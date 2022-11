Activité dynamique en dommages et assurances des personnes

French English

Philippe Dumont, Directeur général de Crédit Agricole Assurances indique : « Malgré les incertitudes liées au contexte économique actuel, Crédit Agricole Assurances affiche au 3ème trimestre des résultats financiers solides avec de bonnes performances sur nos lignes prioritaires d’activité. Ces bons résultats témoignent de la solidité et de la pertinence de notre modèle de bancassureur universel. Ce trimestre a été marqué par la présentation de notre plan stratégique à horizon 2025, qui va nous permettre de poursuivre le développement de nos métiers cœur en France et à l’international, et diversifier nos offres et services pour couvrir l’ensemble des besoins de nos clients, en particulier sur la santé et la retraite ».

Dans un contexte économique et financier complexe, les lignes prioritaires d’activité de Crédit Agricole Assurances enregistrent de bonnes performances : croissance du chiffre d’affaires sur la protection des biens et des personnes (+6% par rapport à septembre 2021, +8% à périmètre constant), bonne résilience de la collecte nette UC (+4,4 Md€ depuis le début de l’année 2022). Sur les neuf premiers mois de 2022, Crédit Agricole Assurances a réalisé un chiffre d’affaires de 27,2 milliards d’euros.

En assurance dommages, l’activité reste dynamique avec un chiffre d’affaires en hausse de +7,7%1 par rapport à fin septembre 2021, pour atteindre 4,3 milliards d’euros, avec une progression notable de +22,6% en Italie. A fin septembre 2022, le portefeuille de contrats dommages s’élève à près de 15,2millions de contrats, en progression de +3,5%1 sur un an, avec un apport net sur les neuf premiers mois de l’année de près de 445 000 contrats.

L’équipement des particuliers dans les réseaux bancaires du groupe Crédit Agricole est stable dans les Caisses régionales (42,6%2 à fin septembre 2022, soit -0,1 point sur un an), en croissance chez LCL (27,1%3 à septembre 2022, soit +0,6 point sur un an), et chez CA Italia (20,6%3 à fin septembre 2022, soit +1,8 point sur un an).

Le ratio combiné4, s’élève à 98,7% à fin septembre 2022, marqué par plusieurs évènements climatiques d’envergure en France sur les neuf premiers mois de l’année.

En prévoyance / emprunteur / assurances collectives, le chiffre d’affaires s’établit à 3,7 milliards d’euros à fin septembre 2022, en progression de +7,7%1 sur un an, en France, comme à l’international. L’activité en assurance emprunteur reste soutenue par un marché immobilier favorable (+8%). L’assurance collective affiche une belle progression de +16% de son chiffre d’affaires.

En épargne / retraite, la collecte brute atteint 19,1 milliards d’euros à fin septembre 2022. En France, elle s’élève à 15,4 milliards d’euros, stable par rapport à septembre 2021 (-1,4%). La collecte brute en unités de compte reste élevée à 7,7 milliards d’euros, soit un taux d’UC à 40,1%. La collecte nette totale s’élève à +3,2 milliards d’euros, avec une collecte nette UC à +4,4 milliard d’euros.

Les encours gérés en assurance vie s’élèvent à 318 milliards d’euros5 à fin septembre 2022, dont 78,9 milliards d’euros en unités de compte, et 239,2 milliards d’encours euros. Les encours en unités de compte représentent 24,8% de l’encours global à fin septembre 2022.

FAITS MARQUANTS

Crédit Agricole Assurances présente son plan stratégique à horizon 2025

A travers ce projet Crédit Agricole Assurances, engagé depuis de nombreuses années en tant qu’assureur, investisseur et entreprise responsable, entend poursuivre le développement de ses métiers cœur en France et à l’international, et diversifier ses offres et services pour couvrir l’ensemble des besoins de ses clients, en particulier sur la santé et la retraite.

