te helpen bij het snel vinden en bereiken van de exacte locatie van een noodgeval. Deze toepassing werd gebruikt op de Zwarte Cross, een 4-daagse Nederlandse festival. Het Rode Kruis was met honderden vrijwilligers aanwezig om in een ​​gebied van 2.800 K m2 en voor zo'n 220 K bezoekers eerste hulp te bieden. Dit is een van de grootste Nederlandse evenementen en vereist daarom een hoge veiligheid standaard. Het Rode Kruis werkt al jaren samen met de Zwarte Cross. GeoJunxion ontwikkelde de digitale kaart van het terrein met alle relevante punten (POI’s), zoals ingangen, campings, podia en alle EHBO-locaties van het Rode Kruis. Over digitale kaart van het evenemententerrein, heeft GeoJunxion een raster gemaakt om de vrijwilligers te helpen de exacte locatie te vinden. In geval van nood ontvangen de vrijwilligers de raster-locatie van het noodgeval en worden ze op hun mobiele telefoon naar deze locatie geleid. Zo kunnen ze gemakkelijk het noodgeval vinden, ernaar navigeren en snel ingrijpen.

Eind juli maakte GeoJunxion bekend ook een NDW-raamovereenkomst te hebben getekend met Royal HaskoningDHV, samen met andere 11 partners. Dit consortium is opgezet om verkeersgegevens aan te leveren van niet-wegsystemen zoals data uit voertuigen, verkeersstromen en crowd-sourced data. Het Nationaal Data Portaal Wegverkeer (NDW) gebruikt dit contract voor het aanleveren van deze verkeersgegevens van onder meer navigatiesystemen, voertuigen en mobiele apps. Daarnaast krijgt het consortium de mogelijkheid om op basis van deze verkeersgegevens complete diensten aan te bieden. De data- en dienstverlening hebben betrekking op nieuwe methoden voor verkeers- en assetmanagement, verkeersveiligheidsanalyses en -evaluaties. Het gebruik van data uit voertuigen, verkeersstromen en crowd-sourced data staat centraal bij het toepassen van data- en geavanceerde analyses.

Product Ontwikkeling

School Zones

Vanaf juli tot en met september gaan leerlingen in heel Europa en de rest van de wereld weer naar school. Dit betekent dat er meer voertuigen en kwetsbare voetgangers op de weg zijn. Meer verkeersdrukte en meer voetgangers in bepaalde gebieden, zorgt voor een hoger risico op botsingen tussen voertuigen en kinderen of hun familieleden die van/naar school pendelen,.

Europese en mondiale statistieken, bevestigen dat er jaarlijks duizenden ongevallen gebeuren in de buurt van scholen op schooldagen. Bij dergelijke ongevallen gaat het vaak om autobestuurders of fietsers die de kwetsbare voetgangers op de weg niet tijdig zien. De meeste van deze ongevallen gebeuren wanneer kinderen in of uit bussen stappen of bij kruispunten in de buurt van de school oversteken. De oorzaken hiervoor zijn divers: te hard rijden, roekeloos gedrag, onvoldoende aandacht of slechte weersomstandigheden.

Om ongevallen te vermijden, zijn sommige landen begonnen met het invoeren en handhaven van wettelijk gereglementeerde School Zones. Lagere snelheidslimieten worden ingesteld tijdens schooluren, om automobilisten aan te moedigen om langzamer te rijden en meer aandacht te hebben voorkinderen en voetgangers. Andere landen opteren om gebieden rond scholen volledig af te sluiten voor het verkeer rond opening en sluiting van scholen. Bestuurders die te hard rijden in schoolzones of er rijden tijdens opening of sluiting, worden streng bestraft en beboet.

Helaas hebben slechts een beperkt aantal Europese landen deze oplossingen reeds geïmplementeerd. In enkele landen met wetgeving wordt de beslissing tot het implementeren van school zones overgelaten aan lokale gemeenten. Het resultaat is dat er momenteel nog geen brede invoering is van School Zones die kinderen beschermen tegen (dodelijke) ongevallen.

Om deze redenen heeft GeoJunxion besloten om een ​​eigen database met veiligheidszones voor scholen op te bouwen en up-to-date te houden. Deze database bevat enerzijds de zones die zijn gedefinieerd en gehandhaafd door lokale gemeenten, evenals honderdduizenden school zones die zijn gecreëerd door eigen algoritmes. Deze houden rekening met de locatie van de school, bushaltes, zebrapaden, gevaarlijke kruispunten en vele andere parameters.

Eco Alert Zones

Naast de creatie van school zones, onderhoudt GeoJunxion eveneens een database met alle mlieu en soortgelijke zones Deze database, waarin steeds weer nieuwe zones worden toegevoegd, wordt dagelijks geupdated. Begin 2022 bevatte deze ongeveer 2500 zones. Momenteel is dit reeds meer dan 2750. Een toename van 10% in binnen een jaar. Dit bevestigt de relevantie van dit soort data en de strategische beslissing om in een dergelijke ontwikkeling te investeren.

