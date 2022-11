Exploration Brunswick prend une option sur une propriété immédiatement adjacente à la découverte Corvette de PMET

English French

MONTRÉAL, 10 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exploration Brunswick inc. (TSXV:BRW; « BRW » ou la « Société ») a le plaisir d’annoncer qu’elle a signé une entente d’option avec Exploration Midland (TSXV:MD) en vue d’acquérir une participation maximale de 85 % dans des minéralisations potentielles de type LCT (lithium-césium-tantale) sur les propriétés Mythril et Elrond (les « propriétés »), situées dans la région de la Baie-James au Québec. La propriété Mythril est située immédiatement au nord du projet Corvette de Patriot Battery Metals au Québec.

M. Killian Charles, président de BRW, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’agrandir notre portefeuille de propriétés d’exploration dans la région de la Baie-James au Québec grâce à cette entente d’option. L’option d’acquisition pour le lithium sur les propriétés Mythril et Elrond permet à BRW de se positionner à proximité immédiate du très prometteur projet Corvette de Patriot Battery Metals. Cette entente d’option constitue un ajout important à notre vaste portefeuille d’exploration préliminaire à la Baie-James et nous sommes excités à l’idée de concrétiser rapidement son potentiel en lithium dès 2023. »

Entente d’option avec Exploration Midland

Les propriétés Mythril et Elrond regroupent un total de 511 claims, représentant 26 290 hectares. Les deux propriétés n’ont jamais été explorés pour le lithium. La société privilégiera la prospection en 2023.

La première option permet à BRW d’acquérir une participation initiale de 50 % dans le potentiel en minéraux critiques des propriétés (à l’exclusion des métaux de base et précieux) en contrepartie de paiements totalisant 500 000 $ en espèces sur une période de 3 ans suivant la clôture de l’entente d’option (l’« entente ») selon les conditions suivantes :

Un paiement initial de 50 000 $, la moitié en actions, dans les cinq (5) jours ouvrables suivant la date d’effet de l’entente;

Un paiement de 100 000 $, la moitié en actions, le ou avant le 1 er anniversaire de la date d’effet de l’entente;

anniversaire de la date d’effet de l’entente; Un paiement de 140 000 $, la moitié en actions, le ou avant le 2 e anniversaire de la date d’effet de l’entente;

anniversaire de la date d’effet de l’entente; Un paiement de 210 000 $ en actions, le ou avant le 3e anniversaire de la date d’effet de l’entente;

Afin d’exercer la première option, Exploration Brunswick devra financer un montant global de 1 500 000 $ en travaux d’exploration conformément au calendrier suivant :

Un montant ferme de 300 000 $, le ou avant le 1 er anniversaire de la date d’effet;

anniversaire de la date d’effet; Un montant global de 600 000 $, le ou avant le 2 e anniversaire de la date d’effet;

anniversaire de la date d’effet; Un montant global de 1 500 000 $, le ou avant le 3e anniversaire de la date d’effet;



La deuxième option permet à BRW d’acquérir une participation additionnelle de 35 % dans les propriétés, en contrepartie de paiements totalisant 200 000 $ sur une période additionnelle de 2 ans, selon les conditions suivantes :

Un montant de 100 000 $ en espèces, en actions ou une combinaison des deux, au choix de BRW, le ou avant le 1 er anniversaire de l’exercice de la première option;

anniversaire de l’exercice de la première option; Un montant de 100 000 $ en espèces, en actions ou une combinaison des deux, au choix de BRW, le ou avant le 2e anniversaire del’exercice de la première option;

Afin d’exercer la deuxième option, Exploration Brunswick devra financer un montant global de 2 000 000 $ en travaux d’exploration, conformément au calendrier suivant :

Un montant global de 1 000 000 $, le ou avant le 1 e r anniversaire de l’exercice de la première option;

anniversaire de l’exercice de la première option; Un montant global de 2 000 000 $, le ou avant le 2e anniversaire de l’exercice de la première option;

Suivant l’exercice de la deuxième option, BRW conservera un droit de premier refus à l’égard de la participation résiduelle de 15 % d’Exploration Midland. De plus, Midland conservera un intérêt non contributoire de 15 % sur les dépenses d’exploration et de développement ultérieures, jusqu’à la construction d’une mine.

Mise à jour corporative

La Société a conclu une entente visant le règlement d’une dette avec Robert Wares, administrateur et dirigeant de la Société (le « règlement de la dette »), afin de régler une créance de 333 333 $ exigible en novembre 2022 sur une débenture convertible émise en 2018 qui est arrivée à échéance en septembre 2021, en procédant à l’émission de 952 380 actions ordinaires de BRW à un prix d’émission réputé de 0,35 $ par action ordinaire. Ce règlement de la dette sera exécuté en actions afin de préserver le capital dont dispose la Société.