La poursuite du développement des métiers cœur de Crédit Agricole Assurances repose sur 5 piliers :

Accélérer sur la protection des biens et des personnes

Développer de nouvelles solutions d’épargne responsables et accessibles

Intensifier notre modèle de bancassureur universel pour les entreprises

Développer nos activités à l’international

Devenir l’assureur digital de référence

La diversification des offres et services de Crédit Agricole Assurances pour couvrir l’ensemble des besoins de ses clients, en particulier sur la santé et la retraite, repose sur 4 piliers :

Adopter une approche globale et servicielle en assurances santé

Mettre en place une offre complète pour les séniors et la retraite

Placer les enjeux sociétaux et environnementaux au cœur de nos offres et de notre modèle

Répondre aux enjeux de long terme de la société française en tant qu’acteur majeur de Crédit Agricole Santé et Territoires

Net Zéro Asset Owner Alliance : Crédit Agricole Assurances rehausse ses engagements pour une économie bas carbone

S’inscrivant pleinement dans les engagements du groupe Crédit Agricole en faveur du climat, Crédit Agricole Assurances poursuit son action pour une économie bas-carbone au travers de ses investissements en faveur de la transition énergétique.

Crédit Agricole Assurances s’engage aujourd’hui sur les objectifs chiffrés suivants :

- baisser de 25% l’empreinte carbone de son portefeuille d’investissement coté en actions et obligations corporate.

- augmenter ses investissements dans les énergies renouvelables pour contribuer, à terme, à l’installation d’une capacité de production de 14 GW vs 10,5 GW annoncés en 2021, soit la consommation moyenne en énergie de 5 millions de foyers français par an.

- engager un dialogue actionnarial avec au moins 20 entreprises en portefeuille parmi les plus émettrices.

Crédit Agricole Assurances et F2i acquièrent auprès du groupe Villar Mir des parcs éoliens dans le nord de l'Espagne

Crédit Agricole Assurances, premier investisseur institutionnel français dans les énergies renouvelables, et F2i, le principal fonds d'infrastructure italien, ont signé un accord pour acquérir auprès du groupe Villar Mir des parcs éoliens en exploitation (53 mégawatts de capacité) et des projets éoliens à un stade avancé de développement (430 mégawatts de capacité), situés dans le nord de l'Espagne. F2i, par l'intermédiaire du Fonds V - Fondo per le Infrastrutture Sostenibili, acquerra 60 % du portefeuille d'énergie éolienne et les 40 % restants seront détenus par Crédit Agricole Assurances, partenaire actuel de F2i dans le groupe EF Solare Italia. Le vendeur Villar Mir est un conglomérat espagnol historique opérant dans 31 pays dans les secteurs de l'immobilier, de la métallurgie, de la production d'énergie et de la construction.

Crédit Agricole Assurances, premier assureur en France, rassemble les filiales assurances du Crédit Agricole. Le Groupe propose une gamme de produits et services en épargne, retraite, santé, prévoyance et assurance des biens. Ils sont distribués par les banques du groupe Crédit Agricole en France et dans 8 pays dans le monde, par des conseillers en gestion patrimoniale et des agents généraux. Les compagnies de Crédit Agricole Assurances s’adressent aux particuliers, professionnels, agriculteurs et entreprises. Crédit Agricole Assurances compte 5 300 collaborateurs. Son chiffre d’affaires à fin 2021 s’élève à 36,5 milliards d’euros (normes IFRS).

1 Périmètre constant

2 Part des clients ayant au moins un contrat en assurances automobile, MRH, santé, juridique, tous mobiles/portables ou GAV.

3 Part des clients du réseau CA Italia ayant au moins un contrat commercialisé par CA Assicurazioni, filiale d’assurance non-vie de Crédit Agricole Assurances.

4 Ratio (sinistralité + frais généraux + commissions) / cotisations, net de réassurance, périmètre Pacifica.

5 Encours en épargne, retraite et prévoyance.





