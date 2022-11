Le lieutenant-général (ret) J.O. Michel Maisonneuve dirigera la campagne de financement à l’appui de la recherche et des traitements pour les vétérans vivant avec la douleur chronique

English French

HAMILTON, Ontario, 10 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens (CESLDC) est heureux d’annoncer la nomination du lieutenant-général (ret) J.O. Michel Maisonneuve au poste de président du cabinet de la campagne. Le Lgén (ret) Maisonneuve a servi pendant 35 ans dans les Forces armées canadiennes; il jouera un rôle essentiel dans l’avancement de la recherche pour les vétérans canadiens qui vivent avec la douleur chronique et leurs familles.

Sous la direction du lgén (ret) Maisonneuve, le cabinet de la campagne mènera une importante sensibilisation auprès de donateurs et de partenaires de financement canadiens. Des fonds additionnels permettront au CESLDC de créer des chaires de recherche dans des universités canadiennes, d’accorder des bourses de recherche et de diriger le lancement d’études cliniques et longitudinales au fil du temps.

« Je suis reconnaissant d’être nommé à ce poste dans le cadre duquel je pourrai aider, avec d’autres bénévoles dévoués, à réunir des fonds indispensables qui assureront des ressources nécessaires aux chercheurs qui étudient la gestion de la douleur chronique chez les vétérans, a déclaré lgén (ret.) Maisonneuve. Je suis honoré de faire ce travail de défenseur de mes camarades vétérans et je suis fier de le faire avec le CESLDC qui mettra les résultats des recherches plus rapidement aux mains des cliniciens et des fournisseurs de soins. »

Le CESLDC, qui compte plus de 40 projets achevés et en cours, est maintenant en mesure d’accroître le généreux financement d’Anciens Combattants Canada. Ayant obtenu le statut d’organisme de bienfaisance en mai 2021, le CESLDC invitera maintenant les entreprises et les particuliers à contribuer à l’expansion de la recherche qui profitera à un nombre encore plus grand de vétérans.

« Michel possède une expérience et une vision inestimables qu’il met à profit dans notre organisation. Nous lui sommes incroyablement reconnaissants de ses contributions et nous croyons que sous sa gouverne, notre campagne de financement pour soutenir la recherche aura un impact extraordinaire, déclare le Dr Ramesh Zacharias, chef de la direction et directeur médical du CESLDC. Nous savons que les vétérans sont deux fois plus susceptibles de souffrir de douleur chronique que les autres membres de la population canadienne, et nous sommes convaincus qu’il nous incombe de faciliter la recherche sur la douleur axée sur les vétérans canadiens afin de véritablement aider ces derniers qui ont vaillamment servi notre pays. »

La passion du lgén (ret.) Maisonneuve pour la mission du CESLDC se reflète dans son poste de fondateur au conseil d’administration, son dévouement dans l’élargissement des réseaux qui s’occupent de la douleur chronique des vétérans et son engagement depuis des décennies dans des œuvres caritatives.

« Michel représente l’essence du service et du sacrifice que nous voulons honorer par notre travail au CESLDC, dit Jonathan Bramson, Ph. D., président du conseil d’administration du CESLDC. Ses qualités exceptionnelles de leader, ajoutées à sa passion authentique, à son engagement indéfectible et à son service exemplaire pour améliorer la vie des vétérans souffrant de douleur chronique, ont eu et continuent d’avoir un impact profond sur la vie d’innombrables personnes. »

Michel est un officier militaire hautement décoré et lauréat en 2020 du Prix Vimy 30e anniversaire. Il a officiellement accepté cet honneur lors d’un gala à Ottawa, le 9 novembre 2022.

À propos du Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens

Le Centre d’excellence sur la douleur chronique pour les vétérans canadiens s’associe aux vétérans et à leurs familles partout au Canada et réalise des recherches qui répondent véritablement à leurs besoins et problèmes particuliers afin d’établir des normes et des pratiques exemplaires fondées sur des données probantes qui amélioreront la vie des vétérans qui souffrent de douleur chronique et celle de leurs familles.

À propos du lieutenant-général J.O. Michel Maisonneuve (ret)

Le lgén (ret) Maisonneuve est commandeur de l’Ordre du mérite militaire et lauréat de la Croix du service méritoire. Il a occupé les postes supérieurs de sous-chef d’État-major adjoint de la Défense du Canada et chef d’État-major du Commandement suprême allié pour la transformation de l’OTAN. Il a également reçu des décorations étrangères, dont Officier de l’Ordre national de la Légion d’honneur de la France, officier de la Legion of Merit des États-Unis et la Médaille du service méritoire de l’OTAN. Après sa retraite de l’Armée, il a été nommé premier directeur des études (recteur) du Collège militaire royal de Saint-Jean, à sa réouverture en décembre 2007, par le ministre de la Défense nationale.

