L’abordabilité du logement est l’une des principales préoccupations des Canadiens : les conclusions d’un nouveau sondage révèlent leur position au sujet de l’accès à la propriété et la crise du logement abordable

TORONTO, 10 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Un nouveau sondage publié aujourd’hui par Habitat pour l’humanité Canada montre que l’abordabilité du logement est le troisième problème en importance auquel le Canada est confronté aujourd’hui, après l’inflation et les soins de santé. Étudiant la perception des Canadiens, le sondage sur l’abordabilité du logement d’Habitat pour l’humanité Canada met aussi en lumière les préoccupations et les obstacles croissants en matière d’accès à la propriété, notamment la faiblesse de l’offre de logements, l’augmentation du coût de la vie, la discrimination et le syndrome du « pas dans ma cour ».



« Ce sondage souligne l’ampleur des préoccupations des Canadiens à l’égard de leur situation et de leur avenir en matière d’habitation, alors que le logement abordable devient de plus en plus inaccessible », explique Julia Deans, présidente-directrice générale d’Habitat pour l’humanité Canada. « Afin de nous attaquer à ces préoccupations croissantes et faire du logement abordable et de l’accès à la propriété une réalité pour tous les Canadiens, nous avons besoin d’une approche générale réunissant des OBNL, des entreprises partenaires, des individus et tous les paliers de gouvernement. »

Selon le sondage sur l’abordabilité du logement d’Habitat Canada, presque tous les Canadiens (96 pour cent) interrogés ont affirmé que leur coût de la vie avait augmenté dans la dernière année et quatre Canadiens sur cinq (78 pour cent) craignent de devoir consacrer moins d’argent à la nourriture, à l’épargne, au transport ou au remboursement de leurs dettes pour pouvoir continuer à payer leur logement actuel. Voici certaines des principales préoccupations soulevées :

40% des Canadiens se demandent s’ils seront en mesure de payer leur loyer ou leur hypothèque au cours des 12 prochains mois.

Les gens de la génération Z (51%) et les milléniaux (52 %) sont deux fois plus susceptibles de se demander s’ils seront en mesure de payer leur loyer ou leur hypothèque que les baby-boomers (23 %).

Près de trois Canadiens sur dix (28 %) ne peuvent se permettre une mise de fonds pour l’achat d’une propriété à l’heure actuelle, quel qu’en soit le montant.

Le quart des Canadiens (27 %) sont pessimistes quant à la possibilité de remédier aux problèmes de logement au Canada. Les milléniaux, âgés de 26 à 41 ans, sont plus pessimistes (34 %) que les gens des générations Z et X et du baby-boom.

La faiblesse de l’offre de logements est perçue comme étant le facteur contribuant le plus à la crise du logement abordable actuelle

Neuf Canadiens sur dix (90 %) croient qu’il y a une pénurie de logements abordables au Canada et quatre sur dix (43 %) voient le manque de logements comme étant l’un des principaux facteurs contribuant à rendre les logements moins abordables, plus que les acheteurs étrangers (40%) et l’achat de logements par des sociétés d’investissement (36%).

Le syndrome du « pas dans ma cour » et la discrimination : des obstacles additionnels au logement abordable

La moitié des Canadiens (54 %) croient que le syndrome « pas dans ma cour » est l’un des principaux obstacles à l’offre de logements abordables dans les quartiers. Il est intéressant de noter que 71 % des Canadiens sont d’accord avec l’affirmation selon laquelle « les gens craignent l’impact des logements abordables sur la valeur de leur propriété et de leur quartier ».

Le sondage révèle que la discrimination est aussi un obstacle à l’accès au logement abordable. Un Canadien sur dix (11 %) a vécu du racisme, du sexisme ou une autre forme de discrimination dans sa recherche d’un logement. Les Canadiens autochtones, noirs ou de couleur sont deux fois plus susceptibles d’avoir vécu de la discrimination que les autres Canadiens (18 % contre 8 %).

Les Canadiens veulent un chez-soi abordable

Les trois quarts des Canadiens (75 %) croient que des logements plus abordables pourraient résoudre les problèmes sociaux auxquels notre pays est actuellement confronté, et malgré les préoccupations et les obstacles croissants en matière d’accès à la propriété, la majorité des Canadiens (87 %) conviennent que d’être propriétaire de son habitation peut offrir une vie plus stable. De plus, 60 % des Canadiens interrogés conviennent que d’être propriétaire de son habitation peut améliorer ses possibilités en matière d’éducation et celles de sa famille, et 73 % conviennent que cela peut renforcer les liens avec sa communauté.

« Dans notre travail, nous constatons régulièrement comment l’accès à un logement stable transforme l’avenir et cultive la résilience de plusieurs générations », affirme Mme Deans. « Nous devons agir maintenant, et nous devons agir ensemble pour nous attaquer aux obstacles systémiques et créer des solutions durables pour rendre le logement abordable accessible à tous. »

Pour plus d’informations sur le sondage, visitez habitat.ca/fr/nouveausondage

À propos du sondage

Habitat pour l’humanité Canada a demandé à Léger de mener un sondage par panel en ligne auprès de 1501 Canadiens du 7 au 17 septembre 2022.La marge d’erreur d’un échantillon probabiliste de 1501 répondants est de ±2,5 %, 19 fois sur 20.

À propos d’Habitat pour l’humanité Canada

Fondé en 1985, Habitat pour l’humanité Canada est un organisme de bienfaisance national qui œuvre pour un monde où chacun a un chez-soi abordable et décent. Habitat pour l’humanité rassemble les communautés pour aider des familles à acquérir de la force, de la stabilité et de l’indépendance grâce à un accès à la propriété abordable. Avec l’aide de bénévoles, de propriétaires de maison Habitat et des 48 affiliés locaux d’Habitat qui travaillent dans chaque province et territoire, nous fournissons une assise solide sur laquelle bâtir des vies meilleures et plus saines, au Canada et partout dans le monde. Habitat pour l’humanité Canada est membre d’Habitat pour l’humanité international, un organisme fondé en 1976 devenu un chef de file mondial des organismes à but non lucratif œuvrant dans plus de 70 pays. Pour plus d’informations, veuillez visiter www.habitat.ca/fr et nous suivre sur les médias sociaux avec l’identifiant @HabitatCanada.

À propos de Léger

Léger est la plus grande firme de recherche marketing et d’analytique à propriété canadienne avec un personnel comptant plus de 600 membres dans huit bureaux canadiens et américains. Léger travaille avec une clientèle prestigieuse depuis 1986.

Personnes-ressources pour les médias :

Christina Vanin, The Edit PR : christina@theeditcanada.com , 416 904-3086

Sarah Austin, directrice des communications, Habitat pour l’humanité Canada : saustin@habitat.ca , 437 241-6974

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c6e59fde-7b5b-4e81-86db-510d2f43d6e1