GC Brieau poursuit sa croissance avec l’acquisition de PCK Services Informatiques

SHERBROOKE, Québec, 10 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- GC Brieau, entreprise sherbrookoise en pleine croissance spécialisée dans les services infonuagiques, est très heureuse d’annoncer son acquisition de PCK Services Informatiques. L’expansion de l’offre de service, mais également des ressources humaines est un nouveau défi que les deux entreprises, qui n’en forment plus qu’une, sont impatientes de relever.



Dans la continuité de sa croissance, GC Brieau a décidé d’accélérer sa mission de supporter et protéger les PME en faisant l’acquisition de PCK Services Informatiques. PCK est une entreprise père-fils établie depuis plus de 20 ans à Sherbrooke et qui offre des services de gestion de parc informatique aux petites et moyennes entreprises dans une grande variété de secteurs d’activité en Estrie. Par cette acquisition, GC Brieau ouvre un nouveau champ des possibles dans son offre de services TI et intègre de nouvelles compétences à son équipe. L’acquisition par GC Brieau permettra à PCK de bonifier les services TI offerts à ses clients, mais aussi de mieux répondre aux exigences de la loi 25 sur la protection des renseignements personnels.

Cette acquisition est donc basée sur une entière collaboration entre les entreprises concernées et annonce une opportunité pour les deux parties prenantes. PCK Services Informatiques fait dès à présent partie intégrante de GC Brieau.

« GC Brieau se présente comme le meilleur partenaire possible pour nous. Les valeurs de satisfaction des clients et de la qualité des services sont les mêmes qui ont fait notre succès. L’avancée technologique de GC Brieau permettra aux clients de bénéficier d'une sécurité accrue, mais aussi d’avoir à disposition des outils additionnels pour mieux gérer leurs parcs informatiques » explique Loic, associé de PCK. L’acquisition de PCK est donc une opportunité pour les deux entreprises et s’inscrit dans la continuité de la croissance de GC Brieau.

À propos de GC Brieau

Fondée en 2009 à Sherbrooke, GC Brieau se positionne dans le domaine des services TI et se spécialise dans les solutions Microsoft Modern Workplace, cybersécurité et dans le support technique aux usagers. Cumulant plus d’une centaine de clients à notre actif et des milliers d’usagers protégés, nous avons développé une vision globale des technologies et avons perfectionné notre pratique afin d’apporter des solutions performantes et sécuritaires dans l’espace des petites et moyennes entreprises avec le minimum de complexité et tracas.

Samuel Nadeau

snadeau@gcbrieau.com

819-345-6967

A photo accompanying this announcement is available at https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/1f189dce-3ab4-4bff-975d-fe9837023fa9