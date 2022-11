Sacombank choisit Temenos Infinity pour améliorer ses services bancaires numériques et offrir une expérience omnicanale fluide

French German

GENÈVE, 10 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX : TEMN) a annoncé aujourd'hui que Sacombank, l'une des plus grandes banques vietnamiennes comptant plus de 15 millions de clients, a choisi Temenos Infinity pour améliorer ses services bancaires numériques et offrir une expérience omnicanale fluide à ses clients particuliers et professionnels.



Depuis l'acquisition de Kony en 2019, Temenos Infinity a été sélectionnée par plus de 200 nouveaux clients, et le leadership du produit a été renforcé par de multiples distinctions d'analystes. Temenos a été nommée leader dans les évaluations de Forrester Waves™ : Digital Banking Engagement Platforms et Digital Banking Engagement Hub en 2021. Temenos a également été le seul fournisseur classé meilleur de sa catégorie dans l'évaluation Aite Matrix des solutions de services bancaires numériques aux États-Unis.

Sacombank dispose d'une stratégie commerciale centrée sur les clients et axée sur la fourniture de produits et de services financiers de haute qualité aux particuliers et aux entreprises, en particulier aux petites et moyennes entreprises. Temenos Infinity permettra à la banque de réimaginer la façon dont elle interagit avec ses clients et de répondre à leur demande croissante en produits et services numériques et en expériences client rapides et sans friction.

Le Vietnam ouvre la voie dans les services bancaires numériques en Asie du Sud-Est. Il dispose d'un grand nombre de jeunes consommateurs férus de numérique et d'un secteur local dynamique de la fintech et du commerce électronique. Les Vietnamiens apprécient les expériences numériques rapides et faciles pour un large éventail de services et attendent la même chose de leurs services bancaires.

Temenos Infinity est un produit véritablement omnicanal basé sur une plateforme multi-expérience qui permet une vision complète à 360 degrés de la clientèle, en aidant Sacombank à acquérir, servir, conserver et effectuer des ventes croisées auprès des clients, sur de nombreux canaux et appareils utilisant des fonctionnalités natives. Avec son offre de services bancaires précomposables (basés sur des microservices et accessibles via des API), la plateforme permet à Sacombank de développer rapidement des produits innovants qui apportent de réels avantages aux consommateurs et aux entreprises.

La banque prévoit d'introduire l'intégration et la création entièrement numériques des clients et d'améliorer l'expérience de service pour les clients actuels par le biais de canaux numériques. En outre, la plateforme ouverte et composable de Temenos aidera Sacombank à se connecter aux fournisseurs du commerce électronique, aux réseaux sociaux et à d'autres services en ligne afin d'accélérer un écosystème sans numéraire, une priorité pour le gouvernement vietnamien.

En choisissant une nouvelle plateforme de services bancaires numériques, Sacombank a examiné diverses solutions leaders du marché et, après une évaluation approfondie, a décidé d'opter pour Temenos Infinity. Sacombank est un client de longue date de Temenos et exécutera Temenos Infinity en plus de son activité principale Temenos Transact actuelle, avec la fourniture de capacités complètes de services bancaires front-to-back sur une plateforme unique.

Temenos Infinity est la plateforme de services bancaires numériques la plus vendue au monde, elle est utilisée par plus de 850 institutions financières, allant des banques mondiales de premier plan aux challengers numériques. Elle peut se connecter à n'importe quel système bancaire de base en tant que solution autonome pour les banques de plus grande taille, ou à Temenos Transact. Temenos Infinity peut fonctionner sur n'importe quel cloud ou sous forme de SaaS sur le cloud bancaire Temenos.

M. Bui Van Dung, PDG adjoint de Sacombank, a déclaré : « Le projet de plateforme omnicanale est une étape inévitable pour faire une percée dans les activités numériques de Sacombank. Sacombank estime que Temenos jouit de la meilleure réputation, de la meilleure capacité et de la meilleure technologie dans l'omnicanal, ainsi que d'une équipe de consultants expérimentés dans la mise en œuvre de projets similaires dans les grandes banques, les institutions financières de la région et à l'échelle mondiale. Temenos est donc en mesure de soutenir Sacombank dans la mise en œuvre de sa stratégie commerciale numérique afin d'innover de manière globale en matière de qualité. »

Craig Bennett, directeur général – APAC, Temenos, a déclaré : « Le Vietnam est un marché stratégique pour Temenos. Plus de 20 banques vietnamiennes utilisent notre technologie bancaire de base, et nous constatons une adoption et un intérêt croissants pour notre plateforme de services bancaires numériques Temenos Infinity. En tant que l'une des plus grandes banques du Vietnam et de la région de l'Asie du Sud-Est, nous sommes extrêmement fiers d'étendre notre relation avec Sacombank. L'ajout de Temenos Infinity à l'infrastructure technologique de la banque permettra à cette dernière de progresser, ouvrant de nouvelles opportunités et offrant des expériences client exceptionnelles. »

