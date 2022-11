La randonneuse aventurière Melanie Vogel devient la première femme à compléter une randonnée d’une côte aux deux autres sur le Sentier Transcanadien

English French

MONTRÉAL, 10 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Samedi le 12 novembre, la randonneuse d’origine allemande et aventurière solo Melanie Vogel complétera son épique « through hike » de cinq ans d'un bout à l'autre du Canada le long du Sentier Transcanadien. Lorsqu’elle arrivera au Point zéro du Sentier Transcanadien à Clover Point, Victoria, en Colombie-Britannique, elle deviendra la première femme à accomplir un périple à pied d’une côte aux deux autres à travers le Canada et à atteindre les trois océans : l’Atlantique, l’Arctique et le Pacifique.



Melanie a débuté son expédition le 2 juin 2017 à Cape Spear, Terre-Neuve, soit le point le plus à l’est du Canada. Au cours de cinq ans, 26 millions de pas et environ 20 000 km de voie terrestre, pendant un parcours ininterrompu au fil des quatre saisons, elle s’est arrêtée qu’une fois durant son trek en raison des restrictions de la pandémie qui l’ont maintenue au Yukon pendant un an et demi. Elle qualifie son périple comme une « marche solo propulsée par la bonté humaine » et marchera jusqu’à la ligne d’arrivée le long de l’océan Pacifique avec Malo à ses côtés, un labrador-husky qu’elle a adopté pendant son périple au Manitoba et qui a été son seul compagnon au fil des trois dernières années et demie.

Voir la chronologie du trek à Melanie Vogel et regarder un vidéo de Mélanie.

Malgré son voyage solo, elle a été encouragée par une communauté d’abonnés, d’admirateurs et de supporteurs alors qu’elle a partagé les moments forts et les défis de ses aventures au ralenti sur son site Web www.betweensunsets.com (en anglais) et les réseaux sociaux.

Née et ayant grandi en Allemagne, Melanie a émigré au Canada en 2008. Sa seule expérience de randonnée de longue distance antérieure fut une aventure de 10 jours au camp de base Annapurna au Népal. C’est en lisant à propos du Sentier Transcanadien et en ayant un désir ardent de reprendre la route qu’elle s’est décidée presque spontanément de réaliser cette odyssée, soit son plus long périple à vie. Ce qu’elle croyait devenir un périple de deux ans d’une côte à une autre s’est transformé en une randonnée vers les trois océans d’une durée de cinq ans sur le Sentier. Durant son voyage, la nature l’a émue et l’a restaurée et Melanie fut éblouie par les nombreux actes de gentillesse des inconnus le long du Sentier.

« Lorsque j’ai mis pied sur le Sentier à Terre-Neuve, je n’avais aucune idée ni attente quant au déroulement de cette marche. Je ne savais pas que la gentillesse et mon rapport à la nature et à cette terre deviendraient des sujets importants de conversation, » partage Melanie Vogel. « Les personnes me donnaient du soutien dès que nécessaire : la réparation d’équipement, une invitation à rester chez quelqu’un pour me reposer, une sandwich donnée par la fenêtre d’une voiture, des mots d’encouragement au loin, ou même parfois un simple câlin ou un “high-five” le long de la route. Ces moments et ces histoires partagées m’ont démontré l’âme et l’esprit de ce pays. »

Melanie utilise l’art du récit pour promouvoir la vie en plein air en partageant des faits et anecdotes géographiques, culturels et historiques. Elle espérait également inspirer les autres à vivre un mode de vie plus durable et respectueux de l’environnement.

Elle ajoute : « Il existe une barrière pour les femmes à explorer le plein air seule. Je souhaitais être une femme à laquelle on peut s’identifier : une femme de ville partie à l’aventure pour renouer avec la nature. J’ai partagé mes expériences et mes émotions honnêtement et j’ai parlé ouvertement de mes échecs et de ce que j’ai tiré d’eux. J’ai aussi partagé des moments de crainte, et comment cette crainte s’estompait à force de passer plus de temps en nature. La nature nous invite à sortir de notre zone de confort et j’étais contente de recevoir des messages de femmes qui se sentaient encouragées par mon périple et qui sortaient un peu plus de leur zone de confort grâce à cela. »

