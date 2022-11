Spar Nord opjusterer finansielle forventninger

English Danish

Selskabsmeddelelse nr. 41





Spar Nord hæver forventningerne for årets basisindtjening før nedskrivninger til 1.600-1.750 mio. kr. og for resultat efter skat til 1.250-1.350 mio. kr.

I kvartalsrapporten for 3. kvartal 2022 udtrykte Spar Nord en forventning til basisindtjeningen før nedskrivninger for hele 2022 i den øvre ende af et præciseret interval på 1.450-1.600 mio. kr., mens årets nettoresultat forventedes at blive i den øvre ende af et præciseret interval på 1.150-.1250 mio. kr.

Oktober måned har været kendetegnet ved en fortsat tilfredsstillende kundeaktivitet med stigende udlån og høj konverteringsaktivitet. Samtidig har udviklingen på de finansielle markeder bidraget til en højere end forventet indtjening på bankens værdipapirbeholdning. Endelig har en afklaring af den regnskabsmæssige behandling af afdækningsforretninger vedrørende kapitalmarkedsudstedelser betydet tilbageførsel af en negativ kursregulering for året i niveauet 40 mio. kr. i 4. kvartal.

På baggrund af resultatet for oktober samt forventninger til resten af året opjusterer Spar Nord sin forventning til årets basisindtjening før nedskrivninger til 1.600-1.750 mio. kr. Intervallet er fastholdt med et spænd på 150 mio. kr. af hensyn til den fortsatte usikkerhed relateret til udviklingen på de finansielle markeder.

Forventningerne til årets nedskrivninger på udlån er uændrede i forhold til udmeldingen i kvartalsrapporten, idet nedskrivningerne fortsat forventes at blive beskedne for hele året.

På baggrund af den opjusterede basisindtjening kombineret med uændrede forventninger til nedskrivningerne opjusteres forventningen til årets resultat efter skat til 1.250-1.350 mio. kr.





Spørgsmål i forbindelse med denne meddelelse kan rettes til undertegnede på 96 34 42 36.





Venlig hilsen

Rune Brandt Børglum

IR-chef

Vedhæftet fil