Uitvoering van maatwerk projecten

Zoals reeds eerder opgemerkt, was onze grootste uitdaging het afgelopen kwartaal het maatwerkproject voor een wereldwijde Tech Company. Dit project vereiste een aanzienlijke opschaling van onze resources, voornamelijk in Operations. Deze opschaling werd succesvol gerealiseerd tijdens de zomerperiode, een periode waar er doorgaans een beperkt aanbod is aan geschikt personeel. Dit is een extra reden om trots te zijn op de geleverde inspanningen en tevreden te zijn met de behaalde resultaten. Het GeoJunxion-team toonde een groot aanpassingsvermogen en flexibiliteit: hierdoor kon het bedrijf snel reageren op het verzoek van de klant en tijdig starten met deelleveringen. Dit ondanks de omvang van het project en uitdagende deadlines.

Automotive productontwikkeling

In de R&D-afdeling was de productontwikkeling gericht op het voortzetten van de ontwikkeling en verfijning van gegevens voor een fabrikant van infotainmentsystemen. De samenwerking met deze belangrijke Tier 1-fabrikant in de auto-industrie wordt maand na maand hechter. Dit is in lijn met de strategie van ons bedrijf, te beginnen met een maatwerk Proof of Concept project, en dit stap voor stap uit te bouwen tot een groter project, met als doel een langdurige strategische samenwerking uit te bouwen.

ORDERINTAKE

De orderintake voor het eerste kwartaal van dit boekjaar 2022/23 (juli-september 2022) vertoonde een stijging van meer dan 6 keer de orderintake in dezelfde periode van het voorgaande jaar. Dit is vooral dankzij het grote Location Intelligence Contract dat begin augustus werd aangekondigd. De waarde van de bestellingen die in dit opmerkelijke eerste kwartaal van FY 2022/23 werden geboekt, overtrof de totale orderintake gedurende het hele boekjaar 2021-22.

OMZET

In het eerste kwartaal van 2022-23 steeg de omzet met +102%, een verdubbeling ten opzichte van de gerealiseerde omzet in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

GeoJunxion rapporteert de omzet per producttype en volgens de aard van het onderliggende contract (recurrent versus niet-recurrent). De belangrijkste omzetgroei is gerealiseerd in eenmalige diensten, maar ook de terugkerende inkomsten uit licenties, royalty's en diensten namen toe. De terugkerende service-inkomsten lieten een daling zien, voornamelijk als gevolg van de timing van de projectuitvoering. Dit zal in het tweede kwartaal van 2022-23 worden ingehaald. Terugkerende service-inkomsten omvatten de update services van ons Eco Alert Zones-product en andere dataproducten. De eenmalige service-inkomsten omvatten het maatwerk bij het creëren van geo-located content en specifieke datasets.

BEDRIJFSRESULTAAT

Het bedrijfsresultaat van Q1 2022-23 toonde een winst van €644 K, vergeleken met een verlies van €125 K in hetzelfde kwartaal vorig jaar. Er zijn drie belangrijke redenen voor deze opmerkelijke verbetering:

Een zeer sterke omzetstijging: +€ 691 K (+102% YoY)

Een daling van de operationele kosten: -€15 K (2% op jaarbasis). Dit is voornamelijk het gevolg van lagere personeelskosten (-€24 K) als gevolg van de herstructurering van december 2021, lagere andere bedrijfskosten (-€24 K), gelinkt met de implementatie van kostenbesparende maatregelen en de vereenvoudiging van de organisatiestructuur. Deze besparingen worden gedeeltelijk teniet gedaan door hogere afschrijvingen en amortisatiekosten (+€21 K).

Hogere geactiveerde ontwikkelingskosten (+€24 K +22%) door aanhoudende investeringen in nieuwe producten en uitbreiding van de geografische dekking van bestaande producten.





ORGANIZATIE

GeoJunxion heeft het niveau 2 van de certificering op Maatschappelijk Ondernemen behaald: de Prestatieladder Socialer Ondernemen. Uit deze onafhankelijke audit bleek dat GeoJunxion hoogwaardige werkgelegenheid biedt aan mensen die moeilijk toegang hebben tot de arbeidsmarkt en samenwerkt met organisaties die dit ook doen of nastreven. Met deze certificering levert GeoJunxion op een duurzame manier een bovengemiddelde bijdrage op het gebied van sociaal ondernemen.

FINANCIËLE POSITIE

GeoJunxion blijft zeer goede vooruitgang maken in de turn-around van de onderneming van een leverancier van digitale kaarten, naar een premium locatie-content en geolocatie-service provider met een t'data as a service'-verdienmodel. De resultaten die zijn gerapporteerd voor het eerste kwartaal van 2022-23 met sterk groeiende inkomsten en een nettowinst voor het kwartaal, zijn het bewijs van deze vooruitgang. Op basis van onze huidige vooruitzichten wordt ingeschat dat de beschikbare financiële middelen voldoende zijn om onze operationele behoeften te dekken voor ten minste de komende 12 maanden.