Être en plein air a demandé de la préparation et des précautions, mais a également permis à Mélanie de trouver un équilibre, un contentement et un lien à son environnement et avec elle-même. « C’est impossible de ne pas devenir passionnée de la conservation de la nature, des terres publiques et de ce Sentier une fois avoir marché parmi les vieux arbres, le long des lacs et des rivières, bu de l’eau fraîche et claire, été assise autour d’un feu, admiré les étoiles et écouté les sons de la forêt, » dit-elle. « Mon message est : allez-y. Allez-y à votre rythme et à votre capacité. Allez-y et servez-vous de tous vos sens. Explorez, découvrez et connectez avec la nature. »

« Maintenant que mon périple tire à sa fin, je me sens un peu dépassée, excitée et anxieuse, tout en même temps, » partage-t-elle. « Excitée d'entamer de nouveaux projets et de voir ma famille et mes amis en Allemagne après toutes ces années. Anxieuse, parce que je n'ai pas l'impression d'être prête à mon retour dans la société. Au fil des cinq dernières années, j’ai appelé le Sentier mon chez-moi. Alors, j’ai commencé à me dire que même si le Sentier se termine, mon périple, lui, ne se termine pas. Je trouve de la paix et de la force d’avancer à l’idée que ce sentier, ou tout autre sentier, sera là pour moi quand j’aurai besoin de prendre l’air, éclaircir mes pensées et prendre quelques profondes respirations. Cette idée me réconforte. »

« Nous sommes très fiers de Melanie et nous célébrons pleinement cet exploit extraordinaire avec elle », déclare Eleanor McMahon, présidente et chef de la direction du Sentier Transcanadien. « L’expérience de Melanie, soit son lien à la nature, à elle-même et à la terre, est la philosophie même de Sentier Transcanadien. Nous sommes d’autant plus excités que sa réalisation coïncide avec deux anniversaires très spéciaux pour Sentier Transcanadien. En 2017, lorsqu’elle a commencé ce périple, nous célébrions notre jalon d’un Sentier raccordé d’un bout à l’autre du pays. Maintenant, alors qu’elle effectue ses derniers pas de son épique randonnée, en 2022, nous célébrons le 30e anniversaire de Sentier Transcanadien. Nous remercions Melanie pour sa grande passion pour le Sentier et de l’avoir partagée avec nous. »

Les réalisations historiques de Melanie suivent de peu celles de la cinéaste de la Colombie-Britannique Dianne Whelan qui, en août 2021, devient la première personne à compléter à la fois les voies terrestres et navigables du Sentier Transcanadien. De plus, en 2017, l’Edmontoise Sarah Jackson complète un périple d’est en ouest sur le Sentier.

Les membres des médias sont invités à accueillir Melanie Vogel à son arrivée à Clover Point, le Point zéro du Sentier Transcanadien. Son heure d’arrivée est estimée à 12h30 HNP. Des entrevues et des photographies avec Melanie Vogel sont disponibles. Pour plus d’informations, veuillez nous contacter.

Suivre l'aventure de Melanie :

Voir la chronologie de son périple

Télécharger des images de son aventure

Pour en apprendre davantage sur Melanie (en anglais seulement) : www.betweensunsets.com

Facebook (en anglais seulement) : www.facebook.com/talesbetweensunsets

Instagram (en anglais seulement): www.instagram.com/betweensunsets

Twitter (en anglais seulement) : www.twitter.com/betweensunsets

Ressources :

À propos de Sentier Transcanadien

Le Sentier Transcanadien (le Sentier) est le plus long sentier récréatif du monde, s’étendant sur plus de 28 000 kilomètres sur terre et sur l’eau. Reliant trois océans — l’Atlantique, le Pacifique et l’Arctique —, le Sentier raccorde 15 000 communautés rurales, urbaines et autochtones dans l’ensemble des provinces et territoires. Il est un fil conducteur qui relie les paysages, les saisons, les gens et les expériences diversifiés du Canada, et favorise l’unité, la collaboration et la connectivité. Sentier Transcanadien est un organisme de bienfaisance enregistré qui agit comme gardien du sentier national en collaboration avec des partenaires de sentiers locaux. Grâce au financement du gouvernement du Canada par l’intermédiaire de Parcs Canada et aux investissements de tous les paliers de gouvernement, ainsi que de généreux donateurs, Sentier Transcanadien est le plus important investisseur dans les projets d’infrastructure de sentier au Canada, soutenant les améliorations, la croissance et l’optimisation du Sentier pour les générations à venir. sentier.ca

