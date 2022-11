Sacombank entscheidet sich für Temenos Infinity zur Verbesserung des digitalen Bankings und für ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis

French German

GENF (Schweiz), Nov. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN), hat heute bekanntgegeben, dass die Sacombank, eine der größten Banken in Vietnam mit mehr als 15 Millionen Kunden, Temenos Infinity gewählt hat, um ihr digitales Banking zu verbessern und Privat- und Geschäftskunden ein nahtloses Omnichannel-Erlebnis zu bieten.



Seit der Übernahme von Kony im Jahr 2019 haben sich mehr als 200 neue Kunden für Temenos Infinity entschieden, und die Marktführerschaft des Produkts wurde durch zahlreiche Analystenauszeichnungen untermauert. Temenos wurde in den Forrester Waves™: Digital Banking Engagement Platforms- und Digital Banking Engagement Hubs-Bewertungen im Jahr 2021 als führend eingestuft. Temenos war auch der einzige Anbieter, der in der Aite Matrix-Bewertung von US-Digital-Banking-Lösungen als „Best-in-Class“ bewertet wurde.

Die Sacombank verfolgt eine kundenorientierte Geschäftsstrategie, die sich auf die Bereitstellung hochwertiger Finanzprodukte und -dienstleistungen für Privat- und Firmenkunden, insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen, konzentriert. Temenos Infinity wird die Bank in die Lage versetzen, die Art und Weise, wie sie mit ihren Kunden interagiert, neu zu gestalten und die wachsende Nachfrage der Kunden nach digitalen Produkten und Dienstleistungen und schnellen, reibungslosen Kundenerlebnissen zu erfüllen.

Vietnam ist ein Vorreiter im digitalen Bankwesen in Südostasien. Das Land verfügt über eine große jüngere Bevölkerungsgruppe digital versierter Verbraucher und eine lebendige lokale Fintech- und E-Commerce-Branche. Vietnamesen bevorzugen schnelle und einfache digitale Erfahrungen für eine Vielzahl von Dienstleistungen und erwarten das Gleiche von ihren Banken.

Temenos Infinity ist ein echtes Omnichannel-Produkt auf Basis einer Multi-Experience-Plattform, das eine umfassende 360-Grad-Kundensicht ermöglicht und die Sacombank dabei unterstützt, Kunden zu gewinnen, zu betreuen, zu binden und Cross-Selling zu betreiben, und zwar auf mehreren Kanälen und Geräten unter Verwendung nativer Funktionen. Mit vorkomponierbaren Bankdienstleistungen, die auf Microservices aufbauen und über APIs zugänglich sind, ermöglicht die Plattform der Sacombank die schnelle Entwicklung innovativer Produkte, die Verbrauchern und Unternehmen echte Vorteile bringen.

Die Bank plant die Einführung eines vollständig digitalen Onboarding und Origination sowie die Verbesserung des Serviceerlebnisses für bestehende Kunden über digitale Kanäle. Darüber hinaus wird die offene und kompatible Plattform von Temenos die Sacombank dabei unterstützen, sich mit E-Commerce-Anbietern, sozialen Netzwerken und anderen Online-Diensten zu verbinden, um ein bargeldloses Ökosystem zu beschleunigen, das für die vietnamesische Regierung eine Priorität darstellt.

Bei der Auswahl einer neuen digitalen Banking-Plattform hat sich die Sacombank verschiedene führende Lösungen auf dem Markt angeschaut und sich nach einer gründlichen Evaluierung für Temenos Infinity entschieden. Die Sacombank ist ein langjähriger Kunde von Temenos und wird Temenos Infinity zusätzlich zu ihrem bestehenden Temenos Transact-Kern einsetzen, um vollständige Front-to-Back-Bankfunktionen auf einer einzigen Plattform bereitzustellen.

Temenos Infinity ist die weltweit meistverkaufte digitale Banking-Plattform, die von über 850 Finanzinstituten genutzt wird, von globalen Tier-1-Banken bis zu digitalen Herausforderern. Es kann an jedes Kernbankensystem angeschlossen werden, als eigenständige Lösung für größere Banken oder an Temenos Transact. Temenos Infinity kann in jeder Cloud oder als SaaS in der Temenos Banking Cloud betrieben werden.

Herr Bui Van Dung, Deputy CEO der Sacombank, erklärte: „Das Omnichannel-Plattformprojekt ist ein unumgänglicher Schritt, um einen Durchbruch im digitalen Geschäft der Sacombank zu erzielen. Die Sacombank ist davon überzeugt, dass Temenos den besten Ruf, die besten Kapazitäten und die beste Technologie im Bereich Omnichannel hat, zusammen mit einem Beraterteam, das Erfahrung mit der Umsetzung ähnlicher Projekte bei führenden Banken und Finanzinstituten in der Region und weltweit hat. Daher ist Temenos in der Lage, die Sacombank bei der Umsetzung ihrer digitalen Geschäftsstrategie zu unterstützen, um umfassende Innovationen in hoher Qualität zu erreichen.“

Craig Bennett, Managing Director – APAC, Temenos, erklärte: „Vietnam ist ein strategischer Markt für Temenos. Mehr als 20 vietnamesische Banken arbeiten mit unserer Kernbankentechnologie, und wir sehen eine zunehmende Akzeptanz und ein wachsendes Interesse an unserer digitalen Bankplattform Temenos Infinity. Als eine der größten Banken in Vietnam und in der Region Südostasien sind wir sehr stolz darauf, unsere Zusammenarbeit mit der Sacombank auszubauen. Temenos Infinity wird die Bank technologisch weiter voranbringen, neue Möglichkeiten eröffnen und herausragende Kundenerlebnisse bieten.“

