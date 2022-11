Morrow Sodali rafforza la sua posizione di leader di mercato con una nuova acquisizione australiana

NEW YORK, Nov. 10, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Morrow SodaIi, la principale società di consulenza attiva nel settore dello shareholders engagement e governance a livello globale, ha annunciato oggi l'acquisizione dell'agenzia australiana di comunicazioni finanziare e relazioni con gli investitori, Citadel-MAGNUS, la prima da quando TPG Growth si è assicurata una quota di maggioranza nel mese di aprile di quest'anno.

L'acquisizione dell'azienda australiana rappresenta un'espansione significativa dell'offerta dei servizi di Morrow SodaIi nella regione APAC per soddisfare la crescente domanda globale da parte delle società di servizi in materia di comunicazione strategica e dello shareholders engagement.

L'aggregazione di Morrow SodaIi e Citadel-MAGNUS sancisce l'unione tra due affidabili advisors, leader del mercato, per fornire servizi di consulenza strategica e di supporto alla clientela, migliori della categoria. Citadel-MAGNUS verrà completamente incorporata da Morrow SodaIi con il vantaggio di offrire la continuità dei servizi, oltre alla più completa gamma di soluzioni in materia di relazioni con gli investitori e comunicazione, a favore di entità quotate e private e l'obiettivo di estendere i servizi ad aItri mercati.

L'acquisizione segna un grande progresso nella strategia di Morrow SodaIi di accelerare la crescita, investendo in servizi che creano valore per i clienti in tutto ii mondo.

Alvise Recchi, CEO di Morrow SodaIi, ha commentato: "Nell'ambito del piano strategico di crescita globale di Morrow Sodali, con l'ingresso di Citadel-MAGNUS siamo in grado di migliorare l'offerta di servizi e comprendere un ventaglio più ampio di attività di consulenza nel campo per i boards e c-suite, e nelle tematiche ESG, relazioni con gli investitori e nei servizi di comunicazione finanziaria. Siamo molto entusiasti di assistere alla realizzazione del potenziale di questa straordinaria opportunità mentre continuiamo a crescere nei nuovi mercati in tutto il mondo".

Christian Sealey, CEO della divisione International Business di Morrow Sodali, ha aggiunto: "Sempre più spesso, i nostri clienti si rivolgono a noi per ricevere consulenza e assistenza su un'ampia gamma di aree che riguardano la comunicazione agli azionisti, il coinvolgimento degIi stakeholder, capital markets inelligence, la governance aziendale e la consulenza ESG. L'acquisizione di Citadel-MAGNUS ci consente di fornire soluzioni strategiche ai nostri clienti e ci posiziona in modo esclusivo per diventare un partner di riferimento e affidabile nel tempo".

Peter Brookes, amministratore delegato congiunto di Citadel-MAGNUS, ha dichiarato: "II nostro team è entusiasta di questa sinergia con Morrow SodaIi. Stiamo assistendo alla crescente necessità di fornire ai clienti un'offerta end-to-end nel

corso di tutto il calendario finanziario, oltre ad attività sempre più complesse basate su eventi in cui una buona comunicazione è fondamentale. Ne risulta una combinazione di due società di consulenza, affidabili e leader di mercato, che sono profondamente radicate nel tessuto aziendale dell'Australia e che condividono un'attenzione particolare nel fornire un servizio clienti eccellente".

lnformazioni su Morrow Sodali

Morrow SodaIi è una società globale di corporate advisory che fornisce ai clienti

la consulenza e i servizi completi in materia di governance aziendale, ESG, sostenibilità, proxy solicitation, capital markets inelligence, bonds and shareholders engagement, M&A, attivismo e situazioni contestate.

Dalle sedi di New York e Londra agli uffici nei principali mercati dei capitaIi a livello globale, Morrow SodaIi offre servizi a oltre 1.000 clienti dislocati in più di 80 Paesi, tra cui molte delle principali multinazionali del mondo. Tra i clienti figurano le società quotate e private, gruppi di fondi comuni di investimento, borse valori e associazioni di categoria.

Nel 2022, Morrow SodaIi celebra il suo 50° anniversario dopo che TPG Growth, la piattaforma di middle market e growth equity di TPG, azienda di asset alternativi, ha acquisito una quota di maggioranza significativa. Grazie a questa partnership si rafforzerà in modo significativo la mission dell'azienda volta a fornire ai clienti di

tutto il mondo servizi di consulenza strategica esclusivi e di assistenza completa, per creare sempre più valore, e gestire in modo competente le relazioni con gli stakeholder.

Per ulteriori informazioni su Morrow SodaIi, visitare www.morrowsodali.com.

lnformazioni SU Citadel-MAGNUS

Citadel-MAGNUS e una delle principali società di comunicazione aziendale e finanziaria, con uffici a Sydney e Perth, che offre servizi ai clienti in tutta l’Australia e a livello internazionale.

Ci siamo affermati grazie ai risultati eccezionali ottenuti a favore dei nostri clienti

attraverso relazioni di fiducia, l'integrità e l'eccellenza professionale. La nostra priorità è favorire il raggiungimento degIi obiettivi aziendali dei nostri clienti attraverso una comunicazione efficace e servizi di livello superiore.

Citadel-MAGNUS vanta un'esperienza senza pari sui mercati finanziari, conoscena delle aziende e dei media per aiutare le aziende ad affrontare le sfide di un contesto commerciale altamente competitivo ed in costante evoluzione. Abbiamo collaborato con aziende di tutti i settori e di tutte le dimensioni e il nostro successo ci ha consentito di avviare partnership consolidate e di lunga data con imprenditori e aziende.

Per ulteriori informazioni, visitare www.citade magnus.com.

CONTATTO:



Elena Cargnello

Corporate Director, Marketing

e.cargnello@morrowsodali.com

+44 (0)20 4513 6913