BENOEMING EXTERNE AUDITOR

Na de onlangs verschenen Jaarrekening 2021-22 en met de sterke Q1 2022-23 resultaten zullen we opnieuw contact op nemen met de OOB/PIE-gecertificeerde accountantskantoren in Nederland. In de afgelopen 2 jaar hebben we consequent resultaten gerealiseerd in overeenstemming met onze verwachtingen. Ook hebben we de complexiteit van de groep en het inherente risico aanzienlijk verminderd. Wij zijn van mening dat onze positie sterker en overtuigender is. Daarom zullen we accountantskantoren met hernieuwde energie en vastberadenheid opnieuw benaderen, met als doel een overeenkomst af te sluiten met een statutaire auditor voor het lopende en volgende boekjaren.

RISCO MANAGEMENT

Risico management is een integrale bestuurlijke taak. Onze procedures voor risicobeheer en interne controle zijn aangepast aan de omvang en het karakter van het bedrijf om de belangrijkste risico's te identificeren. De geïdentificeerde risico's worden periodiek besproken en waar mogelijk gemitigeerd of opgelost. Een dergelijk systeem kan echter geen absolute zekerheid bieden. Evenmin kan het garanderen dat alle mogelijke gevallen van materiële fouten, schade, fraude of overtredingen van wettelijke wetten, tijdig gedetecteerd worden.

Het jaarverslag 2021-22, zoals gepubliceerd op 27 oktober 2022, beschrijft de belangrijkste strategische, operationele en financiële risico’s waaraan de onderneming is blootgesteld. De in dit jaarverslag beschreven risico's en onzekerheden zijn nog steeds relevant en dienen samen met dit verslag gelezen te worden. Sinds het uitbrengen van de jaarrekening zijn geen gevallen van materiële schade, fraude of wetsovertredingen geconstateerd.

Wat het sociale aspect betreft blijven we bijzondere aandacht besteden aan preventieve acties om de blootstelling van onze mensen aan Covid-19 te beperken, slim thuiswerken aan te moedigen, gecombineerd met het optimaal benutten van onze kantoorruimte om persoonlijk contact te vergemakkelijken en een optimale werkomgeving te creëren. Onze mensenonze belangrijkste assets, en we doen er alles aan om ze veilig en gezond te houden.

VERKLARING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De Raad van Bestuur verklaart hierbij dat, voor zover haar bekend, het verkorte tussentijdse geconsolideerde financiële verslag over Q1 (juli – september 2022), is opgesteld in overeenstemming met IAS 34 “Tussentijdse financiële verslaggeving”, een getrouwe weergave van de activa, passiva, financiële positie, winst en kasstroom geeft van GeoJunxion NV en haar dochteronderneming, en dat het bestuursverslag zoals opgenomen in dit tussentijds financieel verslag, een getrouwe weergave biedt van de in verband met artikel 5:25d lid 8 en 9 van de Wet op het financieel toezicht vereiste informatie.

GROEPSSTRUCTUUR

De groepsstructuur van GeoJunxion is de afgelopen 2 jaar maximaal vereenvoudigd. De groep omvat 2 entiteiten: GeoJunxion N.V., (de houdstermaatschappij, genoteerd op Euronext Amsterdam) en haar 100% operationele dochteronderneming GeoJunxion B.V.

FORWARD-LOOKING STATEMENTS / BELANGRIJKE MEDEDELING

Dit document bevat bepaalde toekomstgerichte uitspraken met betrekking tot de financiële positie en resultaten van GeoJunxion. We hebben deze toekomstgerichte uitspraken gebaseerd op onze huidige verwachtingen en projecties over toekomstige gebeurtenissen. Dit omvat assumpties met betrekking tot onze huidige en toekomstige bedrijfsstrategie, activiteiten en omgevingsfactoren waarin we in de toekomst zullen opereren. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk kunnen verschillen, en u mag er hierop niet overmatig vertrouwen.

Veel van deze risico's en onzekerheden hebben betrekking op factoren buiten de invloedssfeer van het bedrijf, of zijn moeilijk nauwkeurig in te schatten, zoals timing van het plaatsen van bestellingen van onze klanten, wisselkoers- en renteschommelingen, veranderingen in belastingtarieven, veranderingen in regelgeving en wetgeving, de snelheid van technologische verandering, het concurrentielandschap, politieke ontwikkelingen in de landen waarin het bedrijf actief is en het risico van een daling van de economische groei.

De hierin opgenomen toekomstgerichte uitspraken gelden alleen op de datum waarop ze zijn gedaan. Na publicatie nemen we geen enkele verplichting op ons om deze informatie of toekomstgerichte verklaringen bij te werken naar aanleiding van gebeurtenissen of omstandigheden na de datum van dit document, behalve indien wettelijk vereist.

Capelle aan den IJssel, 10 november 2022,

Ivo Vleeschouwers – CEO / CFO

Francesco Altamura - CBO

Dit is een openbare aankondiging van GeoJunxion N.V., ingevolge artikel 17, paragraaf 1 van de Europese Marktmisbruik Verordening (596/2014). Deze openbare aankondiging bevat geen aanbod, of een uitnodiging tot het doen van een bod, voor het kopen of aanbieden van effecten in GeoJunxion N.V.