L’émission d’actions ordinaires dans le cadre du règlement de la dette reste sujette à l’approbation de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »). Les actions ordinaires émises dans le cadre du règlement de la dette sont soumises à une période de détention statutaire de quatre mois plus un jour à compter de la date d’émission des actions ordinaires, conformément aux lois sur les valeurs mobilières applicables.

Après le règlement de la dette, Robert Wares détiendra 44 235 572 actions ordinaires et 1 300 000 options de la Société, ce qui représente 27,4 % des actions ordinaires en circulation de la Société sur une base non diluée et 28,0 % des actions ordinaires en circulation sur une base partiellement diluée, en supposant la levée complète des options.

Le règlement de la dette constitue une « opération avec une personne apparentée » au sens de la Politique 5.9 de la TSXV (la « politique ») et du Règlement 61-101 sur les mesures de protection des porteurs minoritaires lors d’opérations particulières (le « Règlement 61-101 ») intégré dans la politique. La Société a l’intention de se prévaloir des dispenses des obligations d’évaluation officielle et d’approbation des porteurs minoritaires en vertu du Règlement 61-101 prévues aux articles 5.5 (a) et 5.7 (1) (a) du Règlement 61-101 puisque la juste valeur marchande (telle que déterminée en vertu du Règlement 61-101) du règlement de la dette ne dépasse pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société (telle que déterminée en vertu du Règlement 61-101).

Finalement, la société souhaite annoncer l’engagement du consultant Olivier Tielens. Il aidera la société en matière de développement corporatif et sera accordé 400 000 options d’achat d’actions. Un tiers des options d’achat d’actions accordées seront acquises immédiatement et les autres options d’achat d’actions accordées sont assujetties à une période d’acquisition de deux ans. Toutes les options ont une durée de cinq ans à un prix d’exercice de 0,32 $. Les options d’achat d’actions ont été accordées en vertu du régime d’options d’achat d’actions de la Société et sont assujetties aux lois sur les valeurs mobilières applicables et aux politiques de la Bourse de croissance TSX.

Personne qualifiée

Les renseignements scientifiques et techniques contenus dans le présent communiqué ont été révisés et approuvés par M. Jeff Hussey, administrateur d’Exploration Brunswick. Il est un géologue professionnel enregistré au Québec.

À propos d’Exploration Brunswick

Exploration Brunswick est une société d’exploration minière basée à Montréal, inscrite à la Bourse de croissance TSX sous le symbole BRW. La Société se consacre à l’exploration pour le lithium dans les secteurs moins explorés de l’Est du Canada. Le lithium est un métal critique nécessaire à la décarbonisation mondiale et à la transition énergétique. La Société vise à faire avancer rapidement le plus grand portefeuille de propriétés d’exploration préliminaire pour le lithium dans l’Est du Canada, avec des propriétés au Québec, en Ontario, au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve.

Relations avec les investisseurs / Demandes d’information

M. Killian Charles, président (info@BRWexplo.com)

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

Mise en garde à propos des informations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des « informations prospectives » au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes applicables sur les valeurs mobilières, qui sont basées sur les attentes, les estimations et les projections en date du présent communiqué de presse. Les informations prospectives impliquent des risques, des incertitudes et d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les évènements réels, les résultats, les performances, les perspectives et les opportunités diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou implicites dans ces informations prospectives. Les facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats réels soient sensiblement différents des informations prospectives comprennent notamment, sans s’y limiter, les délais ou l’incapacité d’obtenir les autorisations gouvernementales, environnementales ou autres requises pour les projets; les incertitudes quant à la disponibilité et au coût du financement requis dans l’avenir; les changements sur les marchés des capitaux propres; l’inflation; les fluctuations des prix des matières premières; les délais dans le développement des projets; les autres risques inhérents au secteur de l’exploration et du développement minier; ainsi que les risques décrits dans les documents publiés par la Société déposés sur SEDAR à l’adresse : www.sedar.com. Bien que la Société soit d’avis que les hypothèses et les facteurs pris en compte lors de la préparation des informations prospectives dans le présent communiqué de presse sont raisonnables, l’on ne devrait pas accorder d’importance indue à ces informations, lesquelles s’appliquent uniquement en date du présent communiqué de presse, et aucune assurance ne peut être donnée à l’effet que ces évènements se produiront dans les délais indiqués ni à tout autre moment. La Société décline toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser toute information prospective, que ce soit pour tenir compte de nouveaux renseignements, d’évènements futurs ou pour toute autre raison, sauf si requis par la loi. La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) déclinent toute responsabilité concernant la véracité ou l’exactitude du présent communiqué de presse